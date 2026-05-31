Времени становится больше, а учёные недовольны: чем грозит Земле удлинение беспрецедентное суток

Земля начала замедлять свой бег. Сутки на нашей планете растягиваются быстрее, чем когда-либо за последние 3,6 миллиона лет. Ученые фиксируют изменения, которые ломают привычные хронометрические стандарты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Земля и Луна в космосе

Почему планета "тормозит"

Специалисты Венского университета и Высшей технической школы в Цюрихе проанализировали состояние древних окаменелостей со дна океана. Химический анализ состава органики позволил восстановить историю колебаний уровня воды на протяжении тысячелетий. Эти данные раскрыли механизм планетарного замедления.

Виновник — климат. Ледники, тающие на полюсах, превращаются в огромные потоки воды. Они стекают к экватору. Масса планеты перераспределяется. Это работает как фигурист, который разводит руки в стороны, чтобы вращаться медленнее. Центробежная сила при таком распределении работает на торможение.

"Изменение продолжительности суток требует сдвига массы колоссальных масштабов — порядка тысячи гигатонн. Для понимания масштаба представьте монолитный ледяной куб высотой десять километров, что превышает высоту Эвереста", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

За последнее столетие сутки прибавили 1,3 миллисекунды. Это гигантский показатель для космических ритмов. Похожие процессы наблюдаются при таянии мерзлоты, о чем подробно изложено в отчетах о разрушении ледников Памира.

Параметр Изменение Прирост длительности суток (100 лет) 1,3 миллисекунды Эквивалентная перераспределяемая масса Около 1000 гигатонн

Зачем корректировать GPS

Точность навигационных систем зависит от вращения Земли. Сдвиги в скорости заставляют инженеров постоянно вносить правки в программное обеспечение спутников. Даже высокотехнологичные системы авиации требуют филигранной синхронизации с реальным временем.

"Навигация опирается на атомные стандарты времени. Любое расхождение в работе земных систем требует корректировки, иначе точность позиционирования в космосе упадет критически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Система навигации — это живая сеть. Если планета "ускоряется" или "тормозит", орбитальные аппараты должны подстраиваться. Корректировка нужна постоянно. Иначе погрешности набегают катастрофически быстро.

"Мы имеем дело с глобальным перегревом, который уже сейчас меняет тепловой баланс, обрушая старые защитные барьеры планеты", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Земля остановится совсем?

Нет. Замедление происходит крайне медленно в масштабах жизни человека. О полной остановке речь не идет.

Чем грозит лишняя миллисекунда?

Для быта — ничем. Для спутниковой навигации и расчетов космических траекторий — это существенная ошибка, требующая системной коррекции.

Только полюса влияют на вращение?

Не только. Внутренние процессы планеты, движение тектонических плит и даже атмосферные течения вносят свой вклад, но сейчас доминирует таяние льда.

Можно ли повернуть процесс вспять?

В естественных условиях — нет. Человечество не обладает рычагами для управления вращением такой массы, как планета.

