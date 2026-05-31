Невероятная находка: череп ребенка раскрыл секрет древней медицины

В регионе Северная Бактрия, на юге Узбекистана, ученые наткнулись на могилу с двумя скелетами. Одному ребенку было три года, второму — около пяти. Именно старший стал сенсацией. На его черепе нашли четкие следы трепанации. Это официально древнейшая операция в Центральной Азии. Малыш жил в эпоху цивилизации Окса (2500-1500 гг. до н. э.), когда граница между "наукой" и ритуальным танцем с бубном была тоньше лезвия каменного ножа.
"Такие находки переворачивают наши представления о выживаемости. Трепанация в столь юном возрасте — это огромный риск даже для взрослого. Возможно, операцию проводили для облегчения внутричерепного давления или купирования приступов", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
Зачем это делали? Древние хирурги могли пытаться излечить мигрень, эпилепсию или выгнать "злых духов" при странном поведении. В те времена физика борьбы с болезнями была суровой: если голова болит, значит, в ней кто-то заперт и его нужно выпустить наружу. Но поражает другое — инструменты. Использовались обсидиановые пластины или заточенные кости, которые работали не хуже современных стальных скальпелей.
Раскопки велись на месте древнего поселения Джаркутан. Это был не просто хутор, а серьезный городской центр цивилизации Окса, также известной как Бактрийско-Маргианский комплекс. Местные жители не только копали каналы и растили скот, но и создавали сложную логистику для своего времени. Упадок этой культуры связывают с климатом: реки пересохли, и цивилизация просто "засохла" вместе с ними.
"Джаркутан демонстрирует нам неожиданно высокий уровень социальной организации. Медицинские вмешательства такого уровня говорят о наличии узких специалистов, которые не просто пасли скот, а занимались исключительно врачеванием или шаманизмом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.
Тот факт, что операцию провели пятилетнему ребенку, — настоящая загадка. Обычно трепанация была "привилегией" воинов после ранений или важных старейшин. Ребенок вряд ли успел получить боевую травму головы, а значит, причина была сугубо медицинской. Изучение костных мозолей вокруг отверстия покажет, выжил ли маленький пациент после такого радикального лечения.
|Критерий
|Джаркутан (Бронзовый век)
|Возраст пациента
|Около 5 лет
|Инструменты
|Кремневые ножи, костяные скребки
|Цель операции
|Лечение патологии или ритуал
|Дата открытия
|Апрель 2026 года
История Джаркутана напоминает нам, что наши предки не были примитивными дикарями. Они проводили массовые захоронения и строили города, пока Европа еще куталась в шкуры. Даже смерть этого ребенка спустя 4000 лет дает нам шанс заглянуть в операционную прошлого, где вместо лазеров был кусок камня, а вместо мониторов — внимательный глаз знахаря.
"Мы видим прямую связь между развитием общества и сложностью травм. В крупных центрах, подобных Джаркутану, медицина становилась ответом на новые вызовы плотного проживания людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
В основном для снижения давления при травмах или попытках вылечить "болезни головы" — от мигрени до затяжной депрессии.
Удивительно, но да. Процент заживления костей во многих регионах достигал 50-70%, что говорит о неплохом знании анатомии.
Это развитая культура бронзового века в Центральной Азии, известная своими городами-крепостями и искусным ремеслом.
Использовали отвары трав, мак или коноплю. Иногда пациента просто вводили в состояние глубокого шока.
