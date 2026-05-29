Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дело не в доминировании: почему на самом деле стерилизованная собака делает садки на гостей
Выкиньте свои доски: как залить вечный фундамент, сэкономив на опалубке целое состояние
Громкий отказ от родства в США: первенец звёздного актёра вычеркнул его из жизни через официальные бумаги
Хозяин агрессивного пса молчит: этот алгоритм принудит виновника оплатить все счета
Время идёт, но боль не меньше: как дочь Анастасии Заворотнюк почтила память матери спустя два года
Словно сбой в матрице: эволюция создала существ с пугающим обликом ради одной цели
Тренды лета-2026: 5 моделей солнцезащитных очков, которые подойдут почти всем
Кому действительно нужен кофе с молоком: названа одна категория людей
Клиент больше не бесправен: предопределило финал бесконечных переписок с чат-ботами сервисов

Российские специалисты представили инновационную линзу с непрерывным фокусом для глаз

Наука

Российские специалисты приступили к выпуску первой отечественной интраокулярной линзы, предназначенной для хирургического лечения катаракты.

Глаза
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Глаза

Новинка призвана заменить естественный хрусталик, утративший прозрачность, и обеспечить пациентам восстановление зрительных функций. Офтальмологи поясняют, что при выборе импланта критическое значение имеют его биосовместимость, качество материала и точность предварительных медицинских расчетов.

Технологические особенности и возможности новой линзы

Разработка относится к категории линз с непрерывным фокусом, что позволяет значительно расширить функциональный диапазон зрения человека. В отличие от стандартных моделей, такая оптика дает возможность четко видеть не только вдаль, но и на средних дистанциях, упрощая использование смартфонов и компьютеров.

Это техническое решение особенно актуально для пациентов, у которых помутнение хрусталика дополняется возрастной дальнозоркостью. Чтобы избежать переутомления при работе с гаджетами, врачи также рекомендуют следить за тем, как проявляется усталость глаз в течение дня.

"Новая разработка относится к интраокулярным линзам с непрерывным фокусом. Это значит, что ее задача не просто дать пациенту хорошее зрение, а расширить функциональный диапазон зрения. Это может означать больше свободы в повседневной жизни: лучшее зрение вдаль, на среднем расстоянии, при работе с телефоном, компьютером, бытовыми предметами. Особенно это важно для людей, у которых катаракта сочетается с возрастным снижением способности видеть вблизи", — отметила Татьяна Шилова.

Безопасность и профилактика возрастных изменений

Внедрение инноваций в хирургическую практику требует длительного наблюдения за состоянием оперированных пациентов. Репутация медицинского изделия формируется годами на основе данных о контрастной чувствительности и стабильности положения линзы внутри глаза.

Как сообщает NewsInfo.Ru, обязательным условием перед операцией является глубокая диагностика, включая проверку состояния сетчатки и контроль давления, поскольку состояние сосудов глаз может указывать на скрытые патологии во всем организме.

"Хирургическое вмешательство — это эффективный метод, однако не стоит забывать о первичной профилактике: ношении качественных солнцезащитных очков и контроле уровня сахара в крови, что напрямую влияет на прозрачность биологических тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о лечении катаракты

Можно ли вылечить катаракту без операции?

На сегодняшний день не существует капель или таблеток, способных вернуть прозрачность помутневшему хрусталику; единственным доказанным методом лечения остается хирургическая замена линзы.

Как быстро проходит восстановление после установки линзы?

Большинство пациентов замечают улучшение зрения уже в первые сутки после операции, однако полное заживление тканей и адаптация мозга к новой оптике занимают от нескольких недель до месяца.

Существуют ли универсальные линзы для всех пациентов?

Нет, модель импланта подбирается строго индивидуально с учетом образа жизни человека, состояния его роговицы и наличия сопутствующих заболеваний, таких как глаукома.

Что провоцирует раннее развитие патологии?

К факторам риска относятся длительное воздействие ультрафиолета без защиты, курение, травмы органов зрения, сахарный диабет и бесконтрольный прием гормональных препаратов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Станьте устойчивее: как 5 минут в день в стойке избавят от боли в ногах и спине
Выкиньте свои доски: как залить вечный фундамент, сэкономив на опалубке целое состояние
Громкий отказ от родства в США: первенец звёздного актёра вычеркнул его из жизни через официальные бумаги
Хозяин агрессивного пса молчит: этот алгоритм принудит виновника оплатить все счета
Время идёт, но боль не меньше: как дочь Анастасии Заворотнюк почтила память матери спустя два года
Словно сбой в матрице: эволюция создала существ с пугающим обликом ради одной цели
Тренды лета-2026: 5 моделей солнцезащитных очков, которые подойдут почти всем
Кому действительно нужен кофе с молоком: названа одна категория людей
Клиент больше не бесправен: предопределило финал бесконечных переписок с чат-ботами сервисов
Почём нынче счастье: россияне назвали уровень ежемесячного дохода, необходимЫЙ для комфортной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.