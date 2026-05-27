США задумали лунную стройку века — график запусков как у электрички, а цель держат в секрете

США превращают Луну в строительную площадку с графиком заездов как у пригородной электрички. Глава NASA Джаред Айзекман подтвердил: с 2027 года роботизированные миссии будут штурмовать спутник практически ежемесячно. Вашингтон торопится забить сваи для будущей базы у южного полюса до того, как туда доберутся конкуренты. Это не просто научный интерес, а жесткая попытка застолбить территорию под прикрытием "подготовки инфраструктуры".

Штаб NASA

Конвейер на орбиту: зачем такая спешка

Лунная гонка 2.0 переходит в фазу логистического безумия. Ежемесячные запуски означают, что NASA планирует создать непрерывный поток грузов. Южный полюс Луны выбран не случайно — там надеются найти лед. Кто первым создаст работающую заправку в космосе, тот и будет диктовать правила. Пока марсоход Opportunity покоится в песках красной планеты, американцы переключают всё внимание на ближний рубеж, игнорируя международные договоренности о мирном использовании космоса.

"Такая интенсивность запусков — это прямая попытка монополизировать наиболее перспективные участки Луны. Роботы подготовят почву, установят маяки и системы связи, фактически создавая закрытую зону влияния США под видом 'технической необходимости'", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Железные рабочие вместо астронавтов

Отправлять людей дорого и опасно, поэтому в авангарде идут машины. Роботы должны построить жилые модули, системы энергоснабжения и посадочные площадки. Айзекман прямо заявляет: автоматика будет пахать до тех пор, пока условия не станут приемлемыми для высадки живых астронавтов. Это напоминает постройку военного городка в пустыне, где первая волна техники идет в расход ради комфорта офицерского состава.

Параметр стратегии Детализация планов NASA Частота запусков Почти ежемесячно начиная с 2027 года Основная цель Создание базы в районе южного полюса Тип миссий Полностью роботизированные (беспилотные) Финальный этап Высадка экипажа на подготовленную площадку

Такой подход требует новых решений в обслуживании техники. Если робот сломается, его не бросят медленно умирать, как технику прошлого поколения. Сейчас активно тестируются системы, где специальный рукастый ремонтник сможет возвращать к жизни орбитальные и лунные аппараты, что критично при такой плотности графиков.

Технологический риск и долговечность

Агрессивный план NASA заставляет инженеров работать на износ. Космос не прощает спешки. Любая ошибка в расчетах траектории или сбой в софте при ежемесячных пусках превратит орбиту Луны в свалку дорогостоящего металлолома. Кроме того, физические законы могут преподнести сюрпризы, ведь до сих пор ведутся споры, почему Вселенная нарушает законы Эйнштейна в некоторых аспектах гравитации, что может ударить по точности прилунения.

"Создание сложной инфраструктуры на Луне требует учета жесткого радиационного фона и специфической пыли. Если темпы запусков не будут подкреплены качеством сборки, программа захлебнется в авариях еще до первой высадки человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

США игнорируют риски, ставя во главу угла политическое доминирование. Пока мировое научное сообщество обсуждает фундаментальные открытия, NASA строит "лунный экспресс", который должен закрепить американское присутствие на спутнике на десятилетия вперед.

"Подобная активность на южном полюсе Луны может нарушить естественное состояние среды. Мы еще не знаем, как регулярные посадки тяжелых модулей повлияют на сохранность ледяных запасов и локальную экзосферу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о лунной программе

Почему выбраны именно роботизированные миссии?

Это дешевле и безопаснее на этапе строительства инфраструктуры. Роботы могут работать в условиях экстремальных температур и радиации, которые смертельны для человека.

Чем так важен южный полюс Луны?

В постоянно затененных кратерах этой зоны зафиксированы запасы водяного льда. Его планируют перерабатывать в кислород и ракетное топливо для дальнейших полетов в глубокий космос.

Реально ли запускать ракеты к Луне каждый месяц?

Технически это возможно при наличии серийного производства ракет и автоматизированных посадочных систем, но требует колоссального финансирования и отсутствия критических аварий.

Когда на Луну ступит нога астронавта?

По текущим планам NASA, это произойдет только после того, как роботизированный флот создаст полноценную систему жизнеобеспечения и безопасную зону для приземления.

