Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Прощай, беспредел на дорогах: Абхазия меняет правила для автотуристов
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?

Космический прорыв: крошечные спутники получили собственный ход

Наука

Космос стал теснее. Сегодня орбиту заполняют "кубсаты" — крошечные спутники размером с детскую коробку для завтрака. Раньше они были просто космическим мусором, который медленно сгорал в атмосфере. Специалисты МАИ решили эту проблему, создав двигатель, который превращает "кубики" в полноценных хозяев орбиты.

Спутник
Фото: creativecommons by NASA Goddard Photo and Video, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спутник

Механика под капотом миниатюрного спутника

Малые аппараты кубсаты — это 10х10х10 сантиметров инженерной скромности. Без собственного хода они — лишь пассивные пассажиры ракеты-носителя. Инженеры МАИ спроектировали электроракетную установку, которая позволяет аппаратам самостоятельно корректировать траекторию. Это не только продлевает "жизнь" спутника, но и позволяет безопасно утилизировать его, отправляя в "орбиту захоронения" вместо хаотичного падения. Словно переносная робототехника, установка меняет статус аппарата из мусора в активный инструмент.

"Двигательная установка МАИ — одна из самых простых с точки зрения конструкции. За счет накопленного многолетнего опыта в исследованиях и разработке электроракетных двигателей нам удалось превзойти конкурентов по одной очень важной характеристике — суммарному импульсу тяги", — отметил в беседе с Pravda.Ru начальник отдела электрических ракетных двигателей НИИ ПМЭ МАИ Руслан Ахметжанов.

Импульс, который решает всё

Суммарный импульс — это главная валюта космоса. Этот показатель определяет, сколько километров "жизни" добавит двигатель спутнику. С точки зрения физики, это передача дополнительной скорости космическому объекту. В то время как другие технологии напоминают лунную пыль, которая доставляет инженерам лишь проблемы из-за своей абразивности, подход МАИ нацелен на чистоту и эффективность эксперимента.

Характеристика Значение
Размер спутника 10x10x10 см (кубсат)
Ключевой показатель Суммарный импульс тяги
Статус проекта Тестовые запуски

"Разработка систем малого класса требует исключительной ювелирности. Если ошибиться в расчетах импульса, даже минимальная погрешность приведет к неконтролируемому досрочному сходу с орбиты", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Сборка установки заняла всего один год. В декабре 2025 года устройство отправилось в дебютный полет в составе спутника Амурского государственного университета. Летом 2026 года пройдет "экзамен" — основные летные испытания. Если они завершатся успехом, начнется серийное производство для частных компаний и академических институтов.

"Критически важно, что российские инженеры переходят от слов к делу в сфере малых спутников. Это создает базу для контроля околоземного пространства собственными силами, без лишней зависимости от импортных компонентов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Вызов конструкторов

Сделать двигатель простым — это высший пилотаж. Обычно за простотой скрываются годы проб и ошибок. Команде из МАИ удалось объединить надежность и компактность в одно готовое решение.

Ответы на популярные вопросы о кубсатах и двигателях МАИ

Зачем кубсату двигатель, если он маленький?

Двигатель позволяет кубсату совершать маневры по довыведению на рабочую орбиту и корректировать свое положение, что серьезно продлевает время его активной работы.

Почему именно суммарный импульс тяги так важен?

Это параметр, который буквально переводится как "дальность хода". Чем он выше, тем больше маневров спутник может совершить за весь срок эксплуатации.

Куда деваются спутники, когда ломаются?

Уникальность разработки МАИ в том, что она позволяет уводить старые аппараты на специальные орбиты захоронения, где они не мешают работе действующих спутников.

Сколько времени нужно на сборку такого двигателя?

Как показала практика МАИ, при наличии отлаженных технологий и опыта, создание и сборка такого устройства занимают не более одного года.

Читайте также

Экспертная проверка: начальник отдела электрических ракетных двигателей МАИ Руслан Ахметжанов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Наука и техника
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Последние материалы
Грядки превратились в фитнес-клуб: какие дела на даче сжигают калории лучше беговой дорожки
Весна пахнет не шашлыком: зелёный борщ с молодой зеленью снова стал хитом сезона
Забудьте про шопинг: одна косынка, которая превратит старые вещи в модный хит
Тренч больше не выглядит скучной классикой: новый силуэт захватывает гардеробы 2026
Рыбные котлеты, которые тают во рту: что бельгийцы добавляют в фарш вместо хлеба
Огненная звезда вашего сада: растение, которое "зажигает" сад одним своим видом
Эти автомобили берегут спину, нервы и кошелёк: зрелые водители всё чаще смотрят только на них
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Секрет лёгкости в движении: как всего 20 минут в день меняют самочувствие после 50 лет
Прощай, беспредел на дорогах: Абхазия меняет правила для автотуристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.