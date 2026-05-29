Не Плутон и не пришелец: уникальное окно в прошлое открыли астрофизики на окраине космоса

Наука

Астрономы обнаружили в глубоком космосе объект, который буквально переписывает хронологию формирования окраин нашей системы. Спутник Нептуна под названием Нереида, вопреки старым теориям, оказался коренным обитателем ледяного гиганта, а не случайным гостем. Свежий спектральный анализ позволил заглянуть в прошлое на 4,5 миллиарда лет назад и вычеркнуть гипотезу о захвате этого ледяного тела извне. Теперь ученые рассматривают Нереиду как единственный уцелевший обломок первой очереди строительства планетной системы. Это открытие ставит новые вопросы о том, как выживают малые миры в условиях гравитационных войн гигантов.

Планета за Нептуном

Гравитационный бильярд в окрестностях Нептуна

Ранее считалось, что Нереида — это иммигрант из пояса Койпера. Ее вытянутая орбита, похожая на сплюснутый овал, намекала на насильственный захват гравитацией Нептуна. Ученые полагали, что планета просто поймала пролетающий мимо кусок льда диаметром 350 километров. Однако новая модель показывает иную картину: Нереида была там всегда. Она пережила грандиозное вторжение Тритона, который бесцеремонно вломился в систему Нептуна и уничтожил почти все местные луны.

"Тритон — настоящий агрессор, он захватил 99 процентов всей массы спутниковой системы Нептуна и заставил ее вращаться вспять. В таких условиях выживание Нереиды выглядит как чудо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Моделирование демонстрирует, что прибытие массивного Тритона разбросало старые спутники Нептуна, как кегли. Большинство из них столкнулись, были выброшены в космос или упали на планету. Нереида — единственная, кто удержалась на краю, сохранив свой первоначальный состав, но навсегда потеряв круговую орбиту. Это делает ее ценнейшим артефактом, своего рода капсулой времени из времен, когда планеты только учились быть большими.

Почему Джеймс Уэбб разрушил старые мифы

Данные телескопа Джеймса Уэбба показали, что поверхность Нереиды покрыта водяным льдом в таких пропорциях, которые не встречаются у объектов пояса Койпера. Мэтью Беляков из Калифорнийского технологического института пояснил, что прямое сравнение состава Нереиды с Плутоном и другими обитателями внешних границ системы выявило критические отличия. Если бы спутник был пришельцем, его "химический паспорт" выглядел бы иначе.

"Инструменты телескопа позволили нам четко разделить состав первичного вещества и наносных слоев, что раньше было невозможно из-за огромного расстояния", — отметил эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Параметр сравнения Характеристика Нереиды
Тип орбиты Экстремально вытянутый эллипс
Основной состав Высокая концентрация водяного льда
Происхождение Первичное формирование у Нептуна

Нереида как последний свидетель эпохи хаоса

Изучение Нереиды важно не только для понимания нашей системы. Самые распространенные экзопланеты в галактике по размеру напоминают Нептун и Уран. Если мы не поймем, как формируются и гибнут их спутники, мы не сможем адекватно оценивать далекие миры. Уран когда-то получил мощный удар, который буквально положил его на бок, уничтожив первое поколение лун. Нептун же пережил вторжение Тритона, оставив нам лишь одну зацепку в лице Нереиды.

"Нереида — это уникальное окно в прошлое, через которое мы видим процессы строения миров без искажений, внесенных поздними столкновениями", — объяснил специально для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Следующим этапом станет использование режима высокого разрешения спектрографа NIRSpec. Астрономы намерены получить детальные карты поверхности спутника, чтобы окончательно подтвердить его статус древнейшего резидента системы Нептуна. Это позволит уточнить модели орбитального движения планет и понять, почему одни луны выживают, а другие рассыпаются в пыль.

Ответы на популярные вопросы о спутниках планет

Почему орбита Нереиды такая странная, если она местная?

Ее траекторию исказила гравитация Тритона. Когда этот гигантский объект был захвачен Нептуном, он своей массой буквально вытолкнул Нереиду с круговой орбиты на эллиптическую. Это было столкновение без физического контакта, чистое влияние масс.

Чем Нереида отличается от Тритона?

Тритон — пришелец, похожий на Плутон, он вращается в обратную сторону. Нереида же состоит из вещества, которое было в избытке именно рядом с молодым Нептуном. Тритон доминирует, составляя почти всю массу системы, Нереида на его фоне — крошечный, но важный реликт.

Могли бы на Нереиде построить базу в будущем?

Теоретически да, наличие водяного льда делает ее интересным объектом. Однако по сравнению с Южным полюсом Луны, где уже планируют возводить бункеры, Нереида находится слишком далеко, и условия там гораздо суровее.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
