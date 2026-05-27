Золотые украшения из гробниц фараонов сияют так же, как в день их создания. Пока другие металлы ржавеют и темнеют, золото веками игнорирует влагу, воздух и даже пламя. Профессор СПбГУ Михаил Кинжалов подтвердил, что этот металл не окисляется даже при сильном нагревании, оставаясь одним из самых стойких элементов в природе.
Секрет долговечности кроется в строении атома: золото расположено в шестом периоде таблицы Менделеева, где высокий заряд ядра заставляет электроны держаться максимально плотно. Из-за этого "сжатия" металлу крайне тяжело отдавать частицы кислороду, что и блокирует любые химические превращения на воздухе. Подобная стабильность позволяет находить золото в виде самородков, в то время как другие ресурсы часто требуют сложной переработки — сообщает aif.ru.
Недавние исследования специалистов из Тулейнского университета лишь уточнили, как именно структура поверхности влияет на скорость микро-взаимодействий, но не изменили общих научных представлений. Поверхностные слои могут вести себя по-разному, однако фундаментальная защита на атомном уровне остается незыблемой. Эти данные важны для создания сверхточных приборов и электроники, где надежность контактов так же критична, как безопасность смартфона при работе с личными данными в сети.
"Химическая стабильность золота делает его предсказуемым и безопасным материалом, который не вступает в контакт с окружающей средой, сохраняя свои физические свойства веками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.
Этот статус золото получило за исключительную химическую стойкость и нежелание вступать в реакции с большинством кислот, щелочей и кислородом.
Чистое золото (999 пробы) не темнеет, однако ювелирные изделия часто содержат примеси меди или серебра, которые могут окисляться, создавая налет.
В основном да, благодаря своей инертности оно сохраняется в чистом виде в земной коре, тогда как железо или алюминий существуют только в составе руд.
Помимо финансовой ценности, его используют в космонавтике и микроэлектронике как идеальный проводник, защищенный от коррозии в экстремальных условиях.
