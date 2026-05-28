С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года

Железные кузнечики вместо людей: на Луне высадят десант принципиально иных машин

Наука

Вашингтонский "космический офис" перестал грезить марсианскими пустынями и заглянул под ноги. NASA окончательно решило обустроить южный полюс Луны. Города на естественном спутнике больше не сюжет фантастического бульварного чтива. Это техническое задание с конкретными дедлайнами до 2032 года.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунная метрополия: от автомата до города

Стратегия NASA проста: сначала роботы, потом люди. До 2029 года агентство намерено накопить данные о лунном грунте и протоптать тропы. Второй этап, растянутый до 2032 года, предполагает полную функциональную готовность объектов. Южный полюс приглянулся инженерам не из-за красивых видов. Там лежат кратеры, вечно закрытые от солнечного света. Учёные подозревают, что в этой тени законсервирован водяной лёд. Добыча воды на месте — ключ к превращению Луны в небесный хаб для марсианских экспедиций.

"Лунная миссия давно превратилась из политической гонки в прагматичный бизнес-план. Работа в кратерах требует автономности, способной преодолеть сбои в передаче сигнала с Земли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Железные разведчики: FLEX, Pegasus и прыгающие дроны

Для катания по кратерам выбрали двоих частников. Astrolab с аппаратом FLEX и Lunar Outpost с вездеходом Pegasus. NASA потребовало от конструкторов "удешевления" и простоты. Лишний грамм веса стоит целое состояние при запуске. Контракты общей стоимостью под полмиллиарда долларов — прямое доказательство амбиций. Американские налогоплательщики вряд ли в восторге, но штатовские регуляторы продолжают накачивать космическую сферу миллиардами долларов.

Параметр Astrolab FLEX (уменьшенная версия) Lunar Outpost Pegasus
Вдохновение Собственный концепт FLEX Лунный вездеход Apollo
Ориентировочный контракт $219 млн $220 млн

Доставку на орбиту доверили Blue Origin. Посадочный модуль Blue Moon Mark 1 имеет амбициозный план. Осенняя миссия должна проверить логистику, а 2027 год станет решающим для VIPER — лунохода-исследователя ресурсов. В бюджет заложены солидные опционы, превышающие 280 млн, если дела пойдут в гору.

"Дроны MoonFall — это принципиально иной подход к исследованию. Прыгающий аппарат справляется там, где традиционные колеса вязнут в реголите", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Дополнительно Лаборатория реактивного движения NASA готовит прыгающих роботов MoonFall. В 2028 году Firefly Aerospace выбросит группу таких "кузнечиков" над южным полюсом. Они изучат рельеф, куда вездеходы не доберутся из-за риска заклинить в разломах.

"Любая попытка создания постоянной базы сталкивается с проблемой защиты от космической радиации. Сейчас они строят логистику, но архитектурные решения защиты экипажа пока выглядят как сырые наброски", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Какова реальная цель строительства базы?

Испытание технологий для обеспечения длительного присутствия человека и прыжок на Марс.

Почему компании выбрали именно южный полюс?

Из-за вероятного наличия водяного льда в кратерах, куда не проникают солнечные лучи.

Чем отличаются луноходы FLEX и Pegasus?

Разным подходом к конструкции. FLEX — это модульная архитектура, а Pegasus опирается на проверенную историческую базу Apollo.

Когда ждать первых постоянных поселенцев?

Стадия полупостоянного присутствия экипажа запланирована после 2032 года.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
