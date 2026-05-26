Материнский корабль в реальности: "Калашников" показал базу для роя дронов

Представьте "материнский корабль" из фантастического кино, только приземлившийся в реальности. Концерн "Калашников" сбрасывает маски: на форуме безопасности показали комплекс "Фортис". Это не просто БЛА — это воздушная база, которая в полете выпускает FPV-роев.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

Технология "носителя"

Система выглядит как умный конструктор. "Фортис" — это авианосец с вертикальным взлетом. Он тащит FPV-дроны в заданный район, а после сброса берет их под крыло через ретрансляцию сигнала. Связь с земным пунктом управления остается стабильной на дистанциях до 100 км. Это меняет правила игры, превращая физические ограничения радиуса действия в управляемый ресурс.

"Использование ретранслятора прямо на борту носителя — это архитектурный прорыв. Мы убираем зависимость от прямой видимости антенн, превращая дрон в мобильную вышку связи, работающую в зоне непосредственного контакта", — объяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Цифровая таблица характеристик

Инженеры создали три модификации, адаптированные под разную нагрузку. Взаимодействие систем напоминает социум древних людей, где каждый выполняет свою специализацию.

Модель Грузоподъемность Фортис-30 5 кг Фортис-50 7 кг Фортис-100 18 кг

"Восемь часов автономного полета — это серьезный показатель для таких размеров. Для промышленных нужд и аэрологистики критична не только грузоподъемность, но и ресурс силовой установки в условиях постоянной вибрации и переменных нагрузок", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Комплекс позволяет развернуть до четырех аппаратов. В придачу заказчик получает наземный симулятор и диагностические стенды. Это превращает проект из "одного изделия" в полноценную экосистему управления воздушным пространством.

Главный вызов — интеграция в существующую сеть управления. Сможет ли "Фортис" работать в плотном трафике, распределяя задачи как нейросеть?

Ответы на популярные вопросы о БЛА

Каков максимальный радиус связи комплекса?

Система обеспечивает устойчивую передачу сигнала на удалении до 100 км от наземного пункта управления.

Сколько БЛА входит в один комплекс "Фортис"?

Стандартный комплект поставки включает в себя до четырех беспилотников вертикального взлета.

Какую максимальную высоту может набрать дрон?

Технические характеристики позволяют выполнять задачи на высоте до 3 000 метров для моделей "Фортис-50" и "Фортис-100".

Что входит в программно-аппаратный пакет поставки?

Помимо самих аппаратов, заказчик может получить тренажеры для подготовки экипажа и системы диагностики узлов.

