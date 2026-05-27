80-летняя гипотеза Эрдёша пала под натиском ИИ — машина нашла лазейку, которую люди не видели

Наука

Математический мир вздрогнул: нейросеть от OpenAI выбила почву из-под ног у сторонников классической геометрии. Машина нашла изъян в гипотезе Пала Эрдёша, которая считалась истиной 80 лет. Венгерский гений в 1946 году предположил, как именно плотная группа точек на плоскости образует пары с одинаковым расстоянием. Все думали — ответ в строгой решетке. Оказалось — нет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крушение логики: как ИИ обошел гения

Задача Эрдёша — это головоломка о "единичных расстояниях". Представьте лист бумаги. Вам нужно расставить на нем точки так, чтобы как можно больше пар находились ровно в одном сантиметре друг от друга. Эрдёш предсказал: предел эффективности дает квадратная сетка. Десятилетиями ученые верили этой интуиции. Но ИИ от OpenAI пошел другим путем. Модель нырнула в алгебраическую теорию чисел и собрала облако точек, где связей больше, чем в любом "кристаллическом" порядке.

"Машина доказала, что человеческая интуиция — плохой советчик в экстремальных вычислениях. Мы веками ищем симметрию там, где природа или чистая логика выбирают хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Канадский математик Дэниел Литт назвал это уникальным случаем. Впервые ИИ выдал не просто подсказку, а готовый научный результат, который люди не могли вычислить 78 лет. Это не просто замена рутинного труда цифровым манипулятором, а интеллектуальный штурм фундаментальной науки.

Параметр Гипотеза Эрдёша (1946) Контрпример ИИ
Структура точек Регулярная квадратная решетка Сложное семейство на базе теории чисел
Вердикт Считалась оптимальной Доказано превосходство по числу связей

Машина против человека: больше не калькулятор

Самое жуткое для консерваторов: этот прорыв совершил не "узкий" вычислитель, а модель общего профиля. Та же архитектура, что пишет стихи, внезапно решила проблему мирового уровня. Если раньше физика атмосферы и сложные явления требовали озарения живого гения, то теперь алгоритмы справляются сами. Уилл Соин из США уже успел докрутить идеи ИИ, подняв планку еще выше.

"Мы видим рождение нового метода. Это напоминает то, как в истории науки одни открытия кардинально меняли сознание исследователей, отменяя старые догмы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Параллельно Google DeepMind закрыла сразу девять других пробелов в наследии Эрдёша. Научные "долги", копившиеся десятилетиями, гасятся машинами один за другим. Это уже не случайность, а системный демонтаж старой математической школы. Интеллект без усталости и предвзятости просто перебирает реальность, пока не найдет трещину.

Вердикт математического сообщества

Лауреат Филдсовской премии Тимоти Гауэрс был резок в оценках. Он заявил: если бы такую работу прислал человек, она немедленно попала бы на страницы Annals of Mathematics — "библии" научного мира. Это признание легитимности машинного разума как игрока высшей лиги. ИИ перестал играть в поддавки и начал творить.

"Важно понимать уровень задачи. Это не школьная геометрия, а пределы сложности. То, что ИИ нашел лазейку, говорит о колоссальном потенциале в расчетах новых материалов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о гипотезе Эрдёша

В чем была главная ошибка Эрдёша?

Он переоценил гармонию. Математик полагал, что симметричные структуры (квадраты) — самые эффективные. ИИ доказал, что более сложные, "взрывающие мозг" конфигурации дают больше результатов.

Почему на решение ушло 80 лет?

Количество вариантов расположения точек бесконечно. Человек ограничен своими шаблонами восприятия, а суперкомпьютеры прошлого не имели алгоритмов для такого типа поиска.

Заменит ли теперь ИИ живых математиков?

Пока ИИ — гениальный исполнитель. Он нашел контрпример ("черный лебедь"), но фундаментальные смыслы и постановка вопросов все еще за людьми.

Где это применимо, кроме теории?

Везде, где важна упаковка: от расположения атомов в новых материалах до оптимизации сетей передачи данных и логистических узлов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, учитель физики Александр Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
