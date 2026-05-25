Мода древности: почему египетская царица заглянула в Анапу почти 2300 лет назад?

Наука

На окраине современной Анапы, в местечке, которое археологи скромно кличут "Воскресенское 6", из хозяйственной ямы выудили настоящий привет из прошлого. Это бронзовый перстень с профилем Арсинои III. Царица, правившая Египтом в III веке до нашей эры, заглянула в древние цивилизации через призму боспорской моды. Кольцо нашли среди обычного бытового мусора, в соседстве с керамикой, намекая на то, что даже элитные артефакты в Горгиппии могли оказаться в самых прозаичных местах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древнеегипетская косметика

Арсиноя в хозяйственном отсеке

Перстень с выгравированным профилем — это не просто украшение, это свидетель политического "интернета" древности. Арсиноя III смотрела на мир с овального щитка, мастерски вырезанного из свинцово-оловянистой бронзы. Голова, плечи, складки хитона — всё по канонам эллинистического мастерства. На голове царицы — прическа из валиков, переходящая в массивный пучок, украшенный деталями, которые могли быть как драгоценными бусинами, так и просто хитроумным плетением заколок.

"Находка таких специфических украшений в сельской округе — отличный маркер торговой экспансии. Мы часто видим, как технологии и материалы проникали вглубь территорий, оседая там, где их меньше всего ожидаешь встретить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Портретные признаки власти

Почему мы уверены, что это именно Арсиноя III (220-204 гг. до н. э.)? Ответ прост, как физика рычага: иконография. Профиль на кольце зеркально повторяет изображения на монетах того периода. Это была не просто "красивая женщина", а коронованная особа, чье имя гремело по всему Средиземноморью. Использование таких перстней на Боспоре свидетельствует о том, что местная элита или даже наемники стремились быть "в тренде" египетской политической моды.

Характеристика Детали находки
Материал Свинцово-оловянистая бронза
Датировка IV-III века до н. э.

Исследователи, включая Михаила Трейстера, выделяют этот тип перстней в отдельную категорию. Всего их шесть — три найдены на Боспоре, остальные в меотских могильниках. Это не случайный набор, а некая цепочка поставок или культурного обмена.

"Анализ состава сплава позволяет проследить логистические цепочки. Если мы видим типично египетские черты на материале, отлитом локально или привезенным, это говорит о глубокой интеграции торговых сетей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Версии появления "птолемеевского" стиля

Научное сообщество до сих пор спорит, как эти кольца оказались на северном берегу Чёрного моря. Вариантов масса: от наемников, вернувшихся с египетской службы, до дипломатических даров за поставки хлеба. Граффити с египетским кораблем в Нимфее и визит царя Перисада II в Египет подтверждают, что контакты были не разовыми, а системными.

"Синхронизация археологических находок с письменными источниками — единственный способ не превратить историю в гадание на кофейной гуще. Наличие дипломатических связей между государством Птолемеев и Боспором логично объясняет появление подобных предметов роскоши на периферии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему перстень нашли в куче мусора?

Хозяйственные ямы в древних усадьбах служили свалками для всего: от битой посуды до изношенных украшений. Для археолога это лучший источник, так как предмет попадает в яму, когда его перестают считать ценным или нужным.

Кем могла быть Арсиноя III?

Это египетская царица, супруга и сестра Птолемея IV Филопатора, одна из ярчайших представительниц династии Птолемеев в III веке до н. э.

Насколько массовыми были такие перстни?

На текущий момент нам известно лишь шесть экземпляров со схожей иконографией, что делает находку в Анапе крайне ценной для статистики.

Могли ли это подделки?

В древности также существовала "мода на бренды". Скорее всего, это были изделия, подражающие оригинальным египетским образцам, популярным у элиты того времени.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, историк науки Сергей Белов, археолог Павел Синицын
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
