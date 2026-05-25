Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку

Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель

Наука

Засоленные почвы — это химическая петля на шее аграрного сектора. По данным ООН, почти 11% суши сегодня отравлены солью. Растения здесь чахнут, не в силах вытянуть воду из "мертвой" земли. Решение пришло не из лабораторий с дорогими реагентами, а с берегов уральских озер. Биологи УрФУ нашли способ превратить солончаки в плодородные поля с помощью обычных озерных микробов.

Мертвое насекомое лежит на земле
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мертвое насекомое лежит на земле

Биощит против соли

Природа уже изобрела лекарства от многих болезней, нам осталось лишь их достать. Уральские ученые выделили штаммы бактерий, которые в естественных условиях живут в специфических экосистемах. Теперь эти микроорганизмы станут основой для биоудобрений. Они не просто стимулируют рост, они "взламывают" алгоритм стресса у растений, позволяя им игнорировать агрессивную химическую среду.

"Использование естественных микроорганизмов — самый эффективный путь адаптации урожая к радикально меняющейся среде. Это куда безопаснее и целесообразнее, чем попытки химического выщелачивания солей, которые лишь временно маскируют проблему", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Пшеница под прицелом

Ученые УрФУ поставили жесткий эксперимент. Высадили пшеницу в почву, где содержание солей превышает все допустимые нормы. Результаты, опубликованные в журнале Applied Microbiology and Biotechnology, оказались ошеломляющими. Раньше подобная очистка и восстановление экосистем требовали титанических усилий, теперь же достаточно обработки семян.

Бактерии работают точечно. Они купируют окислительный стресс — главный "убийца" клеток растения в солончаках. В результате пшеница наращивает мощную корневую систему с расширенной площадью впитывания. Минералы и вода начинают поступать в стебель, несмотря на солевой барьер.

Показатель Без обработки
Всхожесть в солончаках Критически низкая
Развитие корней Подавленное

"Мы видим прямую зависимость: микробиом корневой зоны напрямую определяет выживаемость культуры в экстремальных условиях. Увеличение числа первичных корней благодаря бактериям — это буквально расширение пропускной способности биологического насоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Подобные разработки — это не просто стратегическая технология, а способ обеспечить продовольственную безопасность страны без истощения ресурсов земли. Биоудобрения работают как "апгрейд" для пшеницы, адаптируя её к меняющимся условиям среды без генной модификации.

"Специфика уральских озер создает уникальный пул бактерий с высокой стрессоустойчивостью. Именно такие штаммы оптимальны для работы в полевых условиях, где другие методы часто оказываются бесполезными", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru биолог Ольга Николаева.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно уральские озера?

Местные условия сформировали микроорганизмы с уникальными механизмами выживания, которые легко адаптируются к засоленным сельскохозяйственным почвам.

Это ГМО-технологии?

Нет, ученые используют естественные штаммы бактерий, что делает продукт экологически чистым и безопасным для человека.

Будут ли бактерии вредить другим растениям?

Нет, они работают в симбиозе с полезными сельхозкультурами, не вызывая негативной реакции у окружающих экосистем.

Когда такие удобрения появятся в широком доступе?

Разработка находится на этапе научной публикации и полевых испытаний под эгидой Российского научного фонда, что приближает их к внедрению в производство.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, учёный-химик Илья Сафронов, биолог Ольга Николаева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.