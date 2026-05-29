Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню

Наука

Представьте, что вы читаете газету и видите объявление: символ страны разбирают на металлолом из-за нехватки денег в казне. Звучит дико, но именно на этом сыграл самый дерзкий махинатор прошлого столетия. Виктор Люстиг умудрился дважды продать Эйфелеву башню, не владея даже гвоздем от ее основания, и выйти сухим из воды.

Идеальный план на фоне общего недовольства

Париж того времени — это мир контрастов и легкой наживы. Город гудел от споров о содержании железного гиганта на Марсовом поле. Газеты вовсю критиковали правительство за траты на покраску конструкции, которую многие считали уродливой. Люстиг уловил этот шум и превратил его в решение своих финансовых аппетитов.

Аферист разослал приглашения крупнейшим скупщикам лома. Встречу назначил в шикарном отеле, где принимали только элиту. Секретность он объяснил просто: если народ узнает о сносе башни, начнутся протесты. Эта уловка сработала как рычаг — бизнесмены поверили, что участвуют в закрытом государственном тендере.

Сделка с нуворишем и психология молчания

Главной мишенью стал Андре Пуассон. Этот человек недавно сколотил состояние и мечтал о признании в деловых кругах. Люстиг сразу считал его уязвимость. Чтобы окончательно развеять сомнения, мошенник намекнул на взятку. Для предпринимателей той поры коррупция чиновника была лучшим доказательством подлинности детали сделки.

 

Тот самый секрет успеха скрывался в человеческом тщеславии. После того как Пуассон передал чеки и обнаружил подвох, он не пошел в полицию. Страх стать посмешищем всей Франции оказался сильнее мести. Люстиг в это время уже обналичивал деньги в Австрии. Удивительно, но через месяц он вернулся и попытался провернуть эту схему еще раз с другим покупателем.

"Масштаб Люстига не в суммах, а в умении навязать свою реальность. Даже столкнувшись с настоящими хищниками, вроде Аль Капоне, он умудрялся выходить победителем, предлагая им сомнительный, но блестяще упакованный вариант вложений", — объяснил мировой историк и эксперт по международной истории XX века Даниил Лаврентьев.

Крах империи обмана и месть женщины

Люстиг продолжал кочевать по миру, продавая румынские коробки для печати денег и выстраивая пирамиды. Его везение длилось годами. Однако легенда рассыпалась не из-за прокола в бизнесе, а из-за личных счетов. Его любовница Билли Мэй, заподозрив кавалера в симпатии к другой женщине, позвонила федеральным агентам.

Задержание не стало концом шоу. Даже находясь под стражей, он умудрился сбежать из федеральной тюрьмы, используя простыню вместо веревки. И все же финал был закономерен. Махинатор, обманувший сотни богачей, закончил свои дни в Алькатрасе. На его свидетельстве о смерти в графе профессия было указано — продавец.

"История таких людей показывает, как легко превратить общественные страхи в личный капитал. Зачастую подобные аферисты используют те же приемы, что и строители политических мифов — они дают толпе то, что она хочет услышать, даже если это абсолютная ошибка восприятия", — подчеркнула специально для Pravda.Ru историк, исследователь истории XIX–XX веков Екатерина Мельникова.

Ответы на популярные вопросы о Викторе Люстиге

Правда ли, что Люстиг обманул Аль Капоне?

Да, он убедил гангстера вложить 50 тысяч долларов в сделку. Через два месяца Люстиг вернул деньги, заявив, что проект провалился. Капоне был так поражен честностью жулика, что выдал ему пять тысяч вознаграждения, чего аферист и добивался.

Как называлось устройство для печати денег?

Его называли румынская коробка. Это был деревянный ящик, который якобы копировал купюры с помощью химии. На деле процесс занимал 6 часов, а внутри была спрятана пара настоящих банкнот. К моменту разоблачения Люстиг успевал уехать из города.

Где похоронен Виктор Люстиг?

Он умер в тюремной больнице от пневмонии. Точное место захоронения осталось неприметным, как и подобает человеку, который всю жизнь скрывался под десятками масок и имен.

Экспертная проверка: мировой историк Даниил Лаврентьев, российский историк Екатерина Мельникова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
