Смартфон заражают под видом спасения: одна ошибка при скачивании открывает доступ к вашим данным

Для гарантированной защиты смартфона от вредоносного софта необходимо использовать только официальные магазины приложений, предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Специалист рассказал Pravda.Ru о методах цифровой гигиены, позволяющих избежать установки нелегитимных программ через сторонние ресурсы.

Смартфон
Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с журналистами RT заявил, что киберпреступники начали применять новую тактику. Он отметил, что злоумышленники массово распространяют вредоносное программное обеспечение, маскируя его под защитные сервисы и антивирусы для мобильных телефонов.

Согласно мнению экспертов, определить взлом мобильного устройства можно по ряду косвенных признаков, однако предотвратить угрозу гораздо проще на этапе установки софта. Дворянский подчеркнул, что мошенники часто используют актуальные инфоповоды для продвижения опасных файлов через мессенджеры и социальные сети.

"Эта схема не новая, а лишь видоизмененная, старая. Мошенники просто используют актуальный информационный повод в своих целях. Здесь самое простое и надежное правило: скачивать приложения только с официальных ресурсов — для Android это Google Play, для iOS — App Store. Скачивание из непроверенных источников многократно повышает риск столкнуться с вредоносным программным обеспечением", — пояснил он.

Специалист уточнил, что нелегитимные приложения обычно предлагают скачать со сторонних площадок или файлообменников. Подобная практика небезопасна, так как внутри программ могут скрываться вирусы.

При этом техническая реализация защиты на разных платформах отличается. В частности, открытость системы Android повышает шансы столкнуться с софтом, который запрашивает избыточный доступ к контактам или персональным данным. Это серьезный риск, учитывая, что в ряде случаев гаджет становится инструментом для слежки за владельцем без его ведома.

"В официальном магазине приложений iOS вероятность подхватить вирус практически равна нулю, поскольку Apple жестко контролирует все публикуемые приложения. Что касается Android, в силу открытости операционной системы риск выше — любой разработчик может написать приложение и выложить его в магазин. Хотя Google тоже проводит проверку, она не такая строгая, как у Apple, поэтому вредоносное ПО иногда все же попадает в официальный каталог", — отметил Дворянский.

Он также обратил внимание на важность использования качественных антивирусов. По словам специалиста, многие пользователи игнорируют средства защиты на мобильных устройствах или пытаются сэкономить. В то же время программа-защитник на смартфоне должна регулярно обновляться, что чаще гарантируют платные версии продуктов.

Технологии кибербезопасности постоянно совершенствуются, поскольку сегодня даже автономные нейросети развивают навыки взлома цифровых систем. Еще одной угрозой остается попадание контактных данных в теневой сегмент сети. Если номер телефона продан в базы спамеров, владельцу устройства придется столкнуться с массированными атаками социальных инженеров.

Экспертная проверка: Специалист по цифровой криминалистике (компьютерная экспертиза) Дмитрий Морозов, Аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
