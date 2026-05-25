Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель

Засоленные почвы — это химическая петля на шее аграрного сектора. По данным ООН, почти 11% суши сегодня отравлены солью. Растения здесь чахнут, не в силах вытянуть воду из "мертвой" земли. Решение пришло не из лабораторий с дорогими реагентами, а с берегов уральских озер. Биологи УрФУ нашли способ превратить солончаки в плодородные поля с помощью обычных озерных микробов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мертвое насекомое лежит на земле

Биощит против соли

Природа уже изобрела лекарства от многих болезней, нам осталось лишь их достать. Уральские ученые выделили штаммы бактерий, которые в естественных условиях живут в специфических экосистемах. Теперь эти микроорганизмы станут основой для биоудобрений. Они не просто стимулируют рост, они "взламывают" алгоритм стресса у растений, позволяя им игнорировать агрессивную химическую среду.

"Использование естественных микроорганизмов — самый эффективный путь адаптации урожая к радикально меняющейся среде. Это куда безопаснее и целесообразнее, чем попытки химического выщелачивания солей, которые лишь временно маскируют проблему", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Пшеница под прицелом

Ученые УрФУ поставили жесткий эксперимент. Высадили пшеницу в почву, где содержание солей превышает все допустимые нормы. Результаты, опубликованные в журнале Applied Microbiology and Biotechnology, оказались ошеломляющими. Раньше подобная очистка и восстановление экосистем требовали титанических усилий, теперь же достаточно обработки семян.

Бактерии работают точечно. Они купируют окислительный стресс — главный "убийца" клеток растения в солончаках. В результате пшеница наращивает мощную корневую систему с расширенной площадью впитывания. Минералы и вода начинают поступать в стебель, несмотря на солевой барьер.

Показатель Без обработки Всхожесть в солончаках Критически низкая Развитие корней Подавленное

"Мы видим прямую зависимость: микробиом корневой зоны напрямую определяет выживаемость культуры в экстремальных условиях. Увеличение числа первичных корней благодаря бактериям — это буквально расширение пропускной способности биологического насоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Подобные разработки — это не просто стратегическая технология, а способ обеспечить продовольственную безопасность страны без истощения ресурсов земли. Биоудобрения работают как "апгрейд" для пшеницы, адаптируя её к меняющимся условиям среды без генной модификации.

"Специфика уральских озер создает уникальный пул бактерий с высокой стрессоустойчивостью. Именно такие штаммы оптимальны для работы в полевых условиях, где другие методы часто оказываются бесполезными", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru биолог Ольга Николаева.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно уральские озера?

Местные условия сформировали микроорганизмы с уникальными механизмами выживания, которые легко адаптируются к засоленным сельскохозяйственным почвам.

Это ГМО-технологии?

Нет, ученые используют естественные штаммы бактерий, что делает продукт экологически чистым и безопасным для человека.

Будут ли бактерии вредить другим растениям?

Нет, они работают в симбиозе с полезными сельхозкультурами, не вызывая негативной реакции у окружающих экосистем.

Когда такие удобрения появятся в широком доступе?

Разработка находится на этапе научной публикации и полевых испытаний под эгидой Российского научного фонда, что приближает их к внедрению в производство.

Читайте также