Удушье мировых рек: как глобальное потепление лишает наши реки жизненно важного кислорода

Наука

Представьте, что вы пытаетесь дышать через соломинку в запертой парилке. Примерно это сейчас происходит с мировыми реками. Учёные из Нанкинского института географии и лимнологии прогнали через нейросеть данные спутников Landsat за последние 38 лет и ахнули. Оказалось, артерии планеты стремительно теряют кислород. Самый сильный удар пришёлся не по ледяной Арктике, а по тропикам. Реки между 20° северной и южной широты буквально задыхаются. Это не просто цифры в отчёте — это приговор для рыбы и резкое подорожание вашего счёта за воду.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Почему реки теряют газ: физика и метаболизм

Физику не обмануть: тёплая вода удерживает меньше газа. Чем выше градус, тем бодрее молекулы кислорода покидают водоём. Исследование 21 439 речных участков показало, что именно потепление воды виновато в 62,7% всех потерь. Каждое десятилетие концентрация растворённого кислорода падает на 0,045 мг/л. Это кажется мелочью, но для экосистемы, работающей на пределе, такая динамика фатальна. Ещё 12% забирает на себя изменившийся метаболизм: бактерии в тёплой воде начинают пожирать органику с удвоенной силой, обкрадывая рыб.

"Когда температура растёт, химические реакции внутри реки ускоряются. Микробы буквально "съедают" весь кислород раньше, чем он успевает раствориться из атмосферы. Мы видим, как живая система превращается в химический реактор", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Волны жары добавляют масла в огонь. Каждая такая погодная аномалия ускоряет деоксигенацию ещё на 0,01 мг/л за десятилетие. Ситуация усугубляется тем, что очистка воздуха от промышленных взвесей ускорила нагрев планеты, лишив реки естественного "защитного экрана" из аэрозолей.

География удушья: Амазонка против Оби

Ожидалось, что северные реки (Сибирь, Канада, Скандинавия) пострадают первыми из-за климатических сдвигов. Но нет. Высокие широты пока держатся. Настоящий ад разверзся в бассейнах Амазонки, Индии и Африки южнее Сахары. Там уровни кислорода и так болтались на грани гипоксии, а теперь рухнули окончательно. Свою роль сыграли и плотины. Если глубокие водохранилища за счёт стратификации как-то сдерживают процесс, то мелкие ГЭС превратились в огромные сковородки, где вода прогревается до дна.

Тип региона Статус оксигенации
Арктические реки (Сибирь, Канада) Умеренная потеря, запас прочности сохранён
Тропические реки (Амазонка, Ганг) Критическое падение, риск массового мора рыбы

На фоне этого разрушение ледников Памира выглядит частью общего пазла: ледяные щиты, которые раньше питали реки холодной, богатой кислородом водой, теперь сами становятся источником проблем. Мы теряем естественные аккумуляторы холода.

"В тропиках биоразнообразие в разы выше, и большинство видов там критически зависимы от стабильного содержания кислорода. Удар по Амазонке — это разрушение фундаментальных пищевых цепочек, которое аукнется по всему миру", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Скрытый кризис чистой воды

Коварство деоксигенации в том, что она невидима. Вода может выглядеть кристально чистой, быть прозрачной и не пахнуть, но она мертва. Отсутствие кислорода меняет химический состав — из донных осадков начинают вымываться тяжелые металлы и фосфор. Это делает водоподготовку на станциях очистки в разы дороже. Пока мы ищем способы, как добывать кислород на Луне, мы упускаем из виду, как он улетучивается из наших рек прямо под ногами.

Ответы на популярные вопросы о деоксигенации

Почему тёплая вода хуже удерживает кислород?

Это базовый закон Генри. С ростом температуры растворимость газов в жидкостях падает. Молекулы газа получают больше кинетической энергии и просто "вылетают" из воды в атмосферу.

Может ли река восстановиться сама?

Только если снизится температура или увеличится турбулентность (перемешивание). Но в условиях глобального потепления и строительства плотин перемешивание замедляется.

Как отсутствие кислорода влияет на качество питьевой воды?

В бескислородной среде (аноксии) донные отложения начинают отдавать в воду марганец, железо и даже мышьяк. Очистка такой воды требует огромных затрат энергии и химии.

Что опаснее: загрязнение или деоксигенация?

Они работают в паре. Загрязнение органикой (стоки) кормит бактерии, которые в тёплой воде съедают оставшийся кислород, создавая "мёртвые зоны".

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
