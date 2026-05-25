Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить

Наука

Системный подход к управлению памятью мобильного гаджета минимизирует риски случайной потери персональных данных и сохраняет быстродействие системы.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Специалист по мобильным технологиям Илья Корнейчук подчеркивает, что для эффективной настройки устройства необходимо четко разграничивать оперативную память, обеспечивающую текущие процессы, и физический накопитель для хранения медиафайлов.

Если современные операционные системы успешно справляются с распределением ОЗУ в автоматическом режиме, то очистка постоянного хранилища остается зоной ответственности владельца, требующей регулярного аудита через настройки системы.

Одним из наиболее эффективных методов освобождения ресурсов является выгрузка массивов данных во внешние сервисы. Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт советует отдавать предпочтение отечественным облачным платформам, таким как Яндекс. Диск или Облако Mail. ru, а также дублировать важные документы на персональный компьютер.

Особое внимание стоит уделить мессенджерам, которые выступают основными "поглотителями" свободного места из-за автоматического сохранения входящего контента из многочисленных каналов.

"В мессенджерах можно очистить кэш. Как правило, это штатная функция мессенджера. Можно зайти в настройки и нажать на кнопочку "Очистить кэшированные файлы", изображения, видео и все прочее. Каналы, на которые вы подписаны, забивают значительную часть памяти телефона", — пояснил Илья Корнейчук.

"При удалении тяжелых файлов важно следить, чтобы вместе с кэшем не исчезли критически важные данные, если они не были синхронизированы ранее. Технические сбои при глубокой очистке встречаются редко, но пренебрежение бэкапом может сделать процесс необратимым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Важно учитывать, что избыток мусорных файлов иногда провоцирует программные ошибки, которые пользователи путают с аппаратными неисправностями. Например, когда забитая память мешает корректной работе контроллера питания, возникает вопрос о том, по каким причинам проявляются проблемы с зарядкой телефона.

Превентивная гигиена данных и использование штатных инструментов удаления кэша позволяют сохранять работоспособность смартфона без радикального сброса до заводских настроек.

Ответы на популярные вопросы об очистке памяти смартфона

Что больше всего занимает место в телефоне?

Основными источниками нагрузки на хранилище являются кэшированные данные мессенджеров (фото, видео, голосовые сообщения) и установленные приложения вместе с их системными логами.

Безопасно ли удалять кэш в настройках приложений?

Да, удаление кэша стирает только временные файлы, не затрагивая личные переписки и сами документы, однако приложениям потребуется время для повторной загрузки этих элементов при следующем открытии.

Зачем переносить данные именно в российские облачные хранилища?

Это обеспечивает стабильный доступ к файлам вне зависимости от потенциальных ограничений зарубежных сервисов и гарантирует работу инфраструктуры внутри страны.

Поможет ли очистка памяти ускорить работу гаджета?

Очистка физического накопителя помогает избежать замедления работы системы, так как ОС требуется определенный процент свободного пространства (обычно 10-15%) для выполнения фоновых операций.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
