Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер

Марсоход Opportunity официально мертв. Машина, которая должна была продержаться в марсианской пыли всего три месяца, "пахала" почти 15 лет. Финал наступил в июне 2018 года. Гигантская пылевая буря буквально выключила солнце над Красной планетой. Робот, живущий на солнечных батареях, остался без обеда. Его последние данные — это не просто сухие цифры, а настоящий предсмертный хрип в цифровом эфире.
В январе 2004 года NASA высадило на Марс двух "близнецов" — Spirit и Opportunity. План был скромным: 90 дней работы. Инженеры боялись, что пыль быстро залепит солнечные панели или механизмы замерзнут в первую же суровую ночь. Но случилось чудо. Марсианские ветры, вместо того чтобы похоронить робота, периодически сдували с него грязь. Opportunity превратился в настоящего марафонца. Он проехал более 45 километров, карабкался по склонам кратеров и доказал: на Марсе когда-то была жидкая вода. Его открытия подтвердили, что древняя планета могла быть обитаемой.
"Техника на Марсе работает в условиях жуткого абразива. Марсианская пыль — это не привычная нам грязь, а микроскопические острые осколки, которые стачивают металл и забивают любые щели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
В июне 2018 года на Марсе начался ад. Планетарная пылевая буря закрыла небо так плотно, что день превратился в глубокую ночь. Opportunity, полностью зависевший от солнечного света, начал стремительно терять заряд. Инженеры NASA в Лаборатории реактивного движения (JPL) замерли. Последняя передача данных зафиксировала катастрофическое падение напряжения. "Моя батарея садится, и становится темно", — так журналист Джейкоб Марголис перевел технические данные марсохода на человеческий язык. На самом деле робот просто слабел. Без энергии замерзли обогреватели, и внутренности аппарата сковал смертельный холод. Инженеры отправили более тысячи сигналов, пытаясь "добудиться" до своего детища, но Марс ответил тишиной.
|Параметр миссии
|Показатель Opportunity
|Плановый срок работы
|90 марсианских дней (солов)
|Реальный срок работы
|Почти 15 земных лет
|Пройденная дистанция
|45,16 километра
|Причина гибели
|Глобальная пылевая буря
Последнее изображение, которое Opportunity успел отправить домой, выглядит жутко. Это не панорама кратера, а шумный, недогруженный кадр. Камера была направлена на Солнце, но сквозь пелену пыли пробивались лишь жалкие крохи света. Передача оборвалась на середине. Черные полосы на снимке — это момент, когда у робота закончились силы. Это фото стало эпитафией миссии. Машина погибла на краю "Долины Настойчивости" — символичное место для аппарата, который пережил всех своих создателей в плане надежности.
"Такие миссии показывают предел надежности кремниевой электроники. В космосе нет сервисных центров. Если солнечная панель занесена пылью — это конец. Нам нужны принципиально новые источники энергии для глубокого космоса", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Наука до сих пор бьется над вопросом: как защитить технику от радиации и пыли. Пока Curiosity и Perseverance бороздят просторы Марса на ядерном топливе, история Opportunity напоминает нам о зависимости от климата. Марсианская среда агрессивна, но она же хранит тайны прошлого.
"Каждая такая потеря — это урок. Мы видим, как внешняя среда мгновенно уничтожает сложнейшие системы. Это заставляет нас искать более устойчивые способы колонизации", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
У него не было "дворников" или компрессоров для сдувания пыли. Инженеры рассчитывали на марсианский ветер, который годами помогал технике. В 2018 году шторм был настолько мощным, что пыль не просто легла на панели, а заблокировала солнечный свет в атмосфере.
Брат-близнец Opportunity застрял в песчаной ловушке еще в 2009 году. Он не смог развернуть панели для зарядки и замерз марсианской зимой 2010 года. Opportunity оказался более удачливым и проходимым.
Ученые ждали, пока пыль осядет. Была надежда, что свежий ветер очистит панели и марсоход "проснется", когда солнце снова начнет греть. Только после тысячи безуспешных попыток связаться миссию признали завершенной.
Он навечно замер на краю долины Настойчивости. Это не просто заброшенная техника, а будущий памятник истории, который, возможно, когда-нибудь посетят первые колонисты.
