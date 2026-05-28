Измененные Биориском: Роскосмос планирует доставить на Землю биологические образцы с обшивки МКС

Наука

Российские специалисты готовятся вернуть на Землю биологические образцы, которые годами дрейфовали на орбите. Эксперимент "Биориск" имитировал экстремальные условия открытого космоса для микробов, грибов, семян и личинок. Результаты этих исследований определят, сможем ли мы когда-нибудь построить автономные оранжереи на безжизненных планетах.

Международная космическая станция, МКС
Фото: commons.wikimedia by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жизнь в вакууме: итоги эксперимента

Космос умеет убивать. Вакуум, жесткое излучение и скачки температур — не самые приятные соседи для живой клетки. Проект "Биориск" собрал контейнеры с "путешественниками": бактериями, спорами грибов, семенами и личинками насекомых. Большинство из них выдержали "космическую закалку".

"Выживаемость биоматериалов в столь суровых условиях — это колоссальный задел для будущего. Мы не просто наблюдаем, а проверяем фундаментальные границы устойчивости живых систем", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Аркадий Кузнецов.

Операция по извлечению образцов

Возврат "космических консервов" потребует филигранной точности. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос. Им предстоит использовать оборудование "Солнце-Терагерц", чтобы аккуратно демонтировать контейнеры. Андрей Федяев в это же время станет оператором станции, управляя роборукой ERA.

Роботизированный манипулятор переместит одного из коллег к модулю "Наука". Там находится ценный груз — кассеты с кристаллами арсенида галлия. Полупроводники, выращенные в невесомости, по качеству превосходят земные аналоги. Это — стратегически важный шаг для микроэлектроники будущего.

Параметр Значение
Объект исследования Кристаллы арсенида галлия
Условия роста Вакуум, микрогравитация

Зачем ученым космические полупроводники

Орбитальная лаборатория идеальна для выращивания идеальных кристаллов. Без гравитации примеси в полупроводниках распределяются равномерно. Итоговый продукт позволит улучшить точность прогнозов солнечных вспышек. Мы учимся защищать электронику от радиационных бурь, не дожидаясь сбоев.

"Работа с такими структурами в космосе — сложнейшая инженерная задача. Там создаются компоненты, на которые не влияют дефекты земного литья", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о космических исследованиях

Как радиация влияет на микроорганизмы?

Радиация повреждает структуру ДНК. Выжившие организмы обладают уникальными механизмами репарации (восстановления) генетического кода, которые мы изучаем для медицины.

Почему нельзя выращивать кристаллы на Земле?

Гравитация вызывает конвекцию в расплаве. Это создает микроскопические дефекты в кристаллической решетке. В космосе этих потоков нет.

Кто управляет процессами вне станции?

Роботизированная рука ERA выполняет сложные манипуляции, снижая риск для жизни самих космонавтов во время выхода в открытый космос.

Что даст это исследование человечеству?

Понимание пределов жизни и создание совершенной электроники для глубокого космоса и колонизации планет, таких как Марс или Луна.

"Любое исследование орбитальных рисков — это не просто теория. Мы готовим фундамент для защиты наших систем связи, которые сейчас крайне уязвимы к внешним магнитным возмущениям", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Экспертная проверка: [учёный-физик] Дмитрий Лапшин, [специалист по реагированию на инциденты] Анна Климова, [инженер-энергетик] Сергей Мартынов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
