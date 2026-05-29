Интернет станет быстрее, но не для всех: что ждет россиян после запуска 5G

Внедрение связи пятого поколения в России не приведет к мгновенным переменам для большинства абонентов, однако станет отправной точкой для постепенного обновления инфраструктуры. О перспективах технологии и готовности рынка к переходу на новый стандарт рассказал Pravda.Ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst

Ранее сообщалось, что в конце июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) одобрила выделение частот в диапазоне 4,63—4,99 ГГц для МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Т2. Подобные решения открывают возможности для запуска сетей 5G в России, однако эксперты скептически оценивают ожидания обычных пользователей от этих инноваций.

"Принципиальных изменений, скорее всего, не произойдет. Определенные изменения могут затронуть абонентов тех операторов и владельцев устройств, которые поддерживают сети пятого поколения — возможно, интернет станет немного быстрее и качественнее. Однако учитывая общую нестабильность работы сетей вне зависимости от поколения связи и периодические ограничения, этот эффект может быть незначительным", — пояснил Ульянов.

Эксперт отметил, что ощутимый эффект пока доступен лишь ограниченной доле пользователей. Однако развитие рынка устройств с поддержкой современных протоколов передачи данных является неизбежным. В ближайшем будущем ожидается, что смартфоны нового поколения помогут снизить нагрузку на аккумуляторы гаджетов. По аналогии с рынком электромобилей, по мере развертывания базовых станций, потребители будут активнее обновлять технику.

В долгосрочной перспективе отрасль ожидает закономерный отказ от устаревших стандартов связи. Телеком-компании уже стремятся перераспределить ресурсы, в том числе за счет того, чтобы освободить эфир от телевидения для нужд мобильных сетей. Полный переход — это длительный процесс, продиктованный снижением количества абонентов с архаичными устройствами.

"Инфраструктура 5G уже появилась и работает, поэтому есть смысл вкладываться в переход на новые устройства. Все больше пользователей будут подключаться к этому стандарту, и заявленные разработчиками преимущества будут реализованы. В перспективе возможен отказ от стандартов предыдущих поколений, но это не близкая перспектива. Процесс устаревания устройств и сетей естественен, и количество абонентов, использующих устаревшее оборудование, крайне невелико", — подчеркнул Ульянов.

Стоит отметить, что вопрос технологического суверенитета и качества связи остается острым. Аналитики напоминают, что эксперты уже оценивали риски, предупреждая, что мобильная связь может подорожать из-за необходимости инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, специалисты Google настойчиво рекомендуют пользователям отключить стандарт 2G из-за критических уязвимостей для киберпреступников.

