Южный полюс Луны превращается в запретную зону — NASA перекраивает орбитальное пространство

Хотите поселиться в месте, где солнце никогда не заходит, а вместо воды из крана приходится добывать лед из вечной тьмы? NASA разворачивает проект "Артемида", который превратит Южный полюс Луны в гигантскую стройплощадку. Это не просто палаточный лагерь для трех астронавтов, а махина площадью в сотни квадратных миль. Если раньше мы просто "тыкали" флаги в пыль, то теперь американцы планируют раздуть базу до размеров мегаполиса, чтобы закрепиться на орбите всерьез и надолго.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Черные дыры и телескоп

Лунный город: почему он такой огромный?

Луна — это не ровный стол. Чтобы выжить там, нельзя просто воткнуть дом рядом с генератором. Карлос Гарсия-Галан, возглавляющий программу, рубит правду: база растянется на огромные расстояния. Обитаемые консервные банки (модули) поставят на залитые светом холмы, а ядерные реакторы оттащат на километр и дальше. Радиация — штука противная, и соседство с ней не сулит ничего хорошего. В итоге получается не компактная станция, а размазанный по ландшафту полис.

"Нет такого места, которое бы отвечало всем научным, технологическим и бытовым потребностям в одной точке", — объяснила главный архитектор проекта Нуджуд Меранси.

Приходится лавировать между ямами и скалами. Главный куш — водяной лед в кратерах. Это и питье, и кислород, и топливо. Пока США осваивают логистику, ученые продолжают искать ответы на вопросы о том, почему Вселенная нарушает законы Эйнштейна и какие силы на самом деле управляют пространством.

"Инженерная задача здесь запредельная. На Луне нет атмосферы, которая защитила бы оборудование от перегрева или микрометеоритов. Распределенная структура базы — это вынужденная мера безопасности. Если один модуль разгерметизируется, остальные должны выжить. Это логика живучести морского судна, перенесенная в вакуум", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сначала роботы, потом люди: тактика захвата

NASA не собирается отправлять людей вслепую. Первыми в бой пойдут "прыгающие" дроны MoonFall. Эти мелкие разведчики просканируют рельеф Южного полюса — места, где нога человека не ступала, а тени глубже, чем в фильмах ужасов. Следом высадятся огромные вездеходы LTV от частников вроде Blue Origin. Это как беспилотные такси, которые будут ждать своих хозяев на парковке. К моменту прилета миссии "Артемида-4" в 2028 году, инфраструктура уже должна стоять на колесах.

Этап Цель миссии I этап (до 2029) Разведка дронами, доставка вездеходов и поиск льда II этап (2029-2032) Строительство первых жилых коробок и энергосетей III этап (с 2032) Заселение астронавтов на постоянной основе

Такой подход — это репетиция перед Марсом. К слову, долгожительство техники в космосе — вопрос удачи и инженерного гения. Вспомните, как марсоход Opportunity проработал 15 лет вместо обещанных трех месяцев. Лунные машины NASA планируют эксплуатировать с таким же остервенением. Помогать им в этом будут новые технологии, ведь скоро в космосе появится рукастый ремонтник, способный латать спутники и модули прямо на орбите.

"Автономия — это ключ. Если мы не научимся управлять техникой с задержкой сигнала, любая авария станет фатальной. Луноходы встретят экипаж уже 'прогретыми' и готовыми к работе. Это не просто машины, а мобильные узлы жизнеобеспечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Китайский след и космические гонки

Американцы торопятся не просто так. Китай дышит в затылок и планирует высадиться на Луне к 2030 году. Администратор NASA Джаред Айзекман прямо заявляет: "Нам важно быть первыми". США хотят застолбить самые лакомые участки с ресурсами под прикрытием "научных интересов". Несмотря на заверения об уважении международных договоров, Вашингтон явно нацелен на доминирование. Для них Луна — это не только научный объект, но и стратегический форпост, такой же закрытый и важный, как какой-нибудь секретный тоннель под Енисеем.

"Каждая миссия — это возможность научиться выживать в самой опасной среде в истории", — резюмировал Айзекман.

Строительство базы станет проверкой человечества на прочность. Это будет первый случай, когда мы не просто заглянули в гости к соседу, а начали перестраивать его квартиру под себя. Пока политики спорят за границы в вакууме, природа напоминает о себе земными катаклизмами и всплесками активности нашего светила, из-за которых магнитосфера планеты погрузится в хаос в ближайшие недели.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Зачем база должна быть такой большой?

Ради безопасности. Разнесение жилых модулей и ядерных реакторов на большие расстояния минимизирует риски при авариях и снижает радиационное воздействие на экипаж.

Откуда на Луне возьмут воду?

Ее планируют добывать из водяного льда, который миллионы лет копился в постоянно затененных кратерах Южного полюса, куда никогда не заглядывает Солнце.

Кто будет строить базу раньше людей?

Основную подготовительную работу выполнят роботизированные системы: прыгающие дроны MoonFall для разведки и автономные вездеходы LTV для перевозки грузов.

Когда там появятся первые постоянные жители?

Согласно графику NASA, этап полупостоянного присутствия экипажа начнется не ранее 2032 года, после развертывания основной энергетической и коммуникационной сети.

Читайте также