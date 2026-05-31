Наука

В феврале 2026 года платформа YesChat.ai перевела тексты Мишеля Нострадамуса из разряда эзотерических загадок в плоскость статистических данных. Специалисты загрузили катрены в языковую модель, применив алгоритмический анализ. Вместо привычных литературных интерпретаций ИИ выдал жесткую хронологию событий на ближайшие годы. Мы проанализировали, как цифровая логика превратила пророчества XVI века в геополитический прогноз.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Геополитика как алгоритм

Разработчики исключили поэтическую составляющую. Алгоритм рассматривал лексику Нострадамуса как шифр, сопоставляя географические маркеры и хронологию с актуальными базами данных. Машина не ищет скрытые смыслы — она вычисляет вероятности событий, основываясь на трендах глобального перегрева и политических альянсов.

"Алгоритмический анализ позволяет убрать человеческий фактор искажения. Машина видит не мистику, а повторяющиеся циклы, которые мы называем историческими спиралями", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Европа: наводнения и политическая эрозия

Нейросеть предрекает Великобритании катастрофическое наводнение юго-восточного побережья к концу 2026 года. Лондон фигурирует как эпицентр природного бедствия. Следом начнется военное вмешательство коалиции "Аузония" — под этим кодом модель группирует Италию, Испанию и Грецию. Природный катаклизм здесь выступает триггером для долгосрочного конфликта.

Регион Прогноз нейросети
Великобритания Наводнение и последующий конфликт
Франция Протесты и размещение баз НАТО

Францию ждет период турбулентности. К 2027 году политический суверенитет страны, согласно данным эксперимента, значительно ослабнет. Внутренний хаос создаст предпосылки для усиления американского присутствия, включая использование южных регионов Франции для военных баз.

"Подобные сценарные прогнозы имеют под собой фундамент данных. Инфраструктура Европы сильно изношена, а социальное напряжение в мегаполисах достигло критических отметок, что провоцирует нестабильность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Россия и 50-я параллель

Анализ упоминаний 50-й параллели в "Письме к Генриху II" дал неожиданный результат. ИИ соотнес эту географическую линию с Россией. Модель утверждает: вокруг Москвы сформируется новый полюс силы. Этот процесс станет ключевым фактором трансформации мирового порядка к 2030 году.

Математика катрена 5/62 подсветила риски применения тактического ядерного оружия на Ближнем Востоке. "Корабли-трезубцы" аппарат идентифицировал как современные ракетные системы Trident II. Машина перевела аллегории Нострадамуса на сухой язык военного потенциала.

"Масштабные сдвиги в энергетике и логистике неизбежно меняют центры влияния. Статистические паттерны, которые видит ИИ, лишь подтверждают объективные процессы изменения баланса сил", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о прогнозах нейросетей

Может ли ИИ реально предсказывать будущее?

Нет, ИИ работает с накопленными данными и вероятностями. Он не создает пророчества, а строит проекции на основе текущих трендов.

Почему прогнозы ИИ выглядят такими пугающими?

Алгоритмы обучаются на исторических данных, где конфликты и катаклизмы встречаются часто. Модель просто экстраполирует существующие риски.

В чем отличие этого эксперимента от гаданий?

Отсутствие человеческой предвзятости. Человек подгоняет текст под желаемый ответ, ИИ находит закономерности в структуре языка.

Почему западные СМИ игнорируют эти данные?

Прогнозы расходятся с официальной риторикой о стабильности европейских институтов и доминировании США.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
