В космосе появится рукастый ремонтник — он спасёт спутники, годами висящие мёртвым грузом

Американское агентство DARPA решило отправить в космос "рукастого" механика. На высоте в 36 тысяч километров, где электроника плавится от радиации, а помощи ждать неоткуда, робот будет латать спутники ценой в сотни миллионов долларов. Проект RSGS — это попытка США спасти свое орбитальное имущество, которое годами висит мертвым грузом из-за пустых баков или сгоревших микросхем.

Космонавт на Луне

Орбитальный шаман: зачем нужен робот-ремонтник

Представьте, что у вашего автомобиля закончился бензин, и вместо заправки вы выбрасываете его на свалку. Глупо? В космосе это норма. Спутники на геосинхронной орбите десятилетиями работали по принципу "запустил и забыл". Когда топливо на исходе — аппарат отправляют на "орбиту-кладбище". DARPA хочет взломать эту систему. Робот RSGS оснащен манипуляторами, которые могут не просто стыковаться, но и проводить хирургически точные операции: менять блоки, расправлять заклинившие солнечные батареи и корректировать траекторию.

"Технически это сложнейшая задача. Одно дело — моделировать стыковку на Земле, и совсем другое — работать с объектом, который не проектировался для ремонта в космосе. Малейшая ошибка в расчете кинетической энергии превратит и ремонтника, и спутник в облако шрапнели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вашингтон признает: даже исправные аппараты быстро устаревают. "Это расстраивает владельцев аппаратов стоимостью в сотни миллионов долларов", — заявляют в DARPA. Вместо запуска нового гиганта проще прислать "апгрейд-пак" и установить его прямо в небе. Пока США пытаются реанимировать старье, Китай исследует репродукцию в космосе, готовясь к полноценной колонизации, что выглядит куда более масштабной стратегией.

Западня на высоте 22 000 миль

Геостационарная орбита — это "золотая жила" для военной разведки и связи. Спутник здесь висит над одной точкой, вращаясь вместе с Землей. Но дотянуться до него крайне дорого. Если на низкой орбите можно позволить себе риск, то здесь цена ошибки — потеря критической инфраструктуры. Пентагон надеется, что робот снизит надобность в дублирующих системах, которые сейчас съедают полезный вес и бюджет.

Параметр Характеристика миссии RSGS Рабочая высота Около 35 786 км (геосинхронная орбита) Основные инструменты Высокоточные роботизированные манипуляторы Задачи Дозаправка, ремонт, модернизация электроники Срок службы Многократное обслуживание разных аппаратов

Агрессивная среда дальнего космоса не прощает слабины. Пока американцы строят планы на будущие десятилетия, уместно вспомнить, что старые технологии порой оказываются надежнее — например, легендарный советский луноход внезапно ожил через 40 лет, доказав мощь инженерной мысли СССР. DARPA же только предстоит доказать, что их "механик" не превратится в дорогой мусор после первого же серьезного электромагнитного шторма.

"Любое опасное производство на Земле защищено регламентами, но в космосе стандартов нет. Если RSGS повредит топливный тракт спутника, мы получим неуправляемый объект с тоннами ядовитого гидразина на борту. Это техногенный риск планетарного масштаба", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Путь через тернии: задержки и смена игроков

Миссия RSGS буксует с 2017 года. Проект преследуют неудачи: сначала сбежал ключевой подрядчик Maxar Technologies, затем ударила пандемия, следом возникли проблемы с интеграцией "мозгов" робота. Теперь доводкой занимается SpaceLogistics. Запуск намечен на лето 2026 года, но история проекта заставляет скептиков сомневаться в этих сроках.

Робот проведет 10 месяцев в пути, используя электрические двигатели, чтобы бережно доползти до цели. Совместная работа DARPA, НАСА и ВМС США кричит о том, что это не просто научный эксперимент, а попытка Вашингтона сохранить военное доминирование. Пока они латают спутники, отечественные специалисты находят более простые и эффективные решения для защиты объектов, не требующие миллиардных вливаний.

"С точки зрения астрономии, создание таких систем — это палка о двух концах. С одной стороны, мы чистим орбиту от хлама. С другой — появление маневрирующих военных роботов рядом с гражданскими спутниками других стран вызовет массу вопросов о космическом шпионаже", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о миссии DARPA

Почему нельзя просто отправить астронавтов на ремонт?

Геостационарная орбита находится слишком высоко — 36 000 км. Для сравнения, МКС летает на высоте всего 400 км. Уровень радиации и энергетические затраты делают пилотируемые миссии туда невозможными при нынешних технологиях.

Может ли этот робот использоваться как оружие?

Официально — нет. Но технически робот, способный "ремонтировать" спутник, может точно так же его вывести из строя: оторвать антенну или изменить траекторию аппарата "вероятного противника".

Сколько спутников сможет обслужить один робот?

Проект рассчитан на длительную эксплуатацию. За счет использования электрических двигателей и возможности дозаправки самого "механика", он сможет перелетать от одного спутника к другому в течение нескольких лет.

Как робот будет стыковаться, если на старых спутниках нет стыковочных узлов?

Для этого инженеры разработали специальные захваты, которые крепятся за сопла двигателей или элементы конструкции спутника. Это требует ювелирной точности управления манипуляторами.

