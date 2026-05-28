Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Счет на триллионы: Россия создала юридический капкан для возврата средств из Euroclear
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
Капкан для огородника: как налоговая узнает, что вы решили подзаработать на картошке
Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок
Элитарный отдых превратился в медицинский эксперимент: отели решились на радикальную изоляцию номеров

Южный полюс Луны превращается в запретную зону — NASA перекраивает орбитальное пространство

Наука

Хотите поселиться в месте, где солнце никогда не заходит, а вместо воды из крана приходится добывать лед из вечной тьмы? NASA разворачивает проект "Артемида", который превратит Южный полюс Луны в гигантскую стройплощадку. Это не просто палаточный лагерь для трех астронавтов, а махина площадью в сотни квадратных миль. Если раньше мы просто "тыкали" флаги в пыль, то теперь американцы планируют раздуть базу до размеров мегаполиса, чтобы закрепиться на орбите всерьез и надолго.

Черные дыры и телескоп
Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Черные дыры и телескоп

Лунный город: почему он такой огромный?

Луна — это не ровный стол. Чтобы выжить там, нельзя просто воткнуть дом рядом с генератором. Карлос Гарсия-Галан, возглавляющий программу, рубит правду: база растянется на огромные расстояния. Обитаемые консервные банки (модули) поставят на залитые светом холмы, а ядерные реакторы оттащат на километр и дальше. Радиация — штука противная, и соседство с ней не сулит ничего хорошего. В итоге получается не компактная станция, а размазанный по ландшафту полис.

"Нет такого места, которое бы отвечало всем научным, технологическим и бытовым потребностям в одной точке", — объяснила главный архитектор проекта Нуджуд Меранси.

Приходится лавировать между ямами и скалами. Главный куш — водяной лед в кратерах. Это и питье, и кислород, и топливо. Пока США осваивают логистику, ученые продолжают искать ответы на вопросы о том, почему Вселенная нарушает законы Эйнштейна и какие силы на самом деле управляют пространством.

"Инженерная задача здесь запредельная. На Луне нет атмосферы, которая защитила бы оборудование от перегрева или микрометеоритов. Распределенная структура базы — это вынужденная мера безопасности. Если один модуль разгерметизируется, остальные должны выжить. Это логика живучести морского судна, перенесенная в вакуум", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сначала роботы, потом люди: тактика захвата

NASA не собирается отправлять людей вслепую. Первыми в бой пойдут "прыгающие" дроны MoonFall. Эти мелкие разведчики просканируют рельеф Южного полюса — места, где нога человека не ступала, а тени глубже, чем в фильмах ужасов. Следом высадятся огромные вездеходы LTV от частников вроде Blue Origin. Это как беспилотные такси, которые будут ждать своих хозяев на парковке. К моменту прилета миссии "Артемида-4" в 2028 году, инфраструктура уже должна стоять на колесах.

Этап Цель миссии
I этап (до 2029) Разведка дронами, доставка вездеходов и поиск льда
II этап (2029-2032) Строительство первых жилых коробок и энергосетей
III этап (с 2032) Заселение астронавтов на постоянной основе

Такой подход — это репетиция перед Марсом. К слову, долгожительство техники в космосе — вопрос удачи и инженерного гения. Вспомните, как марсоход Opportunity проработал 15 лет вместо обещанных трех месяцев. Лунные машины NASA планируют эксплуатировать с таким же остервенением. Помогать им в этом будут новые технологии, ведь скоро в космосе появится рукастый ремонтник, способный латать спутники и модули прямо на орбите.

"Автономия — это ключ. Если мы не научимся управлять техникой с задержкой сигнала, любая авария станет фатальной. Луноходы встретят экипаж уже 'прогретыми' и готовыми к работе. Это не просто машины, а мобильные узлы жизнеобеспечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Китайский след и космические гонки

Американцы торопятся не просто так. Китай дышит в затылок и планирует высадиться на Луне к 2030 году. Администратор NASA Джаред Айзекман прямо заявляет: "Нам важно быть первыми". США хотят застолбить самые лакомые участки с ресурсами под прикрытием "научных интересов". Несмотря на заверения об уважении международных договоров, Вашингтон явно нацелен на доминирование. Для них Луна — это не только научный объект, но и стратегический форпост, такой же закрытый и важный, как какой-нибудь секретный тоннель под Енисеем.

"Каждая миссия — это возможность научиться выживать в самой опасной среде в истории", — резюмировал Айзекман.

Строительство базы станет проверкой человечества на прочность. Это будет первый случай, когда мы не просто заглянули в гости к соседу, а начали перестраивать его квартиру под себя. Пока политики спорят за границы в вакууме, природа напоминает о себе земными катаклизмами и всплесками активности нашего светила, из-за которых магнитосфера планеты погрузится в хаос в ближайшие недели.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Зачем база должна быть такой большой?

Ради безопасности. Разнесение жилых модулей и ядерных реакторов на большие расстояния минимизирует риски при авариях и снижает радиационное воздействие на экипаж.

Откуда на Луне возьмут воду?

Ее планируют добывать из водяного льда, который миллионы лет копился в постоянно затененных кратерах Южного полюса, куда никогда не заглядывает Солнце.

Кто будет строить базу раньше людей?

Основную подготовительную работу выполнят роботизированные системы: прыгающие дроны MoonFall для разведки и автономные вездеходы LTV для перевозки грузов.

Когда там появятся первые постоянные жители?

Согласно графику NASA, этап полупостоянного присутствия экипажа начнется не ранее 2032 года, после развертывания основной энергетической и коммуникационной сети.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, учитель физики Александр Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Мир. Новости мира
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Зерна против корней: чрезмерное увлечение органикой спровоцировало замирание развития культур
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Продали авто дороже, чем купили? Рассчитываем налог и ищем способы сэкономить
Зачистка несогласных началась: ЕС официально решил уничтожить голос разума в Европе
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.