Миллиарды долларов в огне: роковая ошибка при запуске изменила расклад в космической гонке

Космическая гонка американских миллиардеров превратилась в огненное шоу. Пока Илон Маск штампует запуски, Джефф Безос подсчитывает убытки после эффектного фаервола на испытательном стенде. Тяжелая ракета-носитель New Glenn превратилась в грибовидное облако дыма во Флориде. Силовая установка не выдержала напора и разлетелась на куски, подтвердив старую истину: космос не прощает спешки, особенно когда на кону стоят миллиарды долларов и статус "главного конкурента" лидера рынка.
Инцидент произошел глубокой ночью — около 04.00 по московскому времени. На YouTube-канале портала NASA Spaceflight появились кадры, которые в Blue Origin предпочли бы не тиражировать. После детонации в небе вырос яркий "гриб". Компания Безоса в соцсети X отделалась сухим корпоративным новоязом: "произошла аномалия". По официальным данным, люди не пострадали, чего нельзя сказать о железе и графиках пусков. Это не просто технический сбой, а серьезный удар по амбициям Blue Origin занять нишу тяжелых грузоперевозок на орбиту.
"Такие аварии на стендах — это классика жанра в девелопменте ракетных двигателей. Либо вы сжигаете железо на Земле под присмотром датчиков, либо оно разносит вам ракету уже в полете. Безос выбрал первый вариант, но масштабы разрушений на видео говорят о критическом просчете в топливной системе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Для понимания масштаба бедствия стоит взглянуть на историю вопроса. New Glenn — это не маленькая хлопушка, а гигантская махина, которую пытаются довести до ума уже несколько лет. В январе прошлого года Blue Origin даже заявляла о первом запуске, пытаясь доказать, что они не просто стоят в тени SpaceX, а реально строят космические технологии будущего. Пока получается скорее шумная пиротехника, чем стабильный транспорт.
Соперничество Безоса и Маска давно напоминает драку в песочнице, только игрушки стоят сотни миллионов. 19 апреля этого года в рамках миссии NG-3 New Glenn вроде бы показала класс: впервые полетела на повторно использованной первой ступени. Она даже смогла приземлиться на беспилотную платформу Jacklyn в океане. Но триумф быстро скис. Спутник BlueBird 7 выплюнуло на нештатную орбиту. Аппарат выжил, но осадочек остался. Текущий же взрыв силовой установки отбрасывает компанию на месяцы назад в череде испытаний.
|Параметр
|Итог испытаний New Glenn
|Миссия NG-3 (апрель)
|Частичная неудача: вывод спутника на неверную орбиту
|Тест 29 мая
|Полное разрушение силовой установки (взрыв)
"Если на опасном объекте происходит детонация такого масштаба, значит, системы аварийного сброса давления или отсечки топлива не сработали. В промышленной безопасности это называется 'каскадным отказом'. Оборудование стенда, скорее всего, превратилось в металлолом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Пока американские частники взрывают свои полигоны, ученые пытаются найти более стабильные пути изучения космоса. Проблема Blue Origin в том, что они пытаются догнать SpaceX, пропуская важные этапы отладки. Безос хочет все и сразу: и многоразовость, и тяжелые нагрузки, и государственные контракты. Но физика — дама строгая, она не смотрит на толщину кошелька владельца компании.
Ракета — это, по сути, контролируемая бомба. Если контроль ослабевает хоть на долю процента, начинается хаос. В случае с New Glenn мы видим проблему именно в "сердце" машины. Силовая установка работает на предельных температурных и механических режимах. Малейшая микротрещина в трубопроводе или сбой в алгоритме подачи окислителя — и вместо тяги вы получаете расширяющуюся сферу раскаленного газа. Это те риски, которые в США привыкли заливать деньгами налогоплательщиков и инвесторов.
"Любое температурное расширение металла при запуске двигателя должно быть просчитано до микрона. Взрыв на стенде 29 мая — это сигнал, что математическая модель системы не совпала с реальностью. Это 'детская болезнь' тяжелых носителей, но лечится она долго и дорого", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Космос остается крайне дорогой и опасной площадкой для самовыражения миллиардеров. Очередная "аномалия" Безоса лишь подтверждает, что до господства на орбите его компании еще так же далеко, как от Флориды до древнейших океанов Земли. Конкуренция с Маском продолжается, но пока счет в пользу пиротехники, а не реальных достижений.
В космической индустрии это эвфемизм для любого незапланированного события — от программного глюка до полного уничтожения ракеты в пламени взрыва.
По официальному заявлению компании, никто из сотрудников не пострадал. Весь ущерб носит исключительно технический и финансовый характер.
В апреле компания успешно посадила первую ступень, но из-за проблем с выводом груза и текущим взрывом двигателя надежность системы остается под большим вопросом.
Это частная компания Джеффа Безоса, однако она активно борется за контракты NASA и Пентагона, конкурируя напрямую со SpaceX и ULA.
