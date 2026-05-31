Удушье мировых рек: как глобальное потепление лишает наши реки жизненно важного кислорода

Представьте, что вы пытаетесь дышать через соломинку в запертой парилке. Примерно это сейчас происходит с мировыми реками. Учёные из Нанкинского института географии и лимнологии прогнали через нейросеть данные спутников Landsat за последние 38 лет и ахнули. Оказалось, артерии планеты стремительно теряют кислород. Самый сильный удар пришёлся не по ледяной Арктике, а по тропикам. Реки между 20° северной и южной широты буквально задыхаются. Это не просто цифры в отчёте — это приговор для рыбы и резкое подорожание вашего счёта за воду.
Физику не обмануть: тёплая вода удерживает меньше газа. Чем выше градус, тем бодрее молекулы кислорода покидают водоём. Исследование 21 439 речных участков показало, что именно потепление воды виновато в 62,7% всех потерь. Каждое десятилетие концентрация растворённого кислорода падает на 0,045 мг/л. Это кажется мелочью, но для экосистемы, работающей на пределе, такая динамика фатальна. Ещё 12% забирает на себя изменившийся метаболизм: бактерии в тёплой воде начинают пожирать органику с удвоенной силой, обкрадывая рыб.
"Когда температура растёт, химические реакции внутри реки ускоряются. Микробы буквально "съедают" весь кислород раньше, чем он успевает раствориться из атмосферы. Мы видим, как живая система превращается в химический реактор", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Волны жары добавляют масла в огонь. Каждая такая погодная аномалия ускоряет деоксигенацию ещё на 0,01 мг/л за десятилетие. Ситуация усугубляется тем, что очистка воздуха от промышленных взвесей ускорила нагрев планеты, лишив реки естественного "защитного экрана" из аэрозолей.
Ожидалось, что северные реки (Сибирь, Канада, Скандинавия) пострадают первыми из-за климатических сдвигов. Но нет. Высокие широты пока держатся. Настоящий ад разверзся в бассейнах Амазонки, Индии и Африки южнее Сахары. Там уровни кислорода и так болтались на грани гипоксии, а теперь рухнули окончательно. Свою роль сыграли и плотины. Если глубокие водохранилища за счёт стратификации как-то сдерживают процесс, то мелкие ГЭС превратились в огромные сковородки, где вода прогревается до дна.
|Тип региона
|Статус оксигенации
|Арктические реки (Сибирь, Канада)
|Умеренная потеря, запас прочности сохранён
|Тропические реки (Амазонка, Ганг)
|Критическое падение, риск массового мора рыбы
На фоне этого разрушение ледников Памира выглядит частью общего пазла: ледяные щиты, которые раньше питали реки холодной, богатой кислородом водой, теперь сами становятся источником проблем. Мы теряем естественные аккумуляторы холода.
"В тропиках биоразнообразие в разы выше, и большинство видов там критически зависимы от стабильного содержания кислорода. Удар по Амазонке — это разрушение фундаментальных пищевых цепочек, которое аукнется по всему миру", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.
Коварство деоксигенации в том, что она невидима. Вода может выглядеть кристально чистой, быть прозрачной и не пахнуть, но она мертва. Отсутствие кислорода меняет химический состав — из донных осадков начинают вымываться тяжелые металлы и фосфор. Это делает водоподготовку на станциях очистки в разы дороже. Пока мы ищем способы, как добывать кислород на Луне, мы упускаем из виду, как он улетучивается из наших рек прямо под ногами.
Это базовый закон Генри. С ростом температуры растворимость газов в жидкостях падает. Молекулы газа получают больше кинетической энергии и просто "вылетают" из воды в атмосферу.
Только если снизится температура или увеличится турбулентность (перемешивание). Но в условиях глобального потепления и строительства плотин перемешивание замедляется.
В бескислородной среде (аноксии) донные отложения начинают отдавать в воду марганец, железо и даже мышьяк. Очистка такой воды требует огромных затрат энергии и химии.
Они работают в паре. Загрязнение органикой (стоки) кормит бактерии, которые в тёплой воде съедают оставшийся кислород, создавая "мёртвые зоны".
