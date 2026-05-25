Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров

Наука

Когда речь заходит об авиационных кошмарах, все взгляды прикованы к Исландии. Но микроскопические осколки стекла, найденные в ледяном панцире Гренландии, заставили ученых пересмотреть карты рисков. Выяснилось, что пепел от извержения вулкана Ньюберри в Орегоне преодолел 5000 километров через всю Америку и Атлантику. Для события такого масштаба — это дерзкий вызов всем законам метеорологии.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Стеклянная улика: как Орегон "доплюнул" до Гренландии

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс обнаружили в древнем снегу частицы криптотефры. Это пыль, которая меньше песчинки и невидима глазу. Химическая подпись этих фрагментов идеально совпала с вулканом Ньюберри. Это не просто геология, это баллистика планетарного масштаба. Раньше считалось, что умеренные извержения — локальная беда. Ньюберри доказал обратное.

"Это извержение имело четвертый индекс взрывной активности. Оно в десять раз слабее Сент-Хеленс, но его пепел совершил трансатлантический перелет. Мы видим, что даже средние объекты способны парализовать полушарие при удачном ветре", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Материал извержения, известный как период Большого Обсидиана, обычно ложится узкой полосой. Но мельчайшая взвесь плевала на границы. Сильные восточные ветры 1300 лет назад превратили это событие в глобальный инцидент. Сегодня такая ситуация означала бы коллапс авиасообщения над Северной Атлантикой, где плотность трафика напоминает час пик в мегаполисе.

Хронология во льду: точность до двух лет

Ледяные керны работают как жесткий диск планеты. Каждый слой снега сжимается и сохраняет информацию о годе. Пепел из Орегона застрял в слое, датированном 686 годом нашей эры. Раньше историки плавали в диапазоне 140 лет, а теперь получили четкую засечку. Это позволяет сопоставить извержение с данными археологии и старыми летописями.

Вулкан Масштаб события
Эйяфьядлайёкюдль (2010) Парализовал Европу, хотя в 10 раз слабее Ньюберри.
Ньюберри (686 г. н. э.) Раскидал пепел на 5000 км, накрыв Гренландию.
Сент-Хеленс (1980) В 10 раз мощнее Ньюберри, мировая катастрофа.

"Точность датировки во льдах поражает. Мы можем наложить эти данные на эволюцию климатических изменений того времени и понять, как извержение повлияло на урожаи и жизнь древних обществ", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Угроза невидимого фронта: почему размер не имеет значения

Криптотефра опасна своей незаметностью. Для авиадвигателей этот "стеклянный песок" — яд. Попадая в камеру сгорания, частицы плавятся, а затем застывают на турбине, превращая высокотехнологичный агрегат в бесполезный кусок железа. Это вам не роутер, который перегрелся от монетки, здесь ценой ошибки становятся сотни жизней.

Западные авиационные власти привыкли винить Исландию. Американские вулканы Каскадных гор считались региональной угрозой. Но исследование Хелен Иннес доказало: Орегон может "выключить" небо над Атлантикой так же эффективно, как Эйяфьядлайёкюдль. Это расширяет зону мониторинга до масштабов целого полушария. США с их "очень высокой степенью угрозы" на вулкане Ньюберри теперь выглядят как спящий гигант с грязными намерениями.

"Атмосферные потоки не знают границ. Если в 686 году пепел долетел до Гренландии, ничто не мешает ему сделать это завтра. Это требует пересмотра всех протоколов безопасности на полярных и трансатлантических маршрутах", — заявил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о вулканическом пепле

Почему пепел из Орегона долетел так далеко?

Сработал эффект "идеального шторма": сильные высотные потоки подхватили легчайшую взвесь и перенесли ее на восток через океан.

Опасен ли этот пепел для здоровья людей?

На таком расстоянии концентрация криптотефры ничтожна для дыхания, но критична для оптики и авиационных моторов.

Может ли извержение повториться сейчас?

Вулкан Ньюберри имеет статус активного с очень высокой категорией риска. Прогнозировать точную дату невозможно, но он готов к действию.

Как ученые узнали, что это именно Ньюберри?

Каждый вулкан имеет уникальный геохимический "отпечаток" — набор микроэлементов в магме, который невозможно подделать.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, метеоролог Сергей Баранов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
