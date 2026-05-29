Чудовищная катастрофа за полдня: облик ближайшей к Солнцу планеты изменился навсегда

Представьте Меркурий: жаровня размером с планету, висящая вплотную к Солнцу. Днем там +430 °C — свинец плавится, а любая вода должна испариться быстрее, чем вы скажете "криогеника". Но вот парадокс: на полюсах этой духовки лежат миллиарды тонн льда. Ученые долго ломали голову, как он там удержался. Новое исследование в JGR Planets рубит гордиев узел: лед не накапливался миллионы лет, он возник в результате одной чудовищной катастрофы всего за полдня.

Фото: commons.wikimedia.org by Виски " Папа Лима ", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Меркурий

Удар кометой: сценарий планетарного масштаба

Астрофизики смоделировали визит "гостьи" — кометы диаметром 17 километров. Эта ледяная глыба врезалась в Меркурий на скорости 30 километров в секунду. Удар был такой силы, что выбил кратер Хокусай (97 км в ширину). Но главное — не дыра в коре. В момент столкновения колоссальный объем воды мгновенно превратился в перегретый пар. Вместо того чтобы сразу улететь в открытый космос, этот пар окутал планету плотным коконом. Буквально за один меркурианский день (это 176 земных суток) планета полностью изменила свой облик.

"Такие мощные столкновения радикально меняют правила игры. Мы видим не постепенное накопление вещества, а мгновенную инъекцию колоссальных масс воды, которая под давлением пара распределяется по всей поверхности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Атмосферный щит: как пар спас сам себя

Обычно солнечный свет (фотолиз) быстро расщепляет молекулы воды в вакууме. Но при ударе такой мощности сработал эффект "самоэкранирования". Плотные слои водяного пара стали броней для самих себя. Верхние слои принимали на себя радиацию и разрушались, зато нижние благополучно перекочевали в полярные регионы. Там, в вечной тени кратеров, температура никогда не поднимается выше критических отметок. Пар просто сконденсировался и замерз навсегда.

Параметр моделирования Результат (сценирий Хокусай) Масса доставленного льда 2,3×10¹³ килограммов Выживаемость воды 22,4% против 3,4% (без атмосферы) Толщина ледяного слоя До 37 сантиметров

Интересно, что подобная механика распределения вещества напоминает астрономические катастрофы на окраинах системы, где гравитация и столкновения лепят облик миров за считанные часы. Плотная временная атмосфера Меркурия позволила воде "доплыть" даже до противоположного полюса, обеспечив равномерное покрытие ледяных ловушек.

"Когда мы анализируем такие процессы доступным языком, становится ясно: космос — это не статичная картинка, а площадка для экстремальной химии и физики, где один удар меняет всё", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка толщины: почему модели не сошлись с радарами

Есть одна нестыковка. Моделирование выдало слой льда толщиной в 37 сантиметров. Радарные данные же намекают на метры мерзлой воды. Это значит, что-либо "снаряд" был медленнее и крупнее, либо Меркурий пережил серию таких бомбардировок. Ученые полагают, что медленный удар сохраняет больше воды, так как она не успевает разогреться до критических температур и улететь в космос.

Возможно, разгадка кроется в глубоком изучении древних следов на других телах, которые помогают понять, как летучие вещества ведут себя в экстремальных условиях. Сейчас все надежды возложены на миссию BepiColombo — аппарат уже кружит вокруг Меркурия и скоро предоставит точные карты ледяных залежей.

"Масштаб ледяных полей Меркурия заставляет пересмотреть наши взгляды на эволюцию малых планет. Если вода выживает здесь, она может быть где угодно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о ледяном Меркурии

Как лед не тает при +400 градусах?

Лед находится на дне глубоких полярных кратеров, куда солнечные лучи не заглядывали миллиарды лет. Там царит вечный холод около -170 °C.

Откуда у кометы столько воды?

Кометы — это "грязные снежки" космоса. Объект диаметром 17 км несет в себе запасы воды, сопоставимые с крупными земными водохранилищами.

Могли ли там выжить микробы?

Вероятность крайне мала из-за жесткой радиации и отсутствия жидкой фазы воды, но эксперименты типа исследований выживаемости в вакууме показывают живучесть органики.

Что такое самоэкранирование атмосферы?

Это процесс, когда верхние слои газа поглощают разрушительное излучение Солнца, работая как зонтик для нижних слоев пара.

