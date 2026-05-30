Скрытый фактор жары: почему планете за последние 25 лет резко стало теплее

Очистка воздуха от промышленных загрязнений неожиданно ускорила нагрев планеты. Исследователь Питер Кокс утверждает, что борьба со смогом лишила атмосферу отражающего щита. Это объясняет, почему фактическое потепление с 2001 года опережает самые мрачные расчеты климатических моделей прошлого десятилетия.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Таящийся ледник

Эффект серного зонтика

Десятилетиями заводы выбрасывали в небо диоксид серы. Газ создавал в атмосфере белую взвесь, которая работала как зеркало. Солнечные лучи отскакивали от этих частиц, не успевая разогреть поверхность Земли. Сейчас экологические стандарты заставили предприятия ставить фильтры. Небо стало чище, но планета начала поглощать больше энергии. Питер Кокс уверен: две трети температурного скачка последних 25 лет вызваны именно этим процессом.

"Многие процессы в природе взаимосвязаны по принципу домино. Убирая один фактор загрязнения, мы получаем резкое изменение прозрачности среды, что моментально сказывается на тепловом балансе", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Углекислый газ остается мощным фактором, но его действие более инертно. Серные соединения работали как временный предохранитель. Когда его выбило, климатическая система отреагировала мгновенно. Особенно это заметно над океанами, где воздух очистился быстрее всего. Теперь вода впитывает солнечный свет почти без помех, что провоцирует опасные погодные явления по всему миру.

Спутниковая проверка альбедо

Кокс строит выводы на данных НАСА, полученных в период с 2001 по 2019 год. Спутники фиксируют падение альбедо — отражающей способности Земли. Чем меньше облака содержат серы, тем они мельче и темнее. Светлые, плотные облака эффективно возвращали тепло в космос. Прозрачная атмосфера превращает планету в темный асфальт под полуденным солнцем. Это провоцирует таяние ледников, которые сами по себе являются главными зеркалами планеты.

Фактор влияния Последствие для климата Снижение выбросов SO2 Потемнение облаков и рост поглощения тепла Рост концентрации CO2 Создание долгосрочного парникового эффекта

Снижение содержания аэрозолей в Азии уже привело к аномалиям в Тихом океане. Раньше смог маскировал реальный масштаб проблемы. Исследователи из Рединга подтверждают: улучшение экологии в одном регионе вызывает тепловой взрыв в другом. Это подтверждает теорию о том, что потепление климата идет гораздо агрессивнее, чем считалось ранее.

"Мы наблюдаем, как промышленный прогресс меняет состав атмосферы. Каждое вмешательство человека в природные циклы дает непредсказуемый результат в долгосрочной перспективе", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Дискуссия в экспертной среде

Не все ученые готовы безоговорочно принять цифры Кокса. Давиде Фаранда из CNRS призывает дождаться официального рецензирования работы. Его беспокоит точность оценки вклада именно серы на фоне общих выбросов. Тем не менее, факт охлаждающего эффекта загрязнения признают все. Человечество оказалось в ловушке: чистый воздух ускоряет жару, а грязный убивает легкие. В долгосрочной перспективе геология и климат планеты могут измениться до неузнаваемости.

"Изменения в облачном покрове — это сложнейшая переменная. Потемнение Земли, которое видит НАСА, требует тщательного анализа всех факторов, а не только серных выбросов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Если теория подтвердится, у человечества есть слабая надежда на стабилизацию. Пик влияния от очистки неба уже пройден или пройден в ближайшее время. Дальнейшее потепление будет зависеть только от концентрации парниковых газов. Это дает шанс скорректировать прогнозы и подготовить инфраструктуру городов к новым температурным режимам.

Ответы на популярные вопросы о климате

Почему чистый воздух вредит климату?

Загрязняющие частицы работают как микроскопические зеркала. Они отражают солнечный свет обратно в космос. Без них энергия беспрепятственно достигает поверхности и нагревает ее.

Разве CO2 не главная причина?

Углекислый газ остается основным фактором нагрева в долгосрочной перспективе. Однако резкий скачок температуры в последние 25 лет может быть усилен именно исчезновением серного щита.

Что такое альбедо Земли?

Это показатель отражательной способности поверхности. Снег и облака имеют высокое альбедо, темная вода и почва — низкое. Из-за потепления планета темнеет и впитывает больше тепла.

Читайте также