Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орехи больше не считаются безобидным перекусом: ученые раскрыли скрытые риски для здоровья
Слишком поспешные выводы: ироничный ответ Ирины Дубцовой из Китая заставил замолчать всех СМИ
Анджелина Джоли праздновала рано? Брэд Питт нашёл тайное оружие в споре за винодельню
Выдаст нищету с порога: популярная ошибка в прихожей моментально уничтожает ощущение люкса
Мир на грани закипания: прогноз ВМО на ближайшие пять лет лишил климатологов последних надежд
Борщевик на даче: почему больше не нужно бояться потери земли из-за одного растения
Больше никакой прополки: хитрые дачники засыпают в щели плитки копеечные семена
Самооценка тут ни при чем: неловкая реакция на комплимент выдает совсем другую проблему
Горячий спрос на холодные локации: турпоток в Заполярье вырос на 21 процент по итогам первого квартала

Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников

Наука

Археологи в Саудовской Аравии выкопали из земли горшок, набитый золотыми и серебряными украшениями. Клад пролежал в песках Дирии более тысячи лет, дожидаясь своего часа. Ученые связывают находку с паломническим маршрутом в Мекку времен расцвета исламской культуры. Мы разберемся, как древние артефакты помогают восстановить детали быта путников, пересекавших пустыню в эпоху Аббасидов.

Разбитый горшок с сокровищами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разбитый горшок с сокровищами

Золото на пути к Мекке

Исследовательская группа шесть лет прочесывала окраины Эр-Рияда. В Дирии археологи собирали артефакты по крупицам, пока не наткнулись на керамический сосуд с сотней драгоценных изделий. Находка включает золотые фрагменты, инкрустированные камнями, и окисленную медь. Специалисты уже окрестили коллекцию Сокровищами Дирии, подчеркивая ее историческую значимость.

"Древние мастера работали с металлом ювелирно. Тиснение на этих украшениях доказывает высокий уровень прикладного искусства той эпохи", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Дирия в VIII веке была перевалочным пунктом для тех, кто шел из Басры в Мекку. Путники останавливались здесь для отдыха, пополнения запасов и молитвы. Ученые предполагают, что владельцем горшка мог быть состоятельный паломник. Радиоуглеродный анализ найденных рядом органических остатков подтвердил, что поселение активно функционировало в период с 743 по 753 годы.

Эпоха халифов и торговли

Династия Саудов сделала Дирию своей столицей спустя века, но корни места уходят вглубь мусульманской истории. В момент сокрытия клада регион входил в состав Аббасидского халифата. Это было время процветания науки и культуры, когда торговые караваны связывали дальние уголки империи от Ирана до Северной Африки.

"Подобные находки — это всегда риск случайного обнаружения из-за сдвигов слоев грунта или небрежного ведения работ на объекте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Период Значимость находки
743–753 годы Подтверждение маршрута паломников
Аббасидский халифат Расцвет ювелирного мастерства

Вопрос защиты богатств в пути оставался острым всегда. Караванщики перевозили золото в простых горшках, чтобы не привлекать внимание разбойников. Декор предметов в виде извилистых узоров указывает на работу ремесленников высокого класса. Почему владелец не вернулся за своим имуществом, остается загадкой, которую пока не в силах решить ни один специалист.

"Исторические объекты такого рода требуют особого подхода к систематизации находок, чтобы не исказить картину прошлого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему горшок зарыли именно там?

Вероятно, владельцу грозила опасность или он столкнулся с непредвиденной ситуацией в дороге. Дирия служила удобным местом для тайника на крупном торговом пути.

Принадлежало ли сокровище знати?

Качество обработки золота говорит о достатке, однако паломники всех сословий совершали хадж, что делает любого из них потенциальным хозяином клада.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, историк науки Сергей Баранов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню
Водные аттракционы в общественном транспорте Петрозаводска: пассажиры оказались заложниками странного проекта
Электронная няня за ваши деньги: почему машины в РФ скоро резко подорожают
Верный признак неряшливого дома: почему привычный декор кухни на самом деле сигнализирует о хаосе
Правда о гении: как на самом деле выглядел мозг Ленина, скрытый под грифом "секретно"
Интернет станет быстрее, но не для всех: что ждет россиян после запуска 5G
Бакалавриат начали медленно отправлять в прошлое: в вузах готовят совсем другую систему обучения
Срежьте это немедленно! Одно утреннее действие с томатами, которое увеличит урожай в 3 раза
Больше никакой любви в сердце: Мерзликин раскрыл правду о личном выборе после разрыва с женой
Плечи уехали в уши, а талия растворилась: шесть упражнений, которые собирают скелет заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.