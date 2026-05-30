Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто хотела поддержать коллегу: внезапный выпад незнакомца заставил Анну Седокову покинуть зал
Сигналы стресса: как по поведению собаки понять, что она ненавидит ваше сюсюканье
Зумеры начали массово лысеть: игнорирование базовых потребностей привело к сбою систем
Элемент роскоши без ремонта: какой смелый цвет сразу сделает квартиру дороже
Минус усталость за 10 минут: комплекс для ленивых, который вернет гибкость осанке
Сюрпризы после покупки: какими проблемами Geely и Haval удивили владельцев в России
Газовая камера вместо уютного дома: последствия обычной затяжки для здоровья домашних животных
Диплом в руках, а в голове пустота: способ вернуть вкус к жизни до первой зарплаты
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде

Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации

Наука » Технологии

Представьте, что вы решили пробить стену головой. Если стена бетонная — будет больно и громко. Если это звуковой барьер — больно будет всем в радиусе десяти километров. Именно поэтому сверхзвуковые самолеты десятилетиями маринуют на задворках истории. Но NASA решило сменить гнев на милость и выкатывает X-59. Это не просто быстрый самолет, это попытка превратить оглушительный взрыв в деликатный хлопок двери. Американцы надеются, что их длинноносый гаджет докажет: летать быстрее пули над головами людей можно без битых стекол и инфарктов у кошек. 

NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Armstrong Flight Research Center / NASA/Steve Freeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)

Ударная волна: физика против авиации

Когда самолет разгоняется до сверхзвука, он буквально сминает воздух перед собой. Воздух не успевает "разбежаться", и получается коническая волна давления. Когда этот конус касается земли, раздается грохот, сопоставимый с взрывом. X-59 выглядит странно не потому, что дизайнеры NASA пересмотрели фантастики. Его 10-метровая носовая часть разносит ударные волны в пространстве так, чтобы они не сливались в один большой бабах. Цель миссии Quesst — заменить грохот на глухой "тычок". Инженеры хотят разогнать машину до 925 миль в час на высоте 16 километров. Это имитация реальных условий гражданских перелетов. Если звук окажется приемлемым, правила полетов над сушей, забанившие сверхзвук еще в 1973 году, могут пересмотреть.

"Сверхзвуковой хлопок — это энергия, сброшенная в атмосферу. Геометрия X-59 работает как глушитель на пистолете: она не убирает звук полностью, но перераспределяет давление. Если пики давления сглажены, человеческое ухо воспринимает их как отдаленный гром, а не как удар по голове", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

15 прыжков выше головы: как готовили X-59

К маю 2026 года самолет успели поднять в воздух 15 раз. Это были скучные, но жизненно важные полеты. Инженеры проверяли, не отвалятся ли колеса и как работают цифровые "глаза". Дело в том, что из-за длинного носа у пилота X-59 нет лобового стекла — он смотрит в мониторы, на которые транслируется картинка с камер. В последних тестах аппарат разогнали до скорости 0,95 Маха (почти порог звука) и подняли на 13 километров. Пока ученые мучаются с аэродинамикой, в российских вузах решают другие задачи, например, как бороться с тем, что студенты делегируют задачи роботам на экзаменах. Наука идет вперед везде, но проблемы у всех разные.

Характеристика Показатель X-59
Максимальная скорость 1,6 Маха (около 1950 км/ч)
Высота полета 18 288 метров (60 000 футов)
Система обзора Внешнее видео (XVS) высокого разрешения
Тип звука Тихий звуковой хлопок (Sonic Thump)

Важно понимать: предстоящие сверхзвуковые прогоны — это пока не замер шума. X-59 будет лететь в паре с F-15, который работает как летающая лаборатория со специальными датчиками. Старичок F-15 будет шуметь в штатном режиме, маскируя тихий звук новинки, но записывая форму его ударной волны. Это чистая телеметрия и проверка расчетов. Только убедившись, что самолет ведет себя адекватно на скорости 1,4 Маха, NASA выпустит его над городами для финального вердикта толпы.

Скорость 1,6 Маха: когда ждать коммерческих рейсов

Второй этап миссии Quesst — самый опасный для репутации NASA. Специалисты будут замерять реальный шум и опрашивать людей на земле: "Вас только что напугал самолет?". Если ответ будет отрицательным, это станет зеленым светом для авиакомпаний. Но не стоит обольщаться. Билет на такой рейс будет стоить как крыло этого самого самолета, а экологи будут в ярости. Ведь пока одни летают быстрее звука, по всей Земле планета закипает из-за выбросов и разрушения климатического баланса. Сверхзвук потребляет в разы больше топлива, что в нынешних экологических реалиях выглядит как пир во время чумы.

"Полет на высоте 18 километров — это не только чистый воздух, но и жесткий ультрафиолет. Аэродинамические нагрузки на таких скоростях колоссальные. Мы будем следить за датчиками деформации, чтобы понять, сколько протянет планер в режиме постоянного сверхзвука", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о X-59 и сверхзвуке

Почему X-59 такой длинный и тонкий?

Эта форма предотвращает слияние ударных волн от носа, крыльев и хвоста в один мощный импульс. Вместо одного взрыва получается серия мелких колебаний воздуха.

Как пилот видит полосу без лобового окна?

Через систему внешнего обзора (XVS). Камеры 4K транслируют картинку на экран в кабине с наложением полетных данных. Это как играть в авиасимулятор, сидя в настоящем кресле.

Какая максимальная скорость у X-59?

Расчетный максимум — 1,6 Маха, что примерно вдвое быстрее обычного пассажирского авиалайнера. Перелет через Атлантику при таких параметрах занял бы менее трех часов.

Когда начнутся полеты над населенными пунктами?

NASA планирует начать акустическую проверку в конце 2026 года после того, как завершит серию технических тестов в пустыне Мохаве.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Кино. Новости и обзоры
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.

Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Последние материалы
Зумеры начали массово лысеть: игнорирование базовых потребностей привело к сбою систем
Элемент роскоши без ремонта: какой смелый цвет сразу сделает квартиру дороже
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Минус усталость за 10 минут: комплекс для ленивых, который вернет гибкость осанке
Сюрпризы после покупки: какими проблемами Geely и Haval удивили владельцев в России
Газовая камера вместо уютного дома: последствия обычной затяжки для здоровья домашних животных
Диплом в руках, а в голове пустота: способ вернуть вкус к жизни до первой зарплаты
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Давление под контролем: продукты, которые мягко снижают показатели без вреда для здоровья
Забудьте про скучные бутерброды: как приготовить вкусный завтрак из того, что есть в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.