Наука

Находка в канадской глуши перевернула представления о том, когда примитивная слизь превратилась в нечто осмысленное. Ученые обнаружили на северо-западе страны кладбище существ, которые умели двигаться и искать пропитание за миллионы лет до масштабного заселения планеты. Эти организмы жили в эпоху, когда материки имели другие очертания, а будущая Северная Америка была частью Лаврентии. Теперь исследователям придется переписать хронологию появления первых сложных систем управления телом.

Раскопки динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки динозавра

Глубоководный старт и покорение мелководья

Раньше считалось, что жизнь штурмовала планету с мелководья, где много света и тепла. Канадские находки показывают обратное: сложные системы могли зародиться в темных и холодных глубинах. Океанское дно работало как стабилизатор, защищая первых существ от резких скачков температуры. Пока поверхность планеты лихорадило, внизу вырабатывались механизмы симметрии и движения.

"Это ломает сложившуюся схему развития организмов. Мы видим, что глубокая вода была не тупиком, а инкубатором для сложных форм задолго до их выхода на свет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геологическое разнообразие участка позволило зафиксировать момент перехода от микробных матов к полноценным телам. Это не просто отпечатки, а свидетельства изменения поведения. Животные начали не просто ждать еду, а целенаправленно перемещаться по субстрату, осваивая новые территории.

Шесть таксонов и диковинные формы

Среди сотни ископаемых выделяются дикинсонии — плоские овалы, которые буквально приклеивались к еде всем телом. Рядом с ними нашли фунисию, которая первой на планете освоила половое размножение. Это не просто архив костей, которых тогда еще не существовало, а следы мягких тел, чудом сохранившиеся в породе на сотни миллионов лет.

Организм Роль в истории Земли
Дикинсония Поглощение пищи всей поверхностью тела
Фунисия Первое свидетельство секса у животных
Кимберелла Ранняя форма моллюска с четкой симметрией

Большинство этих существ не похожи на то, что мы видим в современных морях. У них не было ни челюстей, ни плавников, ни панцирей. Но именно они стали черновиками для будущих хищников и жертв. Северо-запад Канады заполнил пробел в истории, когда жизнь переходила от микроскопических точек к крупным видимым объектам.

"Каждый такой отпечаток — это работа с хрупким материалом, который не должен был сохраниться. Мы видим структуру, которая предшествовала появлению твердых тканей", — рассказал специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Сдвиг хронологии на миллионы лет

Найденные в Америке представители так называемого Беломорского комплекса оказались на 5–10 миллионов лет старше аналогов из Европы или Австралии. Это означает, что центр развития активной жизни находился именно здесь. Данные отодвигают момент появления сложных систем самообеспечения вглубь веков, меняя взгляд на скорость первых превращений.

Мир периода эдиакария долгое время оставался загадкой из-за отсутствия панцирей у его обитателей. Канадский участок дал ученым доступ к слоям, которые раньше считались пустыми. Теперь потенциал региона позволяет искать ответы на вопросы о том, как формировались механизмы наследственности и реакции на внешнюю среду.

"Такие находки заставляют пересмотреть сроки формирования экосистем. Жизнь оказалась гораздо быстрее и агрессивнее в своем развитии, чем мы привыкли думать", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Исследователи планируют расширить зону поиска, так как геология региона обещает новые сюрпризы. Возможно, именно здесь скрыты следы самых первых существ, которые решили разделиться на правую и левую половины. Пока наука лишь начинает осознавать масштаб канадского открытия, способного превратить привычные учебники в макулатуру.

Ответы на популярные вопросы о древних находках

Почему эти ископаемые так важны?

Они доказывают, что сложные формы жизни появились на несколько миллионов лет раньше и начали путь из глубоких вод, а не с мелководья.

Как мягкие тела могли сохраниться 567 миллионов лет?

Это произошло благодаря уникальному стечению обстоятельств: мгновенной консервации в осадке, которая запечатлела отпечатки существ до их разложения.

Правда ли, что в Канаде нашли первых животных?

На текущий момент это одни из самых древних свидетельств существования крупных организмов, способных к передвижению и сложному поведению.

Глобальные процессы на планете часто сопровождаются замедлением циклов, что влияет и на сохранение геологических пластов. Подобные находки связывают воедино физику Земли и историю живого. В то время как планета теряет скорость вращения, ученые ускоряются в понимании своего прошлого.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, биолог Андрей Ворошилов
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
