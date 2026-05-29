Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холостяцкая маска окончательно сброшена: Дима Билан признался в тайных чувствах в эфире популярного шоу
Встреча за закрытыми дверями: интрижка Мэрилин Монро и Элвиса Пресли едва не погубила карьеры
Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма
Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды
Застыла на 128 дней: вся правда о стоянии Зои, которая напугала весь СССР
Хрупкий фундамент обменников: резкое укрепление валюты в РФ обернулось тревожным сигналом
Припудрить и сбрызнуть лаком: безумные трюки с ресницами, которые реально работают
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт
Тренажерные залы больше не нужны: одиночный снаряд запускает мощный рост мышц

Чудовищная катастрофа за полдня: облик ближайшей к Солнцу планеты изменился навсегда

Наука

Представьте Меркурий: жаровня размером с планету, висящая вплотную к Солнцу. Днем там +430 °C — свинец плавится, а любая вода должна испариться быстрее, чем вы скажете "криогеника". Но вот парадокс: на полюсах этой духовки лежат миллиарды тонн льда. Ученые долго ломали голову, как он там удержался. Новое исследование в JGR Planets рубит гордиев узел: лед не накапливался миллионы лет, он возник в результате одной чудовищной катастрофы всего за полдня.

Планета Меркурий
Фото: commons.wikimedia.org by Виски " Папа Лима ", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Меркурий

Удар кометой: сценарий планетарного масштаба

Астрофизики смоделировали визит "гостьи" — кометы диаметром 17 километров. Эта ледяная глыба врезалась в Меркурий на скорости 30 километров в секунду. Удар был такой силы, что выбил кратер Хокусай (97 км в ширину). Но главное — не дыра в коре. В момент столкновения колоссальный объем воды мгновенно превратился в перегретый пар. Вместо того чтобы сразу улететь в открытый космос, этот пар окутал планету плотным коконом. Буквально за один меркурианский день (это 176 земных суток) планета полностью изменила свой облик.

"Такие мощные столкновения радикально меняют правила игры. Мы видим не постепенное накопление вещества, а мгновенную инъекцию колоссальных масс воды, которая под давлением пара распределяется по всей поверхности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Атмосферный щит: как пар спас сам себя

Обычно солнечный свет (фотолиз) быстро расщепляет молекулы воды в вакууме. Но при ударе такой мощности сработал эффект "самоэкранирования". Плотные слои водяного пара стали броней для самих себя. Верхние слои принимали на себя радиацию и разрушались, зато нижние благополучно перекочевали в полярные регионы. Там, в вечной тени кратеров, температура никогда не поднимается выше критических отметок. Пар просто сконденсировался и замерз навсегда.

Параметр моделирования Результат (сценирий Хокусай)
Масса доставленного льда 2,3×10¹³ килограммов
Выживаемость воды 22,4% против 3,4% (без атмосферы)
Толщина ледяного слоя До 37 сантиметров

Интересно, что подобная механика распределения вещества напоминает астрономические катастрофы на окраинах системы, где гравитация и столкновения лепят облик миров за считанные часы. Плотная временная атмосфера Меркурия позволила воде "доплыть" даже до противоположного полюса, обеспечив равномерное покрытие ледяных ловушек.

"Когда мы анализируем такие процессы доступным языком, становится ясно: космос — это не статичная картинка, а площадка для экстремальной химии и физики, где один удар меняет всё", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка толщины: почему модели не сошлись с радарами

Есть одна нестыковка. Моделирование выдало слой льда толщиной в 37 сантиметров. Радарные данные же намекают на метры мерзлой воды. Это значит, что-либо "снаряд" был медленнее и крупнее, либо Меркурий пережил серию таких бомбардировок. Ученые полагают, что медленный удар сохраняет больше воды, так как она не успевает разогреться до критических температур и улететь в космос.

Возможно, разгадка кроется в глубоком изучении древних следов на других телах, которые помогают понять, как летучие вещества ведут себя в экстремальных условиях. Сейчас все надежды возложены на миссию BepiColombo — аппарат уже кружит вокруг Меркурия и скоро предоставит точные карты ледяных залежей.

"Масштаб ледяных полей Меркурия заставляет пересмотреть наши взгляды на эволюцию малых планет. Если вода выживает здесь, она может быть где угодно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о ледяном Меркурии

Как лед не тает при +400 градусах?

Лед находится на дне глубоких полярных кратеров, куда солнечные лучи не заглядывали миллиарды лет. Там царит вечный холод около -170 °C.

Откуда у кометы столько воды?

Кометы — это "грязные снежки" космоса. Объект диаметром 17 км несет в себе запасы воды, сопоставимые с крупными земными водохранилищами.

Могли ли там выжить микробы?

Вероятность крайне мала из-за жесткой радиации и отсутствия жидкой фазы воды, но эксперименты типа исследований выживаемости в вакууме показывают живучесть органики.

Что такое самоэкранирование атмосферы?

Это процесс, когда верхние слои газа поглощают разрушительное излучение Солнца, работая как зонтик для нижних слоев пара.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Мир. Новости мира
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма
Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды
Застыла на 128 дней: вся правда о стоянии Зои, которая напугала весь СССР
Хрупкий фундамент обменников: резкое укрепление валюты в РФ обернулось тревожным сигналом
Припудрить и сбрызнуть лаком: безумные трюки с ресницами, которые реально работают
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт
Семьям погибших бойцов могут отказать в выплатах, но Верховный суд поставил жёсткую точку
Тренажерные залы больше не нужны: одиночный снаряд запускает мощный рост мышц
Хозяин тайги в панике: почему даже огромный медведь боится обычной домашней кошки
В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.