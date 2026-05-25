Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?

Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как "Ледник Судного дня", начал стремительно терять стабильность. Его разрушение способно перекроить карту прибрежных городов, превращая Петербург в потенциальную "современную Атлантиду". Ученые бьют тревогу: даже минимальный подъем уровня Мирового океана критичен для северной столицы.

Угроза таяния: физика катастрофы

Ледник Туэйтса обладает колоссальной площадью, сопоставимой с Великобританией. Его называют "Судным днем" не ради красного словца, а из-за роли "пробки" для всей Западно-Антарктической ледяной плиты. Процесс его деградации запущен изменением температурных градиентов океана. Вода подтачивает основание ледяного щита снизу, действуя точно так же, как раскаленный нож, проходящий сквозь масло.

"Таяние подобных ледяных массивов — это не просто прилив. Это изменение баланса всей планетарной системы, где динамика океанических масс становится непредсказуемой", — предположил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда лед переходит из твердого состояния в жидкое, накопленный объем воды неизбежно распределяется по всему Мировому океану. Этот эффект — не абстрактная угроза, а физическая закономерность, с которой человечество сталкивалось при изучении рисков, забывая, как советские эксперименты меняли ландшафт ради сомнительных целей. Полное разрушение ледника поднимет глобальный уровень океана на три метра. Это гарантирует затопление большинства мегаполисов, расположенных в низинах.

Почему Петербург в зоне высокого риска

Географическое положение Петербурга делает его уязвимым перед любыми колебаниями Балтики. Город построен на низменных территориях, которые при подъеме воды на один метр окажутся под ударом. Сегодня это напоминает историю летящих кораблей, чьи секреты долго скрывали — мы знаем о риске, но воспринимаем его как далекий киношный сюжет.

"Изменение климата ведет к погодным аномалиям, увеличивая частоту экстремальных штормов. Для города в дельте Невы это означает регулярный прорыв защитных барьеров", — предупредил климатолог Максим Орлов.

Параметр Значение Подъем океана на 1 метр Критический риск для низин Полное таяние ледника Примерно плюс 3 метра к уровню

Специалисты по промышленной безопасности подчеркивают: когда вода давит на инфраструктуру, старые системы защиты могут не выдержать натиска стихии.

"Техногенные риски при затоплении территорий возрастают кратно. Мы говорим о разрушении сетей и коммуникаций, которые не проектировались под такие нагрузки", — резюмировал инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о таянии ледников

Почему именно этот ледник называют "Судным днем"?

Он удерживает огромные массивы льда. Его разрушение спровоцирует цепную реакцию для других ледников Антарктиды.

Насколько быстро это произойдет?

Геологические процессы занимают годы, но темпы ускоряются из-за антропогенного влияния на климат.

Будет ли Петербург защищен дамбами?

Дамбы помогают при нагонных наводнениях, но глобальное повышение базового уровня моря требует радикально новых инженерных решений.

Можно ли остановить таяние?

Полная остановка невозможна, однако снижение влияния человека на среду может замедлить процесс.

