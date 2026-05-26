От физики к безопасности: гениальное решение уральских инженеров против дронов

Наука

Представьте, что в вашу сторону на огромной скорости — 200 километров в час — летит четверть тонны металла с взрывчаткой. В обычных условиях это фатально. Но российские инженеры решили сыграть с физикой в кошки-мышки. Уральская команда объединилась с коллегами из Москвы и Казани, чтобы построить экран, который буквально «гасит» энергию удара.

Механика перехвата: как работает сетка

Система не пытается прочнее сварить сталь. Она делает ставку на поглощение кинетической энергии. Двухуровневая сетчатая конструкция работает как батут, только вместо прыгуна — боевой дрон. Первый уровень сбрасывает скорость снаряда, деформируя его корпус, второй — окончательно гасит импульс.

Характеристика Параметры системы
Максимальная масса БПЛА До 250 кг
Скорость объекта 200 км/ч

"Мы используем принципы распределения ударной нагрузки по всей площади полотна. Это напоминает то, как коррозия разрушает структуру металла, только здесь процесс обратный: мы намеренно заставляем материалы работать на растяжение", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные инженерные решения показывают, что классическая физика эффективнее дорогих электронных систем подавления. Если дрон не долетел до цели, значит, защита сработала безупречно.

"Техногенные риски требуют комплексного подхода. Важно не просто создать преграду, а обеспечить гашение волны взрыва, чтобы избежать вторичных разрушений", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Почему это важно?

Традиционные стены часто трескаются от точечного удара. Сетчатая структура — гибкая. Она не ломается, а перераспределяет энергию, предотвращая катастрофу.

"Защита объектов критической инфраструктуры требует учета динамических нагрузок. Мы проектируем узлы так, чтобы они выдерживали экстремальное воздействие без потери целостности", — резюмировал инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о защитных конструкциях

Из чего сделана сетка?

Используются высокопрочные композитные сплавы и сталь со специальным плетением, устойчивым к деформации.

Почему два уровня, а не один?

Первый слой берет на себя основной удар и разрушает дрон, второй — улавливает обломки и деактивирует заряд.

Как быстро монтируется такая защита?

Конструкция модульная, что позволяет развернуть периметр защиты за считанные часы.

Подлежит ли система ремонту после попадания?

Модули легко заменяемы. Поврежденный фрагмент снимается, ставится новый, конструкция снова готова к работе.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
