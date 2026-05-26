Космические дети: Китай начал эксперимент по репродукции вне Земли — эмбрионы уже на борту

Человечество официально начало примерять на себя роль "космического вида". Пока Илон Маск рисует рендеры марсианских мегаполисов, Китай перешел к полевым испытаниям самой хрупкой части бизнес-плана по колонизации Вселенной — репродукции. На борту грузового корабля "Тяньчжоу-10", который состыковался со станцией "Тяньгун", находятся не только припасы для тайконавтов, но и искусственные эмбрионы человека. Ученые хотят понять, сможет ли жизнь, зародившаяся в комфортной земной колыбели, выжить в условиях, где гравитация — это миф, а радиация — суровая реальность.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на станции

Стволовые клетки вместо аиста: техника эксперимента

Китайские биологи из Института зоологии КАН отправили на орбиту не настоящие оплодотворенные яйцеклетки, а их высокотехнологичные имитации. Это искусственные структуры, собранные из живых стволовых клеток. Они умеют делиться, организовываться в слои и даже имитировать стадию прикрепления к матке (преимплантацию) и формирование осей тела (прегаструляцию). Главный плюс: такие эмбрионы физиологически не способны развиться в плод. Это позволяет ученым обходить этические барьеры, изучая самые темные пятна раннего онтогенеза.

"Это не настоящий человеческий эмбрион, и он не способен развиться в полноценную особь. Однако он может служить моделью для изучения раннего развития человека", — объяснил научный сотрудник Лекьян Юй из Института зоологии Китайской академии наук.

Эксперимент длится пять суток. За это время клетки должны "понять", как строить ткани в условиях невесомости. Затем их заморозят и отправят обратно на Землю для генетического анализа. Ученые сравнивают космические образцы с контрольной группой, оставшейся в лаборатории, чтобы выявить любую мутацию или задержку в развитии.

Гравитационный шок и поломка ДНК: главные угрозы

Микрогравитация — это не просто веселое парение в воздухе. Для клетки это когнитивный диссонанс. Миллионы лет эволюции приучили наши белки и цитоскелет работать под давлением атмосферы и притяжением ядра планеты. В космосе ориентация теряется на молекулярном уровне. Стволовые клетки начинают стареть быстрее, а механизмы саморемонта ДНК дают сбои под ударами тяжелых ионов радиации.

"Любое сложное явление в биологии завязано на физических полях. В отсутствие гравитации деление клеток может пойти по непредсказуемому сценарию, что приведет к критическим порокам развития тканей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема касается не только эмбрионов. Исследователи выяснили, что даже сперматозоиды в невесомости ведут себя как потерявшиеся туристы, что делает естественное зачатие крайне затруднительным. Чтобы разобраться в причинах, на "Тяньчжоу-10" также тестируют эмбрионы мышей и рыбок данио, чья биология во многом пересекается с нашей.

Фактор риска Влияние на развитие жизни Микрогравитация Нарушение ориентации осей тела, деградация стволовых клеток Космическая радиация Прямые повреждения цепочек ДНК, риск мутаций и гибели клеток

Зачем нам "дети орбиты": взгляд в будущее

Если мы планируем строить базы на Луне, нам придется стать "межпланетными фермерами". Но выращивать нужно не только картофель. Репродукция — это единственный способ сделать колонию автономной. Сейчас Китай закладывает фундамент для будущих медицинских протоколов. Возможно, репродукция вне Земли потребует специальных экранированных блоков или центрифуг, имитирующих земное притяжение.

"Влияние экстремальной среды на живые системы часто недооценивают. Мы видим, как даже простейшие организмы меняют метаболизм в стрессовых условиях космоса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Пока Китай лидирует в гонке "космических колыбелей", США и частные компании тоже смотрят в эту сторону. Изучение того, как масштабные катастрофы в космосе в свое время формировали системы, помогает понять: жизнь — штука живучая, но капризная. Работа с эмбрионами на станции "Тяньгун" — это попытка договориться с физикой Вселенной на её языке.

Ответы на популярные вопросы о репродукции в космосе

Зачем отправлять искусственные эмбрионы вместо настоящих?

Искусственные эмбрионы исключают этические риски — они не могут превратиться в человека. При этом они идеально имитируют поведение клеток на ранних стадиях, позволяя изучать генетические сбои без моральных дилемм.

Почему радиация так опасна именно для эмбрионов?

На ранних стадиях клетки делятся с огромной скоростью. Любое попадание заряженной частицы в ДНК в этот момент размножается на тысячи дочерних клеток, что гарантированно ведет к необратимым патологиям.

Смогут ли люди рожать на Марсе без помощи технологий?

Скорее всего, нет. Гравитация Марса в три раза слабее земной. Без специальных технологий оплодотворения и защиты развитие плода может пойти по пути аномальных мутаций костной и мышечной тканей.

Сколько длится эксперимент на борту "Тяньгун"?

Активная фаза выращивания занимает пять дней. Это критический срок, за который эмбрион проходит стадии от зиготы до закрепления в "маточной среде" и формирования первичной структуры тела.

Читайте также