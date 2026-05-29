Российские специалисты представили инновационную линзу с непрерывным фокусом для глаз

Российские специалисты приступили к выпуску первой отечественной интраокулярной линзы, предназначенной для хирургического лечения катаракты.

Глаза

Новинка призвана заменить естественный хрусталик, утративший прозрачность, и обеспечить пациентам восстановление зрительных функций. Офтальмологи поясняют, что при выборе импланта критическое значение имеют его биосовместимость, качество материала и точность предварительных медицинских расчетов.

Технологические особенности и возможности новой линзы

Разработка относится к категории линз с непрерывным фокусом, что позволяет значительно расширить функциональный диапазон зрения человека. В отличие от стандартных моделей, такая оптика дает возможность четко видеть не только вдаль, но и на средних дистанциях, упрощая использование смартфонов и компьютеров.

Это техническое решение особенно актуально для пациентов, у которых помутнение хрусталика дополняется возрастной дальнозоркостью. Чтобы избежать переутомления при работе с гаджетами, врачи также рекомендуют следить за тем, как проявляется усталость глаз в течение дня.

"Новая разработка относится к интраокулярным линзам с непрерывным фокусом. Это значит, что ее задача не просто дать пациенту хорошее зрение, а расширить функциональный диапазон зрения. Это может означать больше свободы в повседневной жизни: лучшее зрение вдаль, на среднем расстоянии, при работе с телефоном, компьютером, бытовыми предметами. Особенно это важно для людей, у которых катаракта сочетается с возрастным снижением способности видеть вблизи", — отметила Татьяна Шилова.

Безопасность и профилактика возрастных изменений

Внедрение инноваций в хирургическую практику требует длительного наблюдения за состоянием оперированных пациентов. Репутация медицинского изделия формируется годами на основе данных о контрастной чувствительности и стабильности положения линзы внутри глаза.

Как сообщает NewsInfo.Ru, обязательным условием перед операцией является глубокая диагностика, включая проверку состояния сетчатки и контроль давления, поскольку состояние сосудов глаз может указывать на скрытые патологии во всем организме.

"Хирургическое вмешательство — это эффективный метод, однако не стоит забывать о первичной профилактике: ношении качественных солнцезащитных очков и контроле уровня сахара в крови, что напрямую влияет на прозрачность биологических тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о лечении катаракты

Можно ли вылечить катаракту без операции?

На сегодняшний день не существует капель или таблеток, способных вернуть прозрачность помутневшему хрусталику; единственным доказанным методом лечения остается хирургическая замена линзы.

Как быстро проходит восстановление после установки линзы?

Большинство пациентов замечают улучшение зрения уже в первые сутки после операции, однако полное заживление тканей и адаптация мозга к новой оптике занимают от нескольких недель до месяца.

Существуют ли универсальные линзы для всех пациентов?

Нет, модель импланта подбирается строго индивидуально с учетом образа жизни человека, состояния его роговицы и наличия сопутствующих заболеваний, таких как глаукома.

Что провоцирует раннее развитие патологии?

К факторам риска относятся длительное воздействие ультрафиолета без защиты, курение, травмы органов зрения, сахарный диабет и бесконтрольный прием гормональных препаратов.

