Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миранда Пристли заговорила её голосом: как российский модный эксперт покорила голливудских продюсеров
Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных
Skoda готовит кроссовер, который в Индии стоит копейки, а в Европе может перевернуть бюджетный сегмент
В Калининграде старый форт рушится на глазах — туристы лезут в руины и рискуют жизнью
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным

Ледник Судного дня начал трещать по швам: ученые увидели опасный сигнал из Антарктиды

Наука

Антарктида перестала быть безмолвным ледяным щитом. Теперь это тикающая бомба. Спутники зафиксировали критическое состояние ледника Туэйтс, который в научной среде окрестили ледником "Судного дня". Этот гигант размером с Флориду больше не держит оборону. Его восточный шельф, сопоставимый по площади с Лондоном, покрылся сетью трещин, напоминая лобовое стекло после удара кувалдой. Скорость движения льда к океану выросла втрое всего за шесть лет — теперь он "бежит" со скоростью 2000 метров в год.

Раскол ледника
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Раскол ледника

Безумие геофизики: ледяная пробка вылетает

Ледник Туэйтс — это не просто глыба замерзшей воды. Это структурный замок всей Западной Антарктиды. Пока он цел, остальные массивы льда остаются на месте. Но теплые течения подтачивают его основание, превращая монолит в рыхлую кашу. Процесс стал непредсказуемым. Физики сравнивают это с попыткой предсказать точный момент обрушения карточного домика: мы видим, что он шатается, но не знаем, какая именно карта станет последней.

"Это классическая физика разрушения. Когда критическая масса трещин достигает предела, система переходит в режим лавинообразного хаоса. Мы наблюдаем не просто таяние, а механический развал структуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация осложняется тем, что климатическая система обладает чудовищной инерцией. Даже если США немедленно прекратят свои бесконечные военные разработки и снизят промышленные выбросы до нуля, накопленный океаном жар будет плавить Антарктиду еще десятилетиями. Остановить этот маховик невозможно.

Эффект домино: 200 гигатонн в год

Математические модели Эдинбургского университета рисуют мрачную картину. К 2067 году Туэйтс начнет сбрасывать в океан до 200 гигатонн льда ежегодно. Это колоссальный объем, равный нынешним потерям всей Антарктиды. Если Туэйтс рухнет полностью, уровень мирового океана подпрыгнет на 3,4 метра. Этого достаточно, чтобы стереть с карты Мальдивы и превратить Нью-Йорк в современную Атлантиду.

Показатель Значение / Последствие
Рост скорости движения льда В 3 раза с 2020 по 2026 год
Потенциальный подъем океана 3,4 метра (полный коллапс)
Прогноз таяния к 2067 году 180-200 гигатонн ежегодно
Основные зоны поражения Шанхай, Петербург, острова Тихого океана

Российские специалисты настроены чуть более осторожно, но оптимизма не испытывают. Даже подъем воды на один метр — а это нижняя планка прогнозов на текущий век — создаст невыносимые условия для прибрежных городов. К радиальному таянию добавляется тепловое расширение воды: нагреваясь, океан буквально "разбухает", захватывая новые территории суши.

"Изменение уровня моря — это не только вода на улицах. Это разрушение дренажных систем и засоление прибрежных почв. Там, где раньше росла пшеница, останется мертвая земля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Россия под прицелом: Петербург и Калининград

В России наиболее уязвимыми точками остаются Санкт-Петербург и Калининградская область. В Калининграде ситуация усугубляется тектоникой — суша там естественным образом опускается, что в сочетании с наступающим морем создает двойную угрозу. Под удар попадет и Западная Сибирь, где огромные низменные площади могут превратиться в непроходимые болота. Подобные климатические сдвиги в истории России уже приводили к катастрофическим последствиям, но современный масштаб обещает быть беспрецедентным.

Пока западные элиты тратят ресурсы на безумные проекты и архитектурные излишества, природа готовит почву для великого переселения народов. Главным дефицитом станет не нефть или золото, а пресная вода. Ледники — это мировые хранилища чистого льда, и их исчезновение обернется гуманитарным кризисом в Центральной Азии и на Ближнем Востоке уже через 10-15 лет.

"Мы столкнемся с массовой миграцией невероятных масштабов. Россия с ее запасами воды и огромными северными территориями станет для остального мира ковчегом. К перераспределению биоресурсов нужно готовиться уже сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о таянии ледников

Почему ледник Туэйтс называют "Судного дня"?

Он удерживает собой весь ледяной массив Западной Антарктиды. Если он растает, запустится цепная реакция обрушения соседних ледников, что поднимет уровень океана до катастрофических отметок.

Сколько времени у нас осталось до потопа?

Критические изменения ожидаются к 2067 году, однако скорость таяния растет ежегодно. Первые серьезные проблемы с затоплением низин начнутся уже в ближайшие 20-30 лет.

Как это отразится на сельском хозяйстве в России?

Затопление низменностей и засоление земель в прибрежных зонах потребуют внедрения технологий, таких как уральские микробы для восстановления почв, чтобы предотвратить голод.

Можно ли остановить процесс, если прямо сейчас прекратить выбросы CO2?

Нет, система слишком инерционна. Океан уже накопил тепло, которое будет воздействовать на льды еще как минимум несколько десятилетий независимо от действий человечества.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, биолог Андрей Ворошилов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Здоровье
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.