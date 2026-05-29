Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников

Археологи в Саудовской Аравии выкопали из земли горшок, набитый золотыми и серебряными украшениями. Клад пролежал в песках Дирии более тысячи лет, дожидаясь своего часа. Ученые связывают находку с паломническим маршрутом в Мекку времен расцвета исламской культуры. Мы разберемся, как древние артефакты помогают восстановить детали быта путников, пересекавших пустыню в эпоху Аббасидов.
Исследовательская группа шесть лет прочесывала окраины Эр-Рияда. В Дирии археологи собирали артефакты по крупицам, пока не наткнулись на керамический сосуд с сотней драгоценных изделий. Находка включает золотые фрагменты, инкрустированные камнями, и окисленную медь. Специалисты уже окрестили коллекцию Сокровищами Дирии, подчеркивая ее историческую значимость.
"Древние мастера работали с металлом ювелирно. Тиснение на этих украшениях доказывает высокий уровень прикладного искусства той эпохи", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Дирия в VIII веке была перевалочным пунктом для тех, кто шел из Басры в Мекку. Путники останавливались здесь для отдыха, пополнения запасов и молитвы. Ученые предполагают, что владельцем горшка мог быть состоятельный паломник. Радиоуглеродный анализ найденных рядом органических остатков подтвердил, что поселение активно функционировало в период с 743 по 753 годы.
Династия Саудов сделала Дирию своей столицей спустя века, но корни места уходят вглубь мусульманской истории. В момент сокрытия клада регион входил в состав Аббасидского халифата. Это было время процветания науки и культуры, когда торговые караваны связывали дальние уголки империи от Ирана до Северной Африки.
"Подобные находки — это всегда риск случайного обнаружения из-за сдвигов слоев грунта или небрежного ведения работ на объекте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
|Период
|Значимость находки
|743–753 годы
|Подтверждение маршрута паломников
|Аббасидский халифат
|Расцвет ювелирного мастерства
Вопрос защиты богатств в пути оставался острым всегда. Караванщики перевозили золото в простых горшках, чтобы не привлекать внимание разбойников. Декор предметов в виде извилистых узоров указывает на работу ремесленников высокого класса. Почему владелец не вернулся за своим имуществом, остается загадкой, которую пока не в силах решить ни один специалист.
"Исторические объекты такого рода требуют особого подхода к систематизации находок, чтобы не исказить картину прошлого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Баранов.
Вероятно, владельцу грозила опасность или он столкнулся с непредвиденной ситуацией в дороге. Дирия служила удобным местом для тайника на крупном торговом пути.
Качество обработки золота говорит о достатке, однако паломники всех сословий совершали хадж, что делает любого из них потенциальным хозяином клада.
