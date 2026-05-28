Измененные Биориском: Роскосмос планирует доставить на Землю биологические образцы с обшивки МКС

Российские специалисты готовятся вернуть на Землю биологические образцы, которые годами дрейфовали на орбите. Эксперимент "Биориск" имитировал экстремальные условия открытого космоса для микробов, грибов, семян и личинок. Результаты этих исследований определят, сможем ли мы когда-нибудь построить автономные оранжереи на безжизненных планетах.
Космос умеет убивать. Вакуум, жесткое излучение и скачки температур — не самые приятные соседи для живой клетки. Проект "Биориск" собрал контейнеры с "путешественниками": бактериями, спорами грибов, семенами и личинками насекомых. Большинство из них выдержали "космическую закалку".
"Выживаемость биоматериалов в столь суровых условиях — это колоссальный задел для будущего. Мы не просто наблюдаем, а проверяем фундаментальные границы устойчивости живых систем", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Аркадий Кузнецов.
Возврат "космических консервов" потребует филигранной точности. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос. Им предстоит использовать оборудование "Солнце-Терагерц", чтобы аккуратно демонтировать контейнеры. Андрей Федяев в это же время станет оператором станции, управляя роборукой ERA.
Роботизированный манипулятор переместит одного из коллег к модулю "Наука". Там находится ценный груз — кассеты с кристаллами арсенида галлия. Полупроводники, выращенные в невесомости, по качеству превосходят земные аналоги. Это — стратегически важный шаг для микроэлектроники будущего.
|Параметр
|Значение
|Объект исследования
|Кристаллы арсенида галлия
|Условия роста
|Вакуум, микрогравитация
Орбитальная лаборатория идеальна для выращивания идеальных кристаллов. Без гравитации примеси в полупроводниках распределяются равномерно. Итоговый продукт позволит улучшить точность прогнозов солнечных вспышек. Мы учимся защищать электронику от радиационных бурь, не дожидаясь сбоев.
"Работа с такими структурами в космосе — сложнейшая инженерная задача. Там создаются компоненты, на которые не влияют дефекты земного литья", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Радиация повреждает структуру ДНК. Выжившие организмы обладают уникальными механизмами репарации (восстановления) генетического кода, которые мы изучаем для медицины.
Гравитация вызывает конвекцию в расплаве. Это создает микроскопические дефекты в кристаллической решетке. В космосе этих потоков нет.
Роботизированная рука ERA выполняет сложные манипуляции, снижая риск для жизни самих космонавтов во время выхода в открытый космос.
Понимание пределов жизни и создание совершенной электроники для глубокого космоса и колонизации планет, таких как Марс или Луна.
"Любое исследование орбитальных рисков — это не просто теория. Мы готовим фундамент для защиты наших систем связи, которые сейчас крайне уязвимы к внешним магнитным возмущениям", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.
