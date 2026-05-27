Птицы Гавайев вымирают на глазах — причина страшнее, чем климат, и остановить это почти невозможно

Гавайские острова превратились в идеальный инкубатор для птичьей малярии. Новое исследование ученых из Маноа доказывает: вирус захватил архипелаг, потому что нашел швейцарский нож среди переносчиков. Почти любая птица в лесу теперь работает на распространение болезни. Если раньше считалось, что заразу разносят лишь избранные виды, то реальность оказалась жестче. Малярия обнаружилась на 63 из 64 обследованых участков. Это тотальное доминирование паразита Plasmodium relictum.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Strässler from Oberdorf BL, Schweiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гавайи

Биология убийства: как работает паразит

Птичья малярия — это не просто насморк, а системный демонтаж организма. Паразит вгрызается в эритроциты. Итог закономерен: анемия, отказ органов и быстрая смерть. Местные виды, такие как гавайские цветочницы, мрут пачками. Смертность достигает 90%. Птица-медосос ʻакикики уже официально признана вымершей в дикой природе. Процесс похож на то, как резкие климатические сдвиги на планете в прошлом стирали с лица земли целые классы существ. Здесь роль метеорита играет комар.

"Механизм передачи инфекции через самых разных птиц делает традиционные методы карантина бесполезными. Мы имеем дело с биологическим пожаром, который поддерживают все обитатели леса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хронические носители и "эффект суперраспространителя"

Ученые просеяли кровь более 4000 птиц. Оказалось, что даже если уровень паразитов в крови минимален, комар всё равно заражается. Птицы живут с малярией месяцами и годами. Они становятся живыми резервуарами. Пока птица летает, она — передатчик. Завезенные виды чувствуют себя лучше, чем аборигены, но вредят не меньше. Они выступают в роли "троянских коней", поддерживая популяцию плазмодия, пока местные виды просто выгорают. Это напоминает ситуацию, когда скрытые изменения в потоках земного ядра незаметно меняют магнитный щит всей планеты.

Вид птиц Последствия заражения Гавайские цветочницы Смертность 90%, стремительная анемия Завезенные виды Хроническое носительство, работают как ретранслятор

"Длительное носительство без явных симптомов — худший сценарий. Это позволяет инфекции просачиваться в самые отдаленные уголки экосистемы через обычных комаров-пестрокрылок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Климатический капкан: отступление в горы закончено

Раньше у птиц был выход — уйти выше в горы. Там холодно, комары не выживают. Но теперь "небесный шлюз" открыт. Жара толкает насекомых выше по склонам. Безопасных зон больше нет. Инфекция идет по пятам за эндемиками в их последние убежища. Это системный сбой биосферы, который невозможно остановить обычным наблюдением. Необходима активная борьба с популяцией комаров, иначе гавайские леса замолчат навсегда.

"При нынешних темпах потепления температурный барьер, защищавший высокогорные леса, рухнул. Комары осваивают новые территории, уничтожая биологическую уникальность островов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о птичьей малярии

Опасна ли птичья малярия для человека?

Нет. Возбудитель Plasmodium relictum специфичен для птиц и не способен вызывать заболевание у людей или млекопитающих.

Почему местные птицы Гавайев так уязвимы?

Они эволюционировали в условиях полной изоляции от болезней континента. У них отсутствует иммунный ответ на плазмодий, что приводит к гибели 9 из 10 зараженных особей.

Могут ли комары переносить болезнь без птиц?

Нет, комар — это транспорт и инкубатор. Для продолжения цикла ему обязательно нужно укусить зараженную птицу, в крови которой находятся половые формы паразита.

Можно ли спасти птиц с помощью вакцинации?

В дикой природе вакцинация тысяч мелких лесных птиц технически невозможна. Основная ставка делается на генетические методы борьбы с популяцией комаров.

Читайте также