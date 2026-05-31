Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти

Пролив Дрейка разделяет Южную Америку и Антарктиду. Его считают самым суровым участком Мирового океана. Здесь сталкиваются три океана, рождая штормы, которые не затихают годами. Этот маршрут веками испытывал суда на прочность, оставаясь единственным путем между двумя полушариями до появления каналов.

Штормовые волны

Механика бесконечного шторма

Пролив Дрейка работает как гигантское горлышко бутылки. Водные массы циркулируют вокруг Антарктиды, не встречая преград в виде суши. На участке шириной 800 километров течение ускоряется. Ветер разгоняется до 20 метров в секунду. Это не порыв, а стандартное состояние атмосферы. Моряки называют такие условия "неистовыми пятидесятыми" широтами. Отсутствие берегов позволяет волнам расти до 12-15 метров.

"Дрейк — это полигон для проверки материалов. Вода здесь холодная, плотная, а удары волн сопоставимы с тараном. Даже если сталь выдержит, электроника часто сбоит из-за соленого тумана и вибраций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Движение судна превращается в борьбу за равновесие. Из-за разницы температур воды и воздуха возникают туманы, скрывающие айсберги. Видимость падает до нуля за минуты. Глубины под килем превышают три километра. Это исключает возможность встать на якорь при поломке двигателя. Судно оказывается во власти течения, которое несет его на скалы Панамского залива или льды юга.

Цена прохождения: 800 погибших судов

Официальная статистика фиксирует гибель 800 кораблей в этих водах. Реальные цифры эпохи парусного флота могут быть выше. Десятки тысяч людей остались в проливе навсегда. До 1914 года у капитанов не было выбора. Путь вокруг мыса Горн считался обязательным ритуалом. Ошибки в навигации приводили к столкновениям с камнями. Деревянные корпуса дробились как спички под весом тонн ледяной воды.

Параметр риска Показатель
Средняя высота волн 10–12 метров
Скорость ветра (постоянная) 15–25 м/с
Время перехода на судне Около 48 часов
Температура воды От -2 до +5 °C

Трагедия линейного корабля "Сан-Тельмо" в 1819 году стала одной из самых массовых. Погибли 644 человека. Обломки находили позже на островах, но выживших не было. Природные аномалии здесь напоминают опасные мелководья России, где суда исчезают без видимых причин. В Дрейке причиной становится грубая сила океана и обледенение мачт, лишающее корабль маневренности.

"В таких условиях главной угрозой становится человеческий фактор. При постоянной качке и отсутствии сна экипаж теряет концентрацию за 12 часов. Ошибки в управлении на пике шторма фатальны", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Технологии против антарктических волн

Современная навигация изменила ситуацию. Спутники видят движение циклонов. Двигатели мощностью в десятки тысяч лошадиных сил позволяют удерживать курс против ветра. Однако 63 % мирового грузопотока, не проходящего через каналы, все еще огибает юг. Даже огромные танкеры кренятся в Дрейке так, что палуба уходит под воду. Быт на борту замирает. Вещи закрепляются тросами. Сон возможен только в специальных гамаках.

Риски сохраняются и для авиации. В 2019 году в проливе разбился самолет ВВС Чили. 38 человек погибли. Вода настолько холодная, что время выживания человека в ней исчисляется минутами. Это заставляет воспринимать каждый рейс как сложную операцию. Некоторые смельчаки, чьи судьбы напоминают историю шотландки среди аборигенов, пробуют пересечь пролив вплавь или на веслах. Это единичные случаи рекордов на грани жизни.

Климатический щит планеты

Пролив выполняет роль барьера. Он не пускает тепло к ледникам Антарктиды. Циркумполярное течение отсекает южный континент от остального мира. Если бы существовал перешеек, лед растаял бы гораздо быстрее. Это привело бы к катастрофе. Океанологи изучают геологию дна, чтобы понять, как менялся климат в прошлом. Пока пролив открыт, Антарктида остается морозильной камерой Земли.

"Пролив Дрейка — это регулятор мирового океана. Его воды насыщены кислородом и питательными веществами, которые разносятся по планете. Любое изменение в его течениях ударит по экосистемам всех океанов", — отметил эксперт Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о проливе Дрейка

Почему пролив назван в честь Фрэнсиса Дрейка?

В 1578 году корабль английского мореплавателя отнесло штормом на юг. Он первым понял, что Атлантический и Тихий океаны соединяются здесь открытой водой, а не узкими проходами. Хотя сам он через этот путь не пошел, пролив получил его имя.

Можно ли сейчас безопасно пройти через пролив?

Безопасность относительна. Круизные лайнеры и транспортные суда делают это регулярно. Но при объявлении шторма 10 баллов капитан может ждать улучшения погоды несколько дней. Полностью исключить риск переворота или поломки в таких условиях невозможно.

Влияет ли пролив на уровень мирового океана?

Напрямую — нет. Но он сдерживает таяние антарктического льда. Если ледяной щит Южного полюса сползет в океан из-за потепления воды в проливе, уровень воды поднимется на 50-60 метров. Это затопит большинство прибрежных городов планеты.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
