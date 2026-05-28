Программы начали вершить судьбы: аудит нейросетей в судах обнажил опасную пустоту в законах

Наука

Верховный суд России впервые берется за "цифровые мозги". Игорь Краснов поручил провести масштабный аудит дел, где фигурирует искусственный интеллект. Фемида намерена определить правила игры в пространстве алгоритмов, дипфейков и чат-ботов. Это не просто академический интерес. Это принудительная настройка правового поля под реальность, где софт вершит судьбы быстрее человека.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Исследование охватит все виды судопроизводства. Предстоит разобраться в хаосе претензий: от авторских прав на контент, созданный нейросетями, до уголовных дел, где ИИ выступил инструментом мошенничества. Юристам предстоит ответить на простой вопрос: если программа ошиблась или намеренно обманула, кто понесет наказание? Разработчик, пользователь или сам "железный" интеллект?

"Юридическая неопределенность в отношении ИИ порождает опасные прецеденты. Если алгоритм обучен на пиратских данных, ответственность должна нести не только машина, а компания, извлекшая из этого прибыль", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по информационной безопасности Максим Петров.

Где прячутся угрозы алгоритмов

Аудит затронет самые острые темы современности. Распознавание лиц и видеоаналитика давно стали обыденностью, но закон здесь часто отстает. Судьи скоро получат четкие алгоритмы оценки документов, сгенерированных нейросетями. Отдельный пункт повестки — допустимость использования ИИ самими судьями при вынесении приговоров.

Область споров Причина обращения в суд
Интеллектуальная собственность Обучение моделей на защищенных авторским правом материалах
Цифровые преступления Использование чат-ботов и шпионских методов для кражи данных

Алгоритмы, как и ошибки восприятия реальности, часто заставляют нас доверять фантомам. Дипфейки превратили мошенничество в высокотехнологичный конвейер. Верховный суд ищет способ превратить "холодную" логику права в эффективный рычаг против цифровых махинаций.

"Массовое использование дипфейков — это угроза национальной безопасности. Правоохранители сейчас сталкиваются с ситуацией, когда доказать вину человека за действиями бота крайне сложно из-за пробелов в доказательной базе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Главный вызов для судей — отличить ошибку кода от преступного умысла человека, стоящего за этим кодом. ИИ не несет ответственности, а значит, всегда остается "теневой" бенефициар.

Ответы на популярные вопросы о правовом статусе ИИ

Является ли ИИ полноправным участником судебного процесса?

Нет, в текущей правовой системе ИИ остается лишь инструментом. Субъектом ответственности выступает разработчик или пользователь.

Может ли нейросеть быть автором произведения?

Российское законодательство признает автором только человека. Результаты "творчества" алгоритмов пока остаются в серой зоне прав собственности.

Как суды будут оценивать дипфейки?

Верховный суд планирует выработать унифицированную методику верификации данных, чтобы исключить подделку доказательств.

Кто ответит за ошибку ИИ в системе ЖКХ или медицине?

Ответственность понесет организация, внедрившая технологию и допустившая сбой, повлекший ущерб.

"Когда нейросеть начинает диктовать условия в промышленной безопасности, мы переходим грань. Технология должна быть лишь помощником, а не судьей в критических узлах инфраструктуры", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
