Экология Омска трещит по швам: городская комиссия утвердила вырубку около 1000 деревьев

В Омске состоялось пятое в нынешнем году заседание комиссии, регулирующей снос, обрезку и восстановление зеленых насаждений. В ходе часового собрания, прошедшего 27 мая в городской администрации, специалисты проанализировали 36 заявок от коммерческих структур и бюджетных организаций. Детальный разбор того, где и по каким причинам в городе стало меньше зеленых зон, подготовило издание Город55.

Дерево

Строительные компании стали инициаторами ряда вырубок для обустройства площадок под новые объекты. Так, компания "Стройпроект" для возведения очистных сооружений на улице Комбинатской уберет 67 деревьев и значительные заросли клена. В то же время застройщик ЖК "Кемеровский" получил разрешение на снос трех ив, мешающих прокладке водопроводных коммуникаций, а компания "Сибградстрой Инвест" удалит пять аварийных кленов ради организации проезда к будущему парк-кварталу "Королев".

Масштабные работы проводят и ресурсные организации, стремящиеся обновить сети в теплый период. "Тепловая компания" получила добро на снос 169 деревьев ради строительства трубопровода в Ленинском округе, а фирма "ТГКом" проведет санитарную обрезку и удаление сухостоя по нескольким адресам, включая улицы 33-ю Северную и 1-ю Челюскинцев. Активизация подобных процессов в городской среде неизбежно сказывается на местном микроклимате.

"Масштабная вырубка деревьев ведет к нарушению естественных циклов испарения влаги, что в долгосрочной перспективе провоцирует локальные климатические сдвиги, превращая зеленые островки в очаги перегрева," - отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Заседание охватило также вопросы прореживания парков и территорий учреждений социальной сферы. В "Зеленом острове" и парке 30-летия ВЛКСМ убирают аварийные насаждения, включая ивы, березы и тополя. Аналогичные меры предприняты для больниц и кладбищ, где приоритетом стала безопасность граждан. Отметим, что с 1 июня полномочия по рассмотрению подобных заявок в значительной степени переходят от городской комиссии к окружным органам, что меняет привычный формат контроля за состоянием зеленых легких Омска, где в рамках последнего "общегородского" совещания решено убрать под корень почти тысячу насаждений.

Ответы на популярные вопросы о сносе деревьев

Для чего компании вырубают деревья перед строительством?

Вырубка требуется для расчистки пятна застройки, организации подъездных путей для спецтехники или прокладки инженерных коммуникаций, которые невозможно провести в обход существующих зеленых массивов.

Кто определяет аварийность насаждений?

Оценку проводят специалисты городских служб или привлеченные эксперты, которые фиксируют признаки болезней, сухостой или повреждения, угрожающие падением веток и стволов на тротуары и проезжую часть.

Что такое восстановительная стоимость?

Это денежная сумма, которую заявитель обязан внести в бюджет города. Эти средства направляются на компенсацию ущерба природе и организацию новых посадок в других районах города.

Почему вместо лиственных деревьев часто сажают хвойные?

Выбор вида растения зависит от проекта компенсационного озеленения и климатических условий участка. Однако биологи отмечают, что лиственные породы зачастую эффективнее справляются с очисткой городского воздуха.

