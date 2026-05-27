Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосновский маньяк скрылся после ранения: полиция начала поиски в Ленобласти
Москва побелела за минуты: арктический фронт превратил майские трассы в зимний кошмар
Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать
Бакалавриат остаётся, но расслабляться рано: 17 вузов уже затеяли кое-что посерьёзнее
Овощи, топливо и техника: эксперты рассказали, как изменятся цены в Карелии летом
Курьерский стаж можно продать красиво: одна деталь в резюме меняет отношение работодателя
Не только легкие: врачи объяснили, какие органы страдают от никотина сильнее всего
Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля
Топливо может стать внутренним ресурсом: правительство готовит сценарий на случай ценового рывка

США задумали лунную стройку века — график запусков как у электрички, а цель держат в секрете

Наука

США превращают Луну в строительную площадку с графиком заездов как у пригородной электрички. Глава NASA Джаред Айзекман подтвердил: с 2027 года роботизированные миссии будут штурмовать спутник практически ежемесячно. Вашингтон торопится забить сваи для будущей базы у южного полюса до того, как туда доберутся конкуренты. Это не просто научный интерес, а жесткая попытка застолбить территорию под прикрытием "подготовки инфраструктуры".

Штаб NASA
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штаб NASA

Конвейер на орбиту: зачем такая спешка

Лунная гонка 2.0 переходит в фазу логистического безумия. Ежемесячные запуски означают, что NASA планирует создать непрерывный поток грузов. Южный полюс Луны выбран не случайно — там надеются найти лед. Кто первым создаст работающую заправку в космосе, тот и будет диктовать правила. Пока марсоход Opportunity покоится в песках красной планеты, американцы переключают всё внимание на ближний рубеж, игнорируя международные договоренности о мирном использовании космоса.

"Такая интенсивность запусков — это прямая попытка монополизировать наиболее перспективные участки Луны. Роботы подготовят почву, установят маяки и системы связи, фактически создавая закрытую зону влияния США под видом 'технической необходимости'", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Железные рабочие вместо астронавтов

Отправлять людей дорого и опасно, поэтому в авангарде идут машины. Роботы должны построить жилые модули, системы энергоснабжения и посадочные площадки. Айзекман прямо заявляет: автоматика будет пахать до тех пор, пока условия не станут приемлемыми для высадки живых астронавтов. Это напоминает постройку военного городка в пустыне, где первая волна техники идет в расход ради комфорта офицерского состава.

Параметр стратегии Детализация планов NASA
Частота запусков Почти ежемесячно начиная с 2027 года
Основная цель Создание базы в районе южного полюса
Тип миссий Полностью роботизированные (беспилотные)
Финальный этап Высадка экипажа на подготовленную площадку

Такой подход требует новых решений в обслуживании техники. Если робот сломается, его не бросят медленно умирать, как технику прошлого поколения. Сейчас активно тестируются системы, где специальный рукастый ремонтник сможет возвращать к жизни орбитальные и лунные аппараты, что критично при такой плотности графиков.

Технологический риск и долговечность

Агрессивный план NASA заставляет инженеров работать на износ. Космос не прощает спешки. Любая ошибка в расчетах траектории или сбой в софте при ежемесячных пусках превратит орбиту Луны в свалку дорогостоящего металлолома. Кроме того, физические законы могут преподнести сюрпризы, ведь до сих пор ведутся споры, почему Вселенная нарушает законы Эйнштейна в некоторых аспектах гравитации, что может ударить по точности прилунения.

"Создание сложной инфраструктуры на Луне требует учета жесткого радиационного фона и специфической пыли. Если темпы запусков не будут подкреплены качеством сборки, программа захлебнется в авариях еще до первой высадки человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

США игнорируют риски, ставя во главу угла политическое доминирование. Пока мировое научное сообщество обсуждает фундаментальные открытия, NASA строит "лунный экспресс", который должен закрепить американское присутствие на спутнике на десятилетия вперед.

"Подобная активность на южном полюсе Луны может нарушить естественное состояние среды. Мы еще не знаем, как регулярные посадки тяжелых модулей повлияют на сохранность ледяных запасов и локальную экзосферу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о лунной программе

Почему выбраны именно роботизированные миссии?

Это дешевле и безопаснее на этапе строительства инфраструктуры. Роботы могут работать в условиях экстремальных температур и радиации, которые смертельны для человека.

Чем так важен южный полюс Луны?

В постоянно затененных кратерах этой зоны зафиксированы запасы водяного льда. Его планируют перерабатывать в кислород и ракетное топливо для дальнейших полетов в глубокий космос.

Реально ли запускать ракеты к Луне каждый месяц?

Технически это возможно при наличии серийного производства ракет и автоматизированных посадочных систем, но требует колоссального финансирования и отсутствия критических аварий.

Когда на Луну ступит нога астронавта?

По текущим планам NASA, это произойдет только после того, как роботизированный флот создаст полноценную систему жизнеобеспечения и безопасную зону для приземления.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Новости спорта
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
ЕС игнорирует предупреждения об ударах по Киеву, чтобы избежать паники. Но она неизбежна Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля
Топливо может стать внутренним ресурсом: правительство готовит сценарий на случай ценового рывка
Кратчайший путь в утиль: действия правой ноги автомобилиста вынудили экспертов бить тревогу
Секретный ингредиент из холодильника: домашние пекари нашли способ удивить близких хрустящим печеньем
Запертый ларец Павла I: что Николай II узнал о своей гибели за 17 лет до революции
Не хватит даже на фару: как новое решение суда по ОСАГО ударит по владельцам авто
Достаем с дальних полок: 5 вещей из 2010-х годов, которые снова стали суперхитом
Полуфабрикаты на ужин: как дешевые пельмени и котлеты разрушают организм
Почему резина не рвётся под нагрузкой? Инженеры гадали 100 лет — теперь у них есть ответ
От транзита к полному погружению:в Оренбургской области утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.