Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов

Наука

Япония столкнулась с демографическим тупиком: рук для научных исследований критически не хватает. Чтобы не оставить страну без фундаментальной науки, в токийском институте запустили центр, где ученые заменены машинами. Роботы здесь не просто исполняют команды, они обучаются и правят собственные эксперименты.

Робот работает над проектом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория без людей

Лаборатория без людей

Роботизированный центр в Институте науки Токио работает в автономном режиме восьмые сутки. Десять машин-лаборантов заменяют персонал: они переставляют чашки Петри, дозируют реагенты и следят за состоянием клеточных структур. Главный исполнитель здесь — Maholo производства YASKAWA. Этот двурукий манипулятор работает с лабораторным стеклом и термочувствительными приборами точнее, чем любой аспирант.

"Автоматизация в Японии перестала быть вопросом престижа или скорости. Это единственный способ сохранить исследовательский потенциал в условиях тотального дефицита молодых кадров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Машины не просто копируют методички. Алгоритмы байесовской оптимизации позволяют им оценивать ход эксперимента в реальном времени. Если процесс требует коррекции, система меняет параметры следующего цикла самостоятельно. Человек в такой модели переходит в статус инженера-наладчика: он готовит сырье, калибрует датчики и исправляет редкие механические ошибки.

Почему роботы справляются лучше

Прикладная эффективность системы доказана поиском идеальных условий для выращивания клеток пигментного эпителия сетчатки. Ученым требовалось перебрать 200 миллионов комбинаций. Человек тратит на такие протоколы годы, роботы справились за 111 дней, прогнав 143 ключевых варианта.

Характеристика Показатель
Рост выхода нужных клеток +88% к ручному протоколу
Скорость перебора параметров 143 варианта за 111 дней

Сегодня роботы работают автономно неделями, но в Токио готовят к запуску фабрику на 2000 юнитов. Она станет глобальным ресурсом по образцу CERN, доступной для ученых всего мира. Индустрия уже использует сложные инструменты для ускорения разработки, но японский подход ставит во главу угла выживание научной школы.

"Когда физические ресурсы стареют и сокращаются, логика "эффективности" сменяется логикой "замещения". Машина не требует отпуска, зарплаты или отдыха, она просто закрывает невосполнимый пробел в персонале", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды и промышленному контролю Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы о роботизации науки

Может ли робот полностью заменить ученого?

Нет. Роботы пока не умеют формулировать гипотезы с нуля. Творческая работа и постановка целей остаются за человеком.

Что будет, если робот сломает оборудование?

Люди до сих пор отвечают за ремонт и калибровку. В будущем системы самодиагностики должны минимизировать участие специалиста в устранении мелких ошибок.

Чем японская роботизация отличается от западной?

На Западе это способ ускорить инновации. В Японии — экстренная мера против демографического спада ради сохранения науки как института.

Сколько времени роботы могут работать без присмотра?

На данный момент лимит составляет около 8 дней. В планах разработчиков — увеличить этот срок до нескольких месяцев непрерывной работы.

"Масштабируемость таких лабораторий ограничена только запасом расходников. Устранив рутину, мы отправляем науку на ускорение, которое раньше казалось фантастикой", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
