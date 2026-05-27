Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без помощи родителей и наследства: как реально купить квартиру в 2026 году
Продали ведро картошки соседу? Придётся узнать, где проходит граница закона на огороде
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
Бакалавриат признан ошибкой: как новая система изменит жизнь всех студентов
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки

Вечный блеск из гробниц фараонов: в чём секрет абсолютного бессмертия золота

Наука

Золотые украшения из гробниц фараонов сияют так же, как в день их создания. Пока другие металлы ржавеют и темнеют, золото веками игнорирует влагу, воздух и даже пламя. Профессор СПбГУ Михаил Кинжалов подтвердил, что этот металл не окисляется даже при сильном нагревании, оставаясь одним из самых стойких элементов в природе.

саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jahelle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саркофаг

Секрет долговечности кроется в строении атома: золото расположено в шестом периоде таблицы Менделеева, где высокий заряд ядра заставляет электроны держаться максимально плотно. Из-за этого "сжатия" металлу крайне тяжело отдавать частицы кислороду, что и блокирует любые химические превращения на воздухе. Подобная стабильность позволяет находить золото в виде самородков, в то время как другие ресурсы часто требуют сложной переработки — сообщает aif.ru.

Недавние исследования специалистов из Тулейнского университета лишь уточнили, как именно структура поверхности влияет на скорость микро-взаимодействий, но не изменили общих научных представлений. Поверхностные слои могут вести себя по-разному, однако фундаментальная защита на атомном уровне остается незыблемой. Эти данные важны для создания сверхточных приборов и электроники, где надежность контактов так же критична, как безопасность смартфона при работе с личными данными в сети.

"Химическая стабильность золота делает его предсказуемым и безопасным материалом, который не вступает в контакт с окружающей средой, сохраняя свои физические свойства веками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Почему золото называют благородным металлом?

Этот статус золото получило за исключительную химическую стойкость и нежелание вступать в реакции с большинством кислот, щелочей и кислородом.

Может ли золото потемнеть со временем?

Чистое золото (999 пробы) не темнеет, однако ювелирные изделия часто содержат примеси меди или серебра, которые могут окисляться, создавая налет.

Правда ли, что золото встречается только в самородках?

В основном да, благодаря своей инертности оно сохраняется в чистом виде в земной коре, тогда как железо или алюминий существуют только в составе руд.

Какую роль играет золото в современной науке?

Помимо финансовой ценности, его используют в космонавтике и микроэлектронике как идеальный проводник, защищенный от коррозии в экстремальных условиях.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Двери замолчат через минуту: копеечный предмет со стола, заменяет дорогую смазку для дверных петель
Недвижимость
Двери замолчат через минуту: копеечный предмет со стола, заменяет дорогую смазку для дверных петель
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Россия показала систему, после которой главная ставка ВСУ может резко обесцениться
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Последние материалы
Идеальный рассыпчатый плов: главная ошибка, которую совершают при заливке риса
Вашингтон выбрал язык ультиматумов: новый выпад Трампа вызвал тревогу далеко за океаном
Аромат успеха: какие ноты заставляют людей воспринимать вас как человека с деньгами
Редис взрывается урожаем: 7 ошибок, из-за которых грядка превращается в бесполезную ботву
Продали ведро картошки соседу? Придётся узнать, где проходит граница закона на огороде
Лук ещё не созрел, а уже желтеет: дачники часто пропускают момент, когда всё можно спасти
Милая морда скрывает профессионального манипулятора: эта порода быстро подчиняет весь дом
Щи стоят третий день, а этот суп съедают за вечер: идеальный рецепт сырного супа с беконом
Вечный блеск из гробниц фараонов: в чём секрет абсолютного бессмертия золота
Эффект молодости за одно покрытие: лучшие оттенки лака для зрелых рук в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.