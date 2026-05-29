Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоп-сигнал от банка: 5 безобидных переводов, за которые могут заблокировать карту
Ангола раскрывает свой потенциал: как путешественники проложили маршрут в сердце Африки
Орехи больше не считаются безобидным перекусом: ученые раскрыли скрытые риски для здоровья
Слишком поспешные выводы: ироничный ответ Ирины Дубцовой из Китая заставил замолчать всех СМИ
Анджелина Джоли праздновала рано? Брэд Питт нашёл тайное оружие в споре за винодельню
Выдаст нищету с порога: популярная ошибка в прихожей моментально уничтожает ощущение люкса
Борщевик на даче: почему больше не нужно бояться потери земли из-за одного растения
Больше никакой прополки: хитрые дачники засыпают в щели плитки копеечные семена
Самооценка тут ни при чем: неловкая реакция на комплимент выдает совсем другую проблему

Мир на грани закипания: прогноз ВМО на ближайшие пять лет лишил климатологов последних надежд

Наука

Планета вошла в режим экстремального прогрева. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала свежий доклад: следующие пять лет станут беспрецедентно жаркими. Температурная кривая неуклонно ползет вверх, не оставляя шансов на охлаждение атмосферы в ближайшей перспективе. Ситуация выглядит как затянувшийся тепловой удар для всей глобальной экосистемы.

Тепловой удар на улице
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тепловой удар на улице

Пятилетка температурных рекордов

Метеорологи выставили неутешительный диагноз: среднегодовая температура у поверхности Земли в ближайший пятилетний период поднимется на 1,3-1,9 градуса относительно доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы). Это не просто сухая статистика, а реальная угроза стабильности климата. Вероятность того, что хотя бы один год из этой пятерки обновит исторический максимум 2024 года, который стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, достигла критических 86%.

"Атмосфера превращается в парник под давлением выбросов. Вероятность в 86% — это практически приговор старым температурным нормам. Мы больше не фиксируем аномалии, мы живем в новой реальности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Данные ВМО подтверждают устойчивый тренд. Рост температуры идет быстрее, чем предполагали оптимистичные модели прошлых лет. Если раньше рекорды случались раз в десятилетие, то теперь каждый новый год норовит "побить" предыдущий. Это системный сдвиг, который уже невозможно игнорировать или списать на естественную изменчивость природы.

Механика глобального перегрева

Основной двигатель процесса — накопление парниковых газов. Океаны поглощают излишки тепла, но их ресурс не бесконечен. Когда гидросфера прогревается до предела, она перестает быть буфером и начинает сама подогревать воздух. Этот замкнутый цикл ведет к деградации природных щитов планеты, включая ледник Туэйтса, чей раскол грозит катастрофическим подъемом уровня моря.

Показатель Прогноз на ближайшие 5 лет
Отклонение от нормы 1850-1900 гг. +1,3°C … +1,9°C
Шанс превзойти рекорд 2024 года 86% (крайне вероятно)

Даже микроскопические изменения в составе атмосферы запускают масштабные цепочки реакций. Ученые исследуют выживание в космосе различных биообразцов, чтобы понять пределы выносливости живых систем, но на Земле у нас нет возможности просто "выключить" жару. Климатические изменения бьют по самым уязвимым точкам инфраструктуры.

Последствия для цивилизации

Рост температуры провоцирует экстремальные погодные явления. Пока в Саудовской Аравии находят древний клад Дирия, скрытый песками веками, современная цивилизация сталкивается с угрозами иного толка. Глобальное потепление усиливает штормы и дестабилизирует энергосистемы. Технологический прогресс, такой как 5G в России, требует стабильной работы сетей, но погодные экстремумы могут привести к системным сбоям.

Космическая отрасль тоже под прицелом. Солнечные вспышки и перегрев верхних слоев атмосферы напрямую влияют на работу орбитальных группировок. Любая ошибка в расчетах, вызванная неучтенными климатическими факторами, ведет к убыткам, как это показала недавняя авария Blue Origin при испытаниях во Флориде.

"Природа не подстраивается под графики. Мы видим, как сейсмическая активность и климатические аномалии связываются в один узел, создавая риски для миллионов людей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сценарий угрозы: Если температурный предел в 1,5 градуса будет преодолен на постоянной основе, это запустит необратимое таяние вечной мерзлоты. Это не просто "жаркое лето", а полный пересмотр правил выживания на планете.

Ответы на популярные вопросы о климате

Станет ли нынешняя жара постоянной нормой?

Да, метеорологи фиксируют устойчивую смену климатических поясов. То, что раньше считалось экстремальным пиком, через 10 лет станет обыденностью.

Как это отразится на России?

В северных широтах потепление идет в 2-3 раза быстрее мирового среднего. Это облегчает навигацию по Севморпути, но разрушает фундаменты зданий на севере.

Может ли Солнце быть причиной перегрева?

Циклы солнечной активности влияют на климат, но текущий скачок температур напрямую коррелирует с концентрацией CO2 в атмосфере, а не с солнечной радиацией.

Можно ли остановить этот процесс?

Полностью остановить — нет, инерция океана слишком велика. Однако можно замедлить изменения, радикально сократив выбросы в ближайшее десятилетие.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню
Водные аттракционы в общественном транспорте Петрозаводска: пассажиры оказались заложниками странного проекта
Электронная няня за ваши деньги: почему машины в РФ скоро резко подорожают
Верный признак неряшливого дома: почему привычный декор кухни на самом деле сигнализирует о хаосе
Правда о гении: как на самом деле выглядел мозг Ленина, скрытый под грифом "секретно"
Интернет станет быстрее, но не для всех: что ждет россиян после запуска 5G
Бакалавриат начали медленно отправлять в прошлое: в вузах готовят совсем другую систему обучения
Срежьте это немедленно! Одно утреннее действие с томатами, которое увеличит урожай в 3 раза
Больше никакой любви в сердце: Мерзликин раскрыл правду о личном выборе после разрыва с женой
Плечи уехали в уши, а талия растворилась: шесть упражнений, которые собирают скелет заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.