Млечный Путь пережил космическую катастрофу: древний удар перекроил всю Галактику

Представьте, что наш Млечный Путь — это не степенная старая леди, а выжившая в жутком ДТП гонщица. Астрономы из Университета Барселоны и CNRS выяснили: 11 миллиардов лет назад наша Галактика пережила лобовое столкновение, которое буквально переломало её скелет, но в итоге заставило звёзды танцевать в едином ритме.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Млечный путь

Космическое ДТП: Гайя, Сосиска и Энцелад

Долгое время мы считали, что Млечный Путь рос в тишине и спокойствии. Но в 2018 году миссия Gaia подбросила учёным "улику" — группу звёзд с аномальными траекториями. Оказалось, это остатки другой галактики, которую наш дом поглотил миллиарды лет назад. Событие назвали GSE (Gaia-Sausage-Enceladus). Новое моделирование Мэтью Оркни и Шервина Лапорта показало: удар был настолько мощным, что привычный нам диск Галактики мог просто рассыпаться.

"Такие катастрофы — это проверка на прочность. Когда одна система врезается в другую на безумной скорости, старые структуры рушатся, а энергия удара высвобождается в виде тепла и излучения. Это чистая физика взаимодействия масс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему "блин" не пёкся сразу

Млечный Путь сегодня — это плоский вращающийся диск, где звёзды (включая Солнце) несутся со скоростью 220 км/с. Раньше думали, что это вращение установилось сразу после Большого взрыва. Но моделирование показало: диски могут формироваться рано, а потом исчезать. Огромные столкновения стирают вращение в пыль. Тот момент "запуска" вращения, который мы видим сегодня, — это не дата рождения Галактики, а дата её выздоровления после травмы от GSE. Это произошло примерно на миллиард лет раньше, чем считалось ранее — 11 миллиардов лет назад.

Параметр Значение из исследования Дата столкновения GSE 11 миллиардов лет назад Скорость диска Более 220 км/с Последствие удара Всплеск звездообразования

"В космосе ничего не происходит в изоляции. Подобно тому, как разрушение ледника меняет экосистему океана, столкновение галактик полностью перестраивает звёздную 'карту' региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Галактический фейерверк и рождение звёзд

Сжатие газа при ударе — это как хлопок ладонями по муке: пыль летит во все стороны. В масштабах космоса это привело к "галактическому фейерверку". Ударные волны спрессовали гигантские облака водорода, запустив инкубатор для новых светил. Шервин Лапорт подчеркивает: именно после встречи с GSE в Млечном Пути появилось аномально много шаровых скоплений. Наша Галактика не просто выжила — она расцвела на обломках врага. Это исследование доказывает, что мы — продукт древнего хаоса, а не мирной эволюции.

"Мы часто ищем внеземные цивилизации или следы пришельцев, забывая, что сама история нашего дома написана языком катастроф", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи уверены: чтобы понять будущее Млечного Пути, нужно смотреть на него как на динамическую систему, а не застывшую картинку. Каждая звезда — это свидетель древней войны, результат которой позволил сформироваться Солнечной системе в её нынешнем виде.

Ответы на популярные вопросы о жизни Галактики

Что такое слияние Гайи, Сосиски и Энцелада?

Это древнее столкновение Млечного Пути с карликовой галактикой, которая имела вытянутую форму ("сосиска"). Оно радикально изменило структуру нашего звёздного дома.

Почему Млечный Путь называют "блином"?

Из-за его формы: основной массив звёзд и газа сосредоточен в очень тонком, но широком вращающемся диске с ярко выраженным центром и спиралями.

Как столкновения помогают рождаться звёздам?

При ударе газ сталкивается на огромных скоростях, плотность увеличивается, и гравитация начинает "схлопывать" эти облака в новые звёздные ядра.

Сколько лет нашему галактическому диску?

Согласно новым моделям, стабильное вращение, которое мы наблюдаем сейчас, установилось около 11 миллиардов лет назад после восстановительного периода.

Читайте также