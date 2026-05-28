Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками

Вращение Земли постепенно замедляется, из-за чего продолжительность суток увеличивается на две миллисекунды каждое столетие, рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ Марат Абубекеров. В интервью Pravda.Ru эксперт объяснил физику этого процесса и оценил реалистичность опасений ученых из Австрии и Швейцарии.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Ранее исследователи из австрийских и швейцарских институтов заявили, что за последние 3,6 миллиона лет темпы торможения планеты достигли своего пика. По их данным, на динамику вращения начали влиять не только классические приливные силы, но и климатические изменения, перераспределяющие массы воды и льда. Эти процессы дополняют глубокие геофизические изменения, такие как загадочный разворот потоков в ядре Земли, зафиксированный спутниками в последние десятилетия.

Абубекеров подчеркнул, что замедление является естественным следствием взаимодействия в системе Земля — Луна. Механика двойной системы такова, что угловой момент перераспределяется: спутник постепенно отдаляется, а планета теряет скорость вращения. Эти фундаментальные законы сохраняют стабильность системы на протяжении миллиардов лет. При этом катастрофическое рождение нашего спутника изначально задало определенные параметры орбитального движения, которые продолжают эволюционировать.

"Скорость замедления вращения Земли составляет всего около 2 миллисекунд за 100 лет. Каждые сто лет продолжительность суток увеличивается на 2 миллисекунды. Думаю, никто этого не заметил — такие изменения фиксируют только сверхточные приборы", — отметил астрофизик.

Специалист добавил, что человеческое восприятие не способно зафиксировать столь незначительные колебания, доступные только сверхточным приборам. В исторической ретроспективе изменения более существенны: в мезозойскую эру сутки длились около 22 часов. Однако современные антропогенные факторы также вносят свой вклад в механику планеты. В частности, человечество незаметно сместило ось вращения из-за строительства гигантских плотин и водохранилищ.

По мнению астрофизика, громкие заявления западных коллег могут быть связаны с академической отчетностью, а не с реальной угрозой. Процесс замедления остается крайне медленным и предсказуемым. Пока исследователи обсуждают время, инженеры уже планируют будущую экспансию в космос, где вместо людей на Луне высадят десант машин для поиска ресурсов.

"Скорее всего, австрийские ученые получили грант и теперь должны отчитаться по нему. Вот и выдали какой-то результат. Но это давно известное явление: скорость замедления очень мала, процесс крайне квазистатический. У динозавров сутки были короче — примерно на два часа. Это было заметно. А сейчас продолжительность суток увеличивается всего на две миллисекунды за сто лет, и вы этого просто не заметите", — добавил специалист.

Даже незначительные изменения в гравитационном балансе требуют постоянного мониторинга, так как они влияют на расчеты траекторий космических аппаратов. Изучение таких аномалий позволяет находить новые способы навигации, например, когда к Луне можно долететь почти бесплатно, используя силы гравитации вместо топлива.

Читайте также