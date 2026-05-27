Вечный блеск из гробниц фараонов: в чём секрет абсолютного бессмертия золота

Золотые украшения из гробниц фараонов сияют так же, как в день их создания. Пока другие металлы ржавеют и темнеют, золото веками игнорирует влагу, воздух и даже пламя. Профессор СПбГУ Михаил Кинжалов подтвердил, что этот металл не окисляется даже при сильном нагревании, оставаясь одним из самых стойких элементов в природе.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jahelle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саркофаг

Секрет долговечности кроется в строении атома: золото расположено в шестом периоде таблицы Менделеева, где высокий заряд ядра заставляет электроны держаться максимально плотно. Из-за этого "сжатия" металлу крайне тяжело отдавать частицы кислороду, что и блокирует любые химические превращения на воздухе. Подобная стабильность позволяет находить золото в виде самородков, в то время как другие ресурсы часто требуют сложной переработки — сообщает aif.ru.

Недавние исследования специалистов из Тулейнского университета лишь уточнили, как именно структура поверхности влияет на скорость микро-взаимодействий, но не изменили общих научных представлений. Поверхностные слои могут вести себя по-разному, однако фундаментальная защита на атомном уровне остается незыблемой. Эти данные важны для создания сверхточных приборов и электроники, где надежность контактов так же критична, как безопасность смартфона при работе с личными данными в сети.

"Химическая стабильность золота делает его предсказуемым и безопасным материалом, который не вступает в контакт с окружающей средой, сохраняя свои физические свойства веками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Почему золото называют благородным металлом?

Этот статус золото получило за исключительную химическую стойкость и нежелание вступать в реакции с большинством кислот, щелочей и кислородом.

Может ли золото потемнеть со временем?

Чистое золото (999 пробы) не темнеет, однако ювелирные изделия часто содержат примеси меди или серебра, которые могут окисляться, создавая налет.

Правда ли, что золото встречается только в самородках?

В основном да, благодаря своей инертности оно сохраняется в чистом виде в земной коре, тогда как железо или алюминий существуют только в составе руд.

Какую роль играет золото в современной науке?

Помимо финансовой ценности, его используют в космонавтике и микроэлектронике как идеальный проводник, защищенный от коррозии в экстремальных условиях.

