Крыша мира рушится, и это не обратимо: вечная мерзлота Памира треснула по швам раньше времени

Ледники Памира, долгое время остававшиеся неприступной крепостью для климатических сдвигов, сдают позиции. Исследователи зафиксировали рекордную скорость таяния льда на высоте свыше пяти тысяч метров, что ставит под удар стабильность "крыши мира".

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Тающий ледник

Крах ледяного бастиона

Регион Памир-Каракорум десятилетиями шел против течения. Пока остальной мир терял лед, здесь — на границе Китая и соседних стран — ледники жили в режиме ожидания. С 1970-х годов они не просто держались, а временами даже прирастали массой. Это была природная аномалия, внушавшая надежду на вечную стабильность.

Все изменилось в 2025 году. Ученые из Китайской академии наук присмотрелись к леднику Кансива, что "сидит" на востоке Памира на отметке 5350 метров. Раньше этот массив лишь слегка "дышал", колеблясь в пределах нормы. Теперь он начал стремительно гнить.

"Мы столкнулись с феноменальным ускорением процесса. Потеря полутора метров водного эквивалента за один сезон — это не колебание, это удар по устойчивости всей экосистемы высокогорья", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Цифры не врут: текущий показатель таяния Кансивы в четыре раза превышает средний уровень за последние полтора десятилетия. Лед лишается структуры, превращаясь в воду под гнетом аномальной жары, которая в 2025 году не утихала весь сезон.

Период Состояние ледника Кансива 1970-2022 Стабильность с умеренными потерями 2025 год Рекордная деградация (1,5 метра в водном эквиваленте)

Техногенный фактор и природа

Специалисты связывают эти изменения с глобальным изменением климата, которое провоцирует человек. Вероятность экстремальных температур растет. Кансива стала индикатором — "крыша мира" больше не защищена от масштабных климатических сдвигов, превращающих планету в парник. Исследователи из Advances in Climate Change Research подтверждают: исключений больше нет.

"Высокие температуры перестали быть эпизодом. Они теперь заполняют всё время таяния, лишая лёд шанса на восстановление зимой. Подобные погодные аномалии - это верный признак разбалансировки энергосистемы планеты", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Шон Ивз из Университета Виктории замечает, что исторический контекст пока куцый — наблюдения полноценно ведутся с 2011 года. Однако очевидно одно: ледяные запасы, которые копились веками, оказались беззащитны перед настойчивым жаром атмосферы.

"Для оценки серьезности ситуации физическую модель нужно рассматривать в связке с геологическими рисками. Движение потоков в ядре Земли косвенно влияет на долгосрочные климатические ритмы, и таяние на Памире — лишь одно из звеньев этой цепи", — добавил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о таянии ледников

Почему Памирские ледники считались стабильными?

Благодаря специфической "высокогорной консервации" и особенному режиму осадков они годами находились в равновесии, сопротивляясь глобальному потеплению.

Что именно произошло в 2025 году?

Температурный режим изменился: жара стала постоянной, а не кратковременной. Это заставило лёд интенсивно таять весь сезон.

Можно ли остановить таяние Кансивы?

Локальных методов спасения ледника не существует, так как причины кроются в смене глобальных климатических циклов.

Является ли это катастрофой для региона?

Ускоренное таяние грозит изменением режима питания рек, что в перспективе создает риски нехватки воды для сельского хозяйства.

