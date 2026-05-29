Ученые заглянули в микроскоп и выяснили, кто нам генетически ближе — кошка или собака

Кошки и собаки давно поделили наши диваны и холодильники, занимая две трети мирового рынка домашних питомцев. Несмотря на вечное противостояние кошатников и собачников, вопрос о родстве с человеком долгое время оставался открытым. Последние исследования показывают, что близость между нами и хвостатыми соседями распределена неравномерно. Пока одни смотрят на даты расхождения видов, другие разбирают внутреннее устройство живых клеток. Ответ на вопрос, кто нам ближе, скрывается не в поведении, а в глубоких настройках природного кода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Генетические зеркала в кошачьих глазах

С точки зрения временных рамок кошки и собаки находятся на одинаковой дистанции от человека. Пути предков людей и хищников разошлись около 90–95 миллионов лет назад. Собаки и кошки стали отдельными ветвями гораздо позже, примерно 55 миллионов лет назад. Однако сухая хронология не учитывает внутренний порядок расположения данных внутри клеток.

"Если смотреть на то, как гены расставлены в цепочках, кошки и люди похожи в два раза сильнее, чем люди и собаки", — пояснил эксперт Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Такое сходство обусловлено стабильностью кошачьего организма. В то время как многие виды постоянно перетасовывали свои внутренние инструкции, кошки сохранили структуру, удивительно похожую на нашу. Это делает их живыми архивами, в которых информация хранится почти в том же порядке, что и у человека. Сходство коснулось не только расположения данных, но и механизмов их работы.

Хромосомный хаос у собак

Собаки в процессе своего развития пошли по пути радикальных перемен. Их внутренние носители информации пережили множество перестроек и разрывов. Ученые до сих пор не знают, почему одни животные хранят структуру веками, а другие меняют ее с каждым новым витком истории. Эти изменения создали огромную дистанцию между собакой и человеком на уровне микроскопической архитектуры.

Параметр сравнения Результат анализа Время разделения с человеком Около 90–95 миллионов лет Сходство структуры генома У кошек вдвое выше, чем у собак Стабильность цепочек данных Кошки — консерваторы, собаки — реформаторы

Из-за таких особенностей собачий организм сложнее использовать как прямую модель для изучения человеческих процессов. Перетасованные цепочки затрудняют поиск совпадений в работе отдельных фрагментов кода. Тем не менее, собаки остаются незаменимыми при изучении сердечных патологий и проблем со зрением, где важен не порядок записи данных, а конечный результат работы систем.

Польза для медицины будущего

Сходство кошек с людьми открывает двери для серьезных прорывов в лечении опухолей. Исследования показали, что изменения в определенных участках кода у кошек практически идентичны тем, что вызывают сбои в теле человека. Например, поломка одного и того же элемента приводит к тяжелым последствиям для женского здоровья и здоровья кошек. Это позволяет тестировать методы терапии, которые помогут обоим видам одновременно.

"Раковые патологии у кошек развиваются по сценариям, которые до боли напоминают человеческие", — отметила в беседе с Pravda.Ru Анна Климова.

Ранее наука уделяла собакам больше внимания просто потому, что их данные расшифровали быстрее. Кошек считали трудными объектами для наблюдения из-за их независимого характера. Сегодня ситуация меняется. Понимание того, как работают механизмы внутри кошачьего тела, дает нам шанс разобраться в собственных генетических поломках, включая болезни почек и сложные системные сбои.

"Изучение природных механизмов защиты у животных помогает нам искать уязвимости в патогенах", — объяснил специально для Pravda.Ru Николай Зуев.

В глобальном соревновании за звание лучшего друга человека победителя нет. Эволюция поставила кошек и собак на одну ступеньку. Но если заглянуть под микроскоп, кошка окажется нашей более точной копией. Это не значит, что собаки нам чужие, просто их внутренний мир устроен по другим, более динамичным правилам. Для науки же важны оба вида, ведь каждый из них подсвечивает разные стороны нашего собственного здоровья.

Ответы на популярные вопросы о родстве видов

Кто на самом деле ближе к человеку по происхождению?

С точки зрения временной шкалы кошки и собаки равноудалены от людей. Общий предок у нас был около 90 миллионов лет назад. Однако кошки сохранили более древнюю и похожую на человеческую структуру расположения информации в клетках.

Почему ученые чаще изучали собак?

Геном собаки был расшифрован раньше. К тому же собаки традиционно считались более легкими объектами для контроля в условиях лаборатории, чем своенравные кошки.

Правда ли, что у кошек и людей бывают одинаковые болезни?

Это научно доказанный факт. Кошки страдают от схожих форм рака и заболеваний почек. Благодаря этому методы лечения, созданные для питомцев, часто находят применение в медицине для людей.

