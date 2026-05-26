Материнский корабль в реальности: "Калашников" показал базу для роя дронов

Представьте "материнский корабль" из фантастического кино, только приземлившийся в реальности. Концерн "Калашников" сбрасывает маски: на форуме безопасности показали комплекс "Фортис". Это не просто БЛА — это воздушная база, которая в полете выпускает FPV-роев.
Система выглядит как умный конструктор. "Фортис" — это авианосец с вертикальным взлетом. Он тащит FPV-дроны в заданный район, а после сброса берет их под крыло через ретрансляцию сигнала. Связь с земным пунктом управления остается стабильной на дистанциях до 100 км. Это меняет правила игры, превращая физические ограничения радиуса действия в управляемый ресурс.
"Использование ретранслятора прямо на борту носителя — это архитектурный прорыв. Мы убираем зависимость от прямой видимости антенн, превращая дрон в мобильную вышку связи, работающую в зоне непосредственного контакта", — объяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Инженеры создали три модификации, адаптированные под разную нагрузку. Взаимодействие систем напоминает социум древних людей, где каждый выполняет свою специализацию.
|Модель
|Грузоподъемность
|Фортис-30
|5 кг
|Фортис-50
|7 кг
|Фортис-100
|18 кг
"Восемь часов автономного полета — это серьезный показатель для таких размеров. Для промышленных нужд и аэрологистики критична не только грузоподъемность, но и ресурс силовой установки в условиях постоянной вибрации и переменных нагрузок", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Комплекс позволяет развернуть до четырех аппаратов. В придачу заказчик получает наземный симулятор и диагностические стенды. Это превращает проект из "одного изделия" в полноценную экосистему управления воздушным пространством.
Главный вызов — интеграция в существующую сеть управления. Сможет ли "Фортис" работать в плотном трафике, распределяя задачи как нейросеть?
Система обеспечивает устойчивую передачу сигнала на удалении до 100 км от наземного пункта управления.
Стандартный комплект поставки включает в себя до четырех беспилотников вертикального взлета.
Технические характеристики позволяют выполнять задачи на высоте до 3 000 метров для моделей "Фортис-50" и "Фортис-100".
Помимо самих аппаратов, заказчик может получить тренажеры для подготовки экипажа и системы диагностики узлов.
