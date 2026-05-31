Семь тысяч лет удивительных трансформаций: как Понтическое озеро превратилось в нынешнее Чёрное море

Чёрное море семь тысяч лет назад было тихим пресноводным озером, отрезанным от океана. Сегодня это главный курорт страны. Ученые выяснили, как менялся климат водоема и почему он стал таким, каким мы знаем его сейчас.
Чёрное море не всегда было морем. В эпоху миоцена, 15-5 миллионов лет назад, здесь плескалось Сарматское море-озеро, позднее сменившееся Понтическим. Вода тогда прогревалась до +28 градусов. Как и в случае с планетарным перегревом, климат тогда диктовал свои суровые правила.
В эпоху голоцена вода здесь была на три градуса теплее текущих значений. 4-8 тысяч лет назад летний зной на мелководье Крыма разогревал воду выше +30 градусов. Это аномальное состояние для сегодняшних дней.
"Температурный фон водоема напрямую зависит от притока пресной воды и сообщения с мировым океаном. Исторические пики теплоты связаны с изменениями баланса испарения и осадков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Примерно 7 500 лет назад средиземноморские воды прорвали перешеек. Уровень поднялся, озеро стало соленым. Люди быстро освоили берега: культура Варна расцвела в Болгарии, на Кавказе закрепились земледельцы, а крымские прибрежные племена занялись промыслом рыбы.
Были времена, когда Черное море превращалось в каток. В 762 году нашей эры летописи Византии зафиксировали полную ледяную корку. Купцы перегоняли караваны с товарами пешком прямо по замерзшей глади. Малый ледниковый период, длившийся с XIV по XIX века, повторно охладил воды до критических отметок.
|Период
|Характеристика
|Миоцен (15-5 млн лет назад)
|Температура воды до +28°C
|Голоцен (8-4 тыс. лет назад)
|Жара до +30°C на мелководьях
Последние сорок лет фиксируется устойчивый рост среднегодовой температуры поверхности на два градуса. Полузамкнутый характер и малая глубина делают водоем крайне чувствительным к любым климатическим сдвигам, что подтверждают даже наблюдения спутниковых систем мониторинга.
"Малый объем водной массы придает морю инерционность. Мелководье быстрее нагревается под лучами солнца, но так же быстро отдает тепло обратно в атмосферу", — уточнил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Черное море — это парадокс. В нем мало видов флоры и фауны. После отметки в двести метров жизнь практически замирает. Вся причина — сероводород, который заполняет глубоководные впадины. Это химическая ловушка, превратившая нижние слои в мертвое царство.
"Биохимический барьер в двухстах метрах глубины обусловлен отсутствием вертикальной циркуляции. Слои воды не перемешиваются, что исключает попадание кислорода на глубину", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.
До прорыва вод из Средиземного моря около 7,5 тысяч лет назад оно было изолированным озером, пополняемым только реками.
Климатические циклы переменчивы, однако текущие тренды показывают рост среднегодовой температуры воды.
Море слабо связано с Мировым океаном, а приток пресной воды из крупных рек значительно разбавляет соленость.
Газ находится на большой глубине и не представляет угрозы для купающихся у берега.
