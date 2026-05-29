Миллиарды долларов в огне: роковая ошибка при запуске изменила расклад в космической гонке

Наука » Технологии

Космическая гонка американских миллиардеров превратилась в огненное шоу. Пока Илон Маск штампует запуски, Джефф Безос подсчитывает убытки после эффектного фаервола на испытательном стенде. Тяжелая ракета-носитель New Glenn превратилась в грибовидное облако дыма во Флориде. Силовая установка не выдержала напора и разлетелась на куски, подтвердив старую истину: космос не прощает спешки, особенно когда на кону стоят миллиарды долларов и статус "главного конкурента" лидера рынка.

Джефф Безос
Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв во Флориде: что пошло не так

Инцидент произошел глубокой ночью — около 04.00 по московскому времени. На YouTube-канале портала NASA Spaceflight появились кадры, которые в Blue Origin предпочли бы не тиражировать. После детонации в небе вырос яркий "гриб". Компания Безоса в соцсети X отделалась сухим корпоративным новоязом: "произошла аномалия". По официальным данным, люди не пострадали, чего нельзя сказать о железе и графиках пусков. Это не просто технический сбой, а серьезный удар по амбициям Blue Origin занять нишу тяжелых грузоперевозок на орбиту.

"Такие аварии на стендах — это классика жанра в девелопменте ракетных двигателей. Либо вы сжигаете железо на Земле под присмотром датчиков, либо оно разносит вам ракету уже в полете. Безос выбрал первый вариант, но масштабы разрушений на видео говорят о критическом просчете в топливной системе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для понимания масштаба бедствия стоит взглянуть на историю вопроса. New Glenn — это не маленькая хлопушка, а гигантская махина, которую пытаются довести до ума уже несколько лет. В январе прошлого года Blue Origin даже заявляла о первом запуске, пытаясь доказать, что они не просто стоят в тени SpaceX, а реально строят космические технологии будущего. Пока получается скорее шумная пиротехника, чем стабильный транспорт.

Дуэль с Маском: хроника падений

Соперничество Безоса и Маска давно напоминает драку в песочнице, только игрушки стоят сотни миллионов. 19 апреля этого года в рамках миссии NG-3 New Glenn вроде бы показала класс: впервые полетела на повторно использованной первой ступени. Она даже смогла приземлиться на беспилотную платформу Jacklyn в океане. Но триумф быстро скис. Спутник BlueBird 7 выплюнуло на нештатную орбиту. Аппарат выжил, но осадочек остался. Текущий же взрыв силовой установки отбрасывает компанию на месяцы назад в череде испытаний.

Параметр Итог испытаний New Glenn
Миссия NG-3 (апрель) Частичная неудача: вывод спутника на неверную орбиту
Тест 29 мая Полное разрушение силовой установки (взрыв)

"Если на опасном объекте происходит детонация такого масштаба, значит, системы аварийного сброса давления или отсечки топлива не сработали. В промышленной безопасности это называется 'каскадным отказом'. Оборудование стенда, скорее всего, превратилось в металлолом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Пока американские частники взрывают свои полигоны, ученые пытаются найти более стабильные пути изучения космоса. Проблема Blue Origin в том, что они пытаются догнать SpaceX, пропуская важные этапы отладки. Безос хочет все и сразу: и многоразовость, и тяжелые нагрузки, и государственные контракты. Но физика — дама строгая, она не смотрит на толщину кошелька владельца компании.

Почему ракеты превращаются в костры

Ракета — это, по сути, контролируемая бомба. Если контроль ослабевает хоть на долю процента, начинается хаос. В случае с New Glenn мы видим проблему именно в "сердце" машины. Силовая установка работает на предельных температурных и механических режимах. Малейшая микротрещина в трубопроводе или сбой в алгоритме подачи окислителя — и вместо тяги вы получаете расширяющуюся сферу раскаленного газа. Это те риски, которые в США привыкли заливать деньгами налогоплательщиков и инвесторов.

"Любое температурное расширение металла при запуске двигателя должно быть просчитано до микрона. Взрыв на стенде 29 мая — это сигнал, что математическая модель системы не совпала с реальностью. Это 'детская болезнь' тяжелых носителей, но лечится она долго и дорого", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Космос остается крайне дорогой и опасной площадкой для самовыражения миллиардеров. Очередная "аномалия" Безоса лишь подтверждает, что до господства на орбите его компании еще так же далеко, как от Флориды до древнейших океанов Земли. Конкуренция с Маском продолжается, но пока счет в пользу пиротехники, а не реальных достижений.

Ответы на популярные вопросы о ракетах Blue Origin

Что такое "аномалия" в понимании Blue Origin?

В космической индустрии это эвфемизм для любого незапланированного события — от программного глюка до полного уничтожения ракеты в пламени взрыва.

Кто пострадал при взрыве 29 мая?

По официальному заявлению компании, никто из сотрудников не пострадал. Весь ущерб носит исключительно технический и финансовый характер.

Сможет ли New Glenn летать повторно?

В апреле компания успешно посадила первую ступень, но из-за проблем с выводом груза и текущим взрывом двигателя надежность системы остается под большим вопросом.

Является ли Blue Origin государственным проектом?

Это частная компания Джеффа Безоса, однако она активно борется за контракты NASA и Пентагона, конкурируя напрямую со SpaceX и ULA.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
