Семь тысяч лет удивительных трансформаций: как Понтическое озеро превратилось в нынешнее Чёрное море

Чёрное море семь тысяч лет назад было тихим пресноводным озером, отрезанным от океана. Сегодня это главный курорт страны. Ученые выяснили, как менялся климат водоема и почему он стал таким, каким мы знаем его сейчас.

От Понтического озера до наших дней

Чёрное море не всегда было морем. В эпоху миоцена, 15-5 миллионов лет назад, здесь плескалось Сарматское море-озеро, позднее сменившееся Понтическим. Вода тогда прогревалась до +28 градусов. Как и в случае с планетарным перегревом, климат тогда диктовал свои суровые правила.

В эпоху голоцена вода здесь была на три градуса теплее текущих значений. 4-8 тысяч лет назад летний зной на мелководье Крыма разогревал воду выше +30 градусов. Это аномальное состояние для сегодняшних дней.

"Температурный фон водоема напрямую зависит от притока пресной воды и сообщения с мировым океаном. Исторические пики теплоты связаны с изменениями баланса испарения и осадков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Примерно 7 500 лет назад средиземноморские воды прорвали перешеек. Уровень поднялся, озеро стало соленым. Люди быстро освоили берега: культура Варна расцвела в Болгарии, на Кавказе закрепились земледельцы, а крымские прибрежные племена занялись промыслом рыбы.

Море, которое замерзало

Были времена, когда Черное море превращалось в каток. В 762 году нашей эры летописи Византии зафиксировали полную ледяную корку. Купцы перегоняли караваны с товарами пешком прямо по замерзшей глади. Малый ледниковый период, длившийся с XIV по XIX века, повторно охладил воды до критических отметок.

Период Характеристика Миоцен (15-5 млн лет назад) Температура воды до +28°C Голоцен (8-4 тыс. лет назад) Жара до +30°C на мелководьях

Последние сорок лет фиксируется устойчивый рост среднегодовой температуры поверхности на два градуса. Полузамкнутый характер и малая глубина делают водоем крайне чувствительным к любым климатическим сдвигам, что подтверждают даже наблюдения спутниковых систем мониторинга.

"Малый объем водной массы придает морю инерционность. Мелководье быстрее нагревается под лучами солнца, но так же быстро отдает тепло обратно в атмосферу", — уточнил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Почему на глубине нет жизни

Черное море — это парадокс. В нем мало видов флоры и фауны. После отметки в двести метров жизнь практически замирает. Вся причина — сероводород, который заполняет глубоководные впадины. Это химическая ловушка, превратившая нижние слои в мертвое царство.

"Биохимический барьер в двухстах метрах глубины обусловлен отсутствием вертикальной циркуляции. Слои воды не перемешиваются, что исключает попадание кислорода на глубину", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о Черном море

Почему море называют пресным в прошлом?

До прорыва вод из Средиземного моря около 7,5 тысяч лет назад оно было изолированным озером, пополняемым только реками.

Могут ли в будущем ледники снова сковать море?

Климатические циклы переменчивы, однако текущие тренды показывают рост среднегодовой температуры воды.

Почему уровень соли такой низкий по сравнению с океаном?

Море слабо связано с Мировым океаном, а приток пресной воды из крупных рек значительно разбавляет соленость.

Насколько опасен сероводород для отдыхающих?

Газ находится на большой глубине и не представляет угрозы для купающихся у берега.

