Космический прорыв: крошечные спутники получили собственный ход

Космос стал теснее. Сегодня орбиту заполняют "кубсаты" — крошечные спутники размером с детскую коробку для завтрака. Раньше они были просто космическим мусором, который медленно сгорал в атмосфере. Специалисты МАИ решили эту проблему, создав двигатель, который превращает "кубики" в полноценных хозяев орбиты.

Механика под капотом миниатюрного спутника

Малые аппараты кубсаты — это 10х10х10 сантиметров инженерной скромности. Без собственного хода они — лишь пассивные пассажиры ракеты-носителя. Инженеры МАИ спроектировали электроракетную установку, которая позволяет аппаратам самостоятельно корректировать траекторию. Это не только продлевает "жизнь" спутника, но и позволяет безопасно утилизировать его, отправляя в "орбиту захоронения" вместо хаотичного падения. Словно переносная робототехника, установка меняет статус аппарата из мусора в активный инструмент.

"Двигательная установка МАИ — одна из самых простых с точки зрения конструкции. За счет накопленного многолетнего опыта в исследованиях и разработке электроракетных двигателей нам удалось превзойти конкурентов по одной очень важной характеристике — суммарному импульсу тяги", — отметил в беседе с Pravda.Ru начальник отдела электрических ракетных двигателей НИИ ПМЭ МАИ Руслан Ахметжанов.

Импульс, который решает всё

Суммарный импульс — это главная валюта космоса. Этот показатель определяет, сколько километров "жизни" добавит двигатель спутнику. С точки зрения физики, это передача дополнительной скорости космическому объекту. В то время как другие технологии напоминают лунную пыль, которая доставляет инженерам лишь проблемы из-за своей абразивности, подход МАИ нацелен на чистоту и эффективность эксперимента.

Характеристика Значение Размер спутника 10x10x10 см (кубсат) Ключевой показатель Суммарный импульс тяги Статус проекта Тестовые запуски

"Разработка систем малого класса требует исключительной ювелирности. Если ошибиться в расчетах импульса, даже минимальная погрешность приведет к неконтролируемому досрочному сходу с орбиты", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Сборка установки заняла всего один год. В декабре 2025 года устройство отправилось в дебютный полет в составе спутника Амурского государственного университета. Летом 2026 года пройдет "экзамен" — основные летные испытания. Если они завершатся успехом, начнется серийное производство для частных компаний и академических институтов.

"Критически важно, что российские инженеры переходят от слов к делу в сфере малых спутников. Это создает базу для контроля околоземного пространства собственными силами, без лишней зависимости от импортных компонентов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Вызов конструкторов

Сделать двигатель простым — это высший пилотаж. Обычно за простотой скрываются годы проб и ошибок. Команде из МАИ удалось объединить надежность и компактность в одно готовое решение.

Ответы на популярные вопросы о кубсатах и двигателях МАИ

Зачем кубсату двигатель, если он маленький?

Двигатель позволяет кубсату совершать маневры по довыведению на рабочую орбиту и корректировать свое положение, что серьезно продлевает время его активной работы.

Почему именно суммарный импульс тяги так важен?

Это параметр, который буквально переводится как "дальность хода". Чем он выше, тем больше маневров спутник может совершить за весь срок эксплуатации.

Куда деваются спутники, когда ломаются?

Уникальность разработки МАИ в том, что она позволяет уводить старые аппараты на специальные орбиты захоронения, где они не мешают работе действующих спутников.

Сколько времени нужно на сборку такого двигателя?

Как показала практика МАИ, при наличии отлаженных технологий и опыта, создание и сборка такого устройства занимают не более одного года.

