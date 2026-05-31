Крах надежд на внеземную жизнь: мощные вспышки превратили соседние планеты в камни

Красные карлики — главные тусовщики нашей Галактики. Они живут долго, светят тускло и постоянно бросаются в окрестные планеты радиацией. Астрономы привыкли считать, что такие звезды — это уютные лампы для потенциальной жизни. Реальность оказалась жестче. Звезды этого типа сжигают атмосферы своих планет дотла.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Красные точки в космосе

Звездный шторм против атмосферы

Красные карлики — самые распространенные объекты в космосе. Они меньше и холоднее нашего Солнца. Казалось бы, живи рядом и радуйся. Но такие звезды обладают взрывным характером. Регулярные вспышки выбрасывают потоки высокоэнергетических частиц. Эти «звездные кулаки» бьют прямо по газовым оболочкам планет.

"Подобные процессы напоминают деградацию биологических нейронных связей, когда избыточная архитектура не выдерживает внешней агрессии и просто отмирает, не оставляя шанса на стабилизацию системы", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru биолог Алексей Корнилов.

Вспышки заставляют атмосферы планет сдуваться. Постоянная бомбардировка разрушает химические связи и лишает планету защиты от жесткого ультрафиолета. Планета, оказавшаяся в «зоне комфорта» красного карлика, быстро превращается в безжизненный камень, напоминающий Луну.

Характеристика Красный карлик Температура Низкая Активность вспышек Экстремально высокая Продолжительность жизни Триллионы лет

Есть ли шанс у биологии?

Биологические системы требуют стабильности. Когда звезда ведет себя как капризный подросток с пулеметом, развитие сложной жизни становится невозможным. Подобные климатические изменения на планетах происходят слишком быстро для эволюции.

"Масштаб потерь при таких условиях фатален. Это не просто локальное загрязнение, а полная ликвидация способности атмосферы удерживать тепло — физика процесса здесь работает как прямой молот по структуре планеты", — рассказал Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Даже если на планете была вода, она испаряется под воздействием радиации и улетает в космос. Искусственный интеллект, используемый в расчетах траекторий частиц, подтверждает: 90% изученных систем вокруг красных карликов не пригодны для жизни в нашем понимании.

"Космические процессы в таких системах не оставляют права на ошибку. Как и в случае со старой спецтехникой, работающей на пределе ресурса, здесь всё решают не технологии, а банальная защита от повреждений, которой у планет просто нет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о красных карликах

Может ли планета защититься от вспышек магнитным полем?

Сильное магнитное поле помогает отклонять частицы, но при регулярных мощных вспышках оно само подвергается колоссальной эрозии.

Почему красные карлики так активны?

Они имеют глубокие конвективные зоны, создающие интенсивные магнитные поля, которые периодически «разряжаются» через вспышки.

Есть ли исключения из этого правила?

Жизнь могла бы существовать на планетах, находящихся очень далеко от звезды, но тогда они будут слишком холодными для жидкой воды.

Являются ли эти звезды тупиковыми для поиска соседей по Галактике?

Для нас они представляют огромный интерес как объекты для исследования, но вероятность найти там биологическую жизнь близка к нулю.

Читайте также