500 000 человек в зоне поражения: супервулкан под Неаполем вышел на финишную прямую перед катастрофой

Вулкан Кампи-Флегрей под Неаполем вышел на финишную прямую перед масштабной трансформацией. Новое исследование итальянских физиков указывает на критическое ослабление земной коры, которая удерживает раскаленные массы. В ближайшее десятилетие супервулкан сменит режим работы, что ставит под удар полмиллиона местных жителей. Ученые пытаются понять, станет ли эта точка невозврата полноценным извержением или внутренним структурным сдвигом.

Пробуждение спящего гиганта

Кальдера Флегрейских полей — это не привычная гора с конусом, а гигантская вмятина диаметром 15 километров. Она появилась 40 тысяч лет назад после мощнейшего взрыва. Сейчас внутри этой чаши живут люди, не подозревая, что почва под их ногами за последние 20 лет поднялась на полтора метра. Это движение вызвано давлением газов и магмы, которые распирают поверхность, словно надувающийся резиновый мяч.

"Мы наблюдаем классический износ материала. Порода теряет эластичность из-за постоянных микротресений, которые не прекращаются с середины прошлого века", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Активность вулкана нарастает скачками. Крупные подвижки почвы фиксировали в 50-х и 80-х годах, но нынешний этап отличается скоростью процессов. Геологи видят, что структура коры стала хрупкой. Любое новое давление может стать фатальным для целостности этого природного резервуара.

Математика грядущей катастрофы

Давиде Закканьино и его группа применили физические модели для анализа текущего состояния системы. Они искали разницу между простым ускорением и так называемой сингулярностью конечного времени. В первом случае темп растет равномерно. Во втором — само ускорение начинает разгоняться, как автомобиль с заклинившей педалью газа. Данные указывают на второй, более опасный сценарий.

Параметр системы Текущее состояние Подъем дна кальдеры 1.4 метра с 2005 года Состояние коры Критическое насыщение трещинами Режим сейсмичности Учащение роев землетрясений Прогноз трансформации Ближайшие 10 лет

Исследователи сравнивают ситуацию с бегуном на финише марафона. Атлет может преодолеть дистанцию, но его мышцы находятся на грани разрыва. Малейшее усилие, которое в начале пути казалось пустяком, теперь способно привести к коллапсу. Кора Кампи-Флегрей больше не может эффективно гасить напряжение, накапливающееся в недрах.

"Любые природные риски в густонаселенных районах требуют мгновенной реакции систем мониторинга, так как время на эвакуацию сокращается", — отметил специально для Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Физика последнего предела

Важно понимать, что физическая модель предсказывает только момент слома системы, но не форму, которую он примет. Это может быть взрывное извержение, подобное появлению конуса Монте-Нуово в 1538 году. Или же система найдет разрядку через серию мощных землетрясений и выброс горячих газов без выхода лавы на поверхность. Газы уже сейчас активно ищут выход, что подтверждает химический состав испарений в кратере Сольфатара.

"Изменение структуры вулкана — это всегда техногенный риск для инфраструктуры, даже если магма остается под землей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Сегодня ученые ведут споры о том, насколько глубоко залегает магматический очаг. Одни считают, что он находится на глубине 3-4 километров, другие указывают на более мелкие линзы расплава. Ясно одно: старая модель поведения вулкана больше не работает. Переход в новое состояние неизбежен, и человечеству придется адаптироваться к жизни на крышке этого котла в режиме реального времени.

Ответы на популярные вопросы о Кампи-Флегрей

Когда именно произойдет извержение?

Точную дату назвать невозможно. Модели указывают на критическую нагрузку в течение десятилетия, но это лишь окно вероятности, а не расписание.

Могут ли землетрясения остановить процесс?

Напротив, дрожь земли разрушает целостность каменного панциря кальдеры. Чем больше микротрещин, тем легче магме и газам пробиться вверх.

Опасно ли это для туристов в Неаполе?

Город находится в непосредственной близости от зоны риска. Власти регулярно обновляют планы эвакуации, учитывая возросшую сейсмическую активность последних лет.

