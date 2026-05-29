Карточный домик Антарктиды: какие мегаполисы мира уйдут под воду первыми после раскола ледника

Антарктический ледник Туэйтса, получивший мрачное прозвище "ледник Судного дня", подошел к критической черте. Исследователи зафиксировали стремительное разрушение восточного шельфового участка, который удерживает основную массу льда от сползания в океан. Если этот ледяной щит окончательно фрагментируется, темпы таяния вырастут в разы. Ученые прогнозируют, что глобальный уровень моря может подняться на 65 сантиметров, что грозит затоплением крупнейших прибрежных мегаполисов. Сейчас морские геофизики пытаются понять, сколько времени осталось у человечества до начала необратимого процесса.

Шельф Туэйтса идет ко дну

Ледник Туэйтса размером с Флориду теряет свою главную опору. Плавучий шельф работал как пробка в бутылке, сдерживая поток льда на пути к воде. Но последние спутниковые снимки миссии Copernicus Sentinel-2 показывают, что структура щита превратилась в решето из трещин. Морской геофизик Роберт Лартер из Британской антарктической службы (BAS) утверждает, что восточный участок распадется в течение этого года. Внутренние связи льда разрушены настолько, что он просто теряет физическую целостность.

"Структура шельфа стала критически хрупкой. Мы видим, как ледник отрывается от своей опоры, и это неизбежно приведет к ускорению движения огромных масс в сторону океана", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда пробка вылетит, сдерживать приземленный лед будет нечему. Это не значит, что весь массив рухнет завтра, но динамика системы изменится навсегда. Процесс напоминает замедленное падение гигантского карточного домика, где нижняя карта уже выбита. Это событие станет самым наглядным примером того, как планетарные процессы меняют облик Земли в реальном времени.

Глубинная атака теплых течений

Главным виновником разрушения стал не воздух, а океан. Теплые водные массы, циркулирующие на глубине в сотни метров, подмывают основание ледника в зоне причаливания. Это вызывает отступление границы, где лед касается дна. Ученые связывают это с изменением ветров в Южном полушарии, которые буквально "закачивают" тепло под антарктические козырьки. Деятельность человека перекроила розу ветров, запустив цепную реакцию в самых холодных уголках планеты.

Фактор влияния Последствия для региона Подъем уровня моря Прогноз роста до 65 см при коллапсе Скорость таяния Ускоряется из-за теплых придонных вод Стабильность щита Разрушение шельфа дестабилизирует соседние ледники

Даже если мир завтра прекратит все выбросы и перейдет на зеленые технологии, инерция океана уже запущена. Ледник Туэйтса находится на ложе, лежащем значительно ниже уровня моря. Это создает условия для так называемой морской нестабильности ледяного щита. Ситуация осложняется тем, что геология региона способствует дальнейшему проникновению воды вглубь континента.

"Мы имеем дело с масштабной погодной аномалией, которая превращается в новую норму. Изменение ветровых режимов в Южном океане — это прямой результат глобального перекоса климата", — объяснил эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Миллиметры превращаются в катастрофы

Для обычного человека разговоры о повышении уровня моря на 4 миллиметра в год звучат скучно. Но физика прибрежных зон работает иначе. Каждые несколько сантиметров подъема воды экспоненциально увеличивают риск наводнений. То, что раньше считалось штормом века, может стать ежегодным событием. Под угрозой оказываются Нью-Йорк, Майами и Сан-Франциско, чья инфраструктура не рассчитана на такие нагрузки. Это серьезный вызов, сравнимый по сложности с задачей создания баз в экстремальных условиях.

Лартер подчеркивает: прозвище "ледник Судного дня" больше не кажется преувеличением. Потеря Туэйтса может дестабилизировать весь Западно-Антарктический ледовый щит. В худшем сценарии это добавит мировому океану более трех метров глубины. Пока ученые спорят о точных сроках — будет это через сто или двести лет, — физические изменения уже видны невооруженным глазом со спутников. Схожие процессы изменения ландшафта происходят по всей планете, хоть и в разных масштабах.

"Антарктида реагирует на человеческое воздействие медленно, но крайне масштабно. Сегодняшние разрушения в Антарктике — это векселя, которые придется оплачивать будущим поколениям", — рассказал в беседe с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Пока инженеры ищут способы затормозить глобальное потепление, природа ставит свои эксперименты. Влияние человека на выживание биосферы становится все более очевидным. Даже если новые двигатели или исследования Луны кажутся более важными для прогресса, судьба Земли сейчас решается на ее ледяных окраинах.

Ответы на популярные вопросы о леднике Туэйтса

Почему его называют ледником Судного дня?

Его полное таяние приведет к катастрофическому росту уровня моря на 65 сантиметров, что затопит многие прибрежные города мира.

Что такое ледяной шельф?

Это часть ледника, которая плавает на поверхности океана, но при этом соединена с основным массивом и замедляет его сползание с суши.

Можно ли остановить этот процесс?

Большинство ученых считают, что точка невозврата уже пройдена. Даже при резком сокращении выбросов ледник продолжит таять из-за тепла в глубинах океана.

Как быстро это произойдет?

Разрушение плавучего шельфа ожидается в течение 2024 года, но полная потеря всего ледника может занять одно или два столетия.

