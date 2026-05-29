Чудесное преображение нации: учёные высмеяли данные об аномальном росте числа гениев в России

Научное сообщество выразило скепсис относительно данных о резком росте числа одаренных людей в России, зафиксированном с 2022 года.

Ребенок рисует мелом

Нейропсихолог Светлана Колобова пояснила, что универсальной шкалы для измерения человеческого таланта не существует, а любые подобные статистические скачки вызывают профессиональные вопросы.

Согласно ранее обнародованным сведениям, доля способных граждан в стране якобы увеличилась вдвое, при этом наиболее высокая концентрация талантов отмечена в столичном регионе и Ненецком автономном округе.

Для корректной оценки потенциала психологи чаще используют определение "высокоразвитые способности", поскольку само понятие таланта включает комплекс из скорости обработки данных, когнитивной гибкости и глубины мышления.

Как сообщает NewsInfo, биологического рывка в развитии населения не произошло, а высокая заметность одаренных личностей связана с цифровизацией среды.

При этом эксперты напоминают, что на успехи в обучении влияет множество внешних факторов: например, старшие дети в семье более успешны в учёбе из-за специфики распределения родительского внимания.

"Выявление таланта — это не фиксация врожденного качества, а признание результата долгой работы в благоприятных условиях. Без мотивации и психологической устойчивости даже самые яркие задатки остаются нереализованными, поэтому обществу важно фокусироваться на создании развивающей среды, а не на поиске мифических врожденных сверхспособностей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

"Нет единого теста, который бы измерял талант, такого теста не существует. Обычно измеряют несколько параметров: скорость обучения, рабочая память, креативность, устойчивость внимания, продуктивность в конкретной области, уровень когнитивной гибкости. Корректнее говорить не талантливый человек, а человек с высокоразвитыми способностями в определенной сфере", — отметила Колобова.

Эксперт добавила, что одаренность не ограничивается врожденным даром, так как требует длительной практики и эмоциональной стабильности. Она также указала на парадокс: цифровая среда делает таланты заметнее, однако обилие контента может снижать общую концентрацию внимания.

В глобальном масштабе исследователи фиксируют противоречивые тренды: если эффект Флина указывал на стабильный рост IQ в прошлом, то данные последних лет фиксируют снижение этих показателей. Формирование личности начинается с раннего детства, когда закладывается понятие о морали и базовые паттерны социального поведения.

Психологи резюмируют, что для реализации человеческого потенциала необходим баланс между интеллектуальной нагрузкой, психологическим здоровьем и контролем над эмоциональным фоном в условиях жесткой конкуренции.

Ответы на популярные вопросы о выявлении талантов

Существует ли универсальный тест на талант?

Нет, науке неизвестен единственный тест для комплексной оценки одаренности. Специалисты по отдельности анализируют такие параметры, как когнитивная гибкость, скорость обучения и креативность.

В чем разница между способностями и одаренностью?

Способности — это первичные возможности психики, например, логика или слух. Одаренность является результатом реализации этого потенциала при наличии мотивации и подходящей среды.

Влияет ли цифровая среда на развитие одаренности?

Интернет помогает талантам быстрее заявить о себе, однако избыток цифрового шума часто ведет к рассеиванию внимания и мешает глубокому погружению в решение задач.

Что такое эффект Флина?

Это зафиксированный в XX веке феномен постепенного роста среднего коэффициента IQ у населения, который в последние годы сменился стагнацией или даже обратной динамикой.

