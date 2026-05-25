В США снова подняли старую тему о пришельцах: речь зашла о секретных военных разработках

Американские власти превратили Пентагон в гигантское бюро находок для космического мусора, но возвращать "потеряшки" владельцам не спешат. Шон Стоун, сын легендарного Оливера Стоуна, выкатил в эфире у Такера Карлсона порцию откровений, от которых у классических физиков дергается глаз. Тезис простой: США не просто знают о пришельцах, они потрошат их корабли, пытаясь выудить технологии будущего методом обратного инжиниринга. Пока обыватели обсуждают цены на бензин, в секретных ангарах, если верить Стоуну, вовсю идет копипаст внеземных гаджетов.

НЛО зависший в ночном небе

Розуэлл: Метеозонд или межзвездное ДТП?

История с Розуэллом 1947 года — это эталонный пример того, как американская бюрократия садится в лужу. Сначала военные официально рапортуют: "Мы поймали летающий диск". Спустя сутки, когда до начальства дошло, что они сболтнули лишнего, версия резко сменилась на скучный метеозонд. Шон Стоун уверен: это был классический занос на повороте истории. Армия США дважды меняла показания, что в мире спецслужб равносильно признанию в краже чертежей.

"С точки зрения классической механики, любое падение объекта оставляет специфический след. Если власти меняют легенду трижды за неделю, значит, физика процесса сильно отличалась от падения резинового шара с гелием", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Скептики машут руками, мол, всё это вихри в воспаленном мозгу уфологов. Но Стоун настаивает: масштабная военная реакция после инцидента не соответствовала угрозе со стороны куска латекса. Это была полноценная спецоперация по зачистке территории от улик, которые могли бы перевернуть наше понимание физики и материаловедения.

Обратный инжиниринг: Как украсть технологию у Альфа Центавра

Самая сочная часть теории — использование инопланетного железа для американского ВПК. Стоун утверждает, что многие прорывные решения США были просто украдены у "зеленых человечков". Мы привыкли думать, что прогресс идет линейно, но что если Apple или Тесла — это просто адаптированные под земного пользователя обломки тарелки? Это как дать неандертальцу зажигалку Zippo: он не поймет квантовую химию, но научится добывать огонь.

Официальная версия США Версия Шона Стоуна Метеозонды и китайские дроны Корабли внеземных цивилизаций Собственные секретные разработки Обратная разработка инопланетных схем

Пока ученые ищут новые техносигнатуры в далеком космосе, Стоун намекает, что сигнатуры уже давно лежат в сейфах Невады. Даже недавние инциденты с дронами в небе над США он не склонен списывать на Пекин. Эти "аномалии" случаются слишком часто и слишком игнорируют законы аэродинамики, чтобы быть просто поделками земных инженеров.

"Современные системы уже могут отличать звук дрона от других шумов, но те объекты, о которых говорит Стоун, часто вообще не издают звука. Это либо абсолютный технологический прорыв, либо физика иного порядка", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Мертвые инженеры и молчание Трампа

Драмматургия истории достигает пика, когда на сцене появляется Фред Бэлл. Инженер NASA, работавший над лунной программой, якобы признался Стоуну, что видел живого (или не очень) пришельца на секретной базе. И не просто видел, а участвовал в совместных проектах. Финал истории в духе шпионских триллеров: через 24 часа после откровений Бэлл умирает от внезапного сердечного приступа. Случайность? Для уфологов — никогда.

Интересно, что даже Трамп, обещавший вывалить всю правду об НЛО в начале второго срока, внезапно прикусил язык. "Это не имеет значения", — бросил он Такеру Карлсону. Почему? Возможно, потому что осознал: эта правда ударит по США сильнее, чем любой климатический кризис. Если признать контакт, придется признать и то, что правительство десятилетиями водило народ за нос, пока за кулисами строились загадочные купола и разрабатывались двигатели на антиматерии.

"В истории науки часто бывало, когда военные приватизировали открытия. Если технологии пришельцев существуют, они — самый охраняемый актив на планете", — заявил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы об НЛО

Что такое обратный инжиниринг в контексте НЛО?

Это попытка разобрать упавший объект пришельцев на винтики, чтобы понять принцип его работы и создать аналогичное устройство на основе земных материалов.

Почему Стоун не верит, что в Розуэлле был метеозонд?

Он указывает на двойную смену официальной версии событий и чрезмерно жесткую реакцию военных, которая не соответствует инциденту с обычным погодным оборудованием.

Кто такой Фред Бэлл?

Инженер, по словам Стоуна работавший в NASA и утверждавший, что лично видел инопланетян на секретных правительственных объектах США.

Где, по мнению Такера Карлсона, на самом деле живут пришельцы?

Журналист озвучивал версию, что внеземной разум обитает на Земле тысячи лет, скрываясь в океанских глубинах или глубоко под поверхностью планеты.

