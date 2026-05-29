Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль никуда не ушла: семья популярной актрисы выступила с признанием спустя два года после трагедии
Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

500 000 человек в зоне поражения: супервулкан под Неаполем вышел на финишную прямую перед катастрофой

Наука

Вулкан Кампи-Флегрей под Неаполем вышел на финишную прямую перед масштабной трансформацией. Новое исследование итальянских физиков указывает на критическое ослабление земной коры, которая удерживает раскаленные массы. В ближайшее десятилетие супервулкан сменит режим работы, что ставит под удар полмиллиона местных жителей. Ученые пытаются понять, станет ли эта точка невозврата полноценным извержением или внутренним структурным сдвигом.

Извержение вулкана
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извержение вулкана

Пробуждение спящего гиганта

Кальдера Флегрейских полей — это не привычная гора с конусом, а гигантская вмятина диаметром 15 километров. Она появилась 40 тысяч лет назад после мощнейшего взрыва. Сейчас внутри этой чаши живут люди, не подозревая, что почва под их ногами за последние 20 лет поднялась на полтора метра. Это движение вызвано давлением газов и магмы, которые распирают поверхность, словно надувающийся резиновый мяч.

"Мы наблюдаем классический износ материала. Порода теряет эластичность из-за постоянных микротресений, которые не прекращаются с середины прошлого века", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Активность вулкана нарастает скачками. Крупные подвижки почвы фиксировали в 50-х и 80-х годах, но нынешний этап отличается скоростью процессов. Геологи видят, что структура коры стала хрупкой. Любое новое давление может стать фатальным для целостности этого природного резервуара.

Математика грядущей катастрофы

Давиде Закканьино и его группа применили физические модели для анализа текущего состояния системы. Они искали разницу между простым ускорением и так называемой сингулярностью конечного времени. В первом случае темп растет равномерно. Во втором — само ускорение начинает разгоняться, как автомобиль с заклинившей педалью газа. Данные указывают на второй, более опасный сценарий.

Параметр системы Текущее состояние
Подъем дна кальдеры 1.4 метра с 2005 года
Состояние коры Критическое насыщение трещинами
Режим сейсмичности Учащение роев землетрясений
Прогноз трансформации Ближайшие 10 лет

Исследователи сравнивают ситуацию с бегуном на финише марафона. Атлет может преодолеть дистанцию, но его мышцы находятся на грани разрыва. Малейшее усилие, которое в начале пути казалось пустяком, теперь способно привести к коллапсу. Кора Кампи-Флегрей больше не может эффективно гасить напряжение, накапливающееся в недрах.

"Любые природные риски в густонаселенных районах требуют мгновенной реакции систем мониторинга, так как время на эвакуацию сокращается", — отметил специально для Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Физика последнего предела

Важно понимать, что физическая модель предсказывает только момент слома системы, но не форму, которую он примет. Это может быть взрывное извержение, подобное появлению конуса Монте-Нуово в 1538 году. Или же система найдет разрядку через серию мощных землетрясений и выброс горячих газов без выхода лавы на поверхность. Газы уже сейчас активно ищут выход, что подтверждает химический состав испарений в кратере Сольфатара.

"Изменение структуры вулкана — это всегда техногенный риск для инфраструктуры, даже если магма остается под землей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Сегодня ученые ведут споры о том, насколько глубоко залегает магматический очаг. Одни считают, что он находится на глубине 3-4 километров, другие указывают на более мелкие линзы расплава. Ясно одно: старая модель поведения вулкана больше не работает. Переход в новое состояние неизбежен, и человечеству придется адаптироваться к жизни на крышке этого котла в режиме реального времени.

Ответы на популярные вопросы о Кампи-Флегрей

Когда именно произойдет извержение?

Точную дату назвать невозможно. Модели указывают на критическую нагрузку в течение десятилетия, но это лишь окно вероятности, а не расписание.

Могут ли землетрясения остановить процесс?

Напротив, дрожь земли разрушает целостность каменного панциря кальдеры. Чем больше микротрещин, тем легче магме и газам пробиться вверх.

Опасно ли это для туристов в Неаполе?

Город находится в непосредственной близости от зоны риска. Власти регулярно обновляют планы эвакуации, учитывая возросшую сейсмическую активность последних лет.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев, инженер Виталий Корнеев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.