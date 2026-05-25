Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель

Засоленные почвы — это химическая петля на шее аграрного сектора. По данным ООН, почти 11% суши сегодня отравлены солью. Растения здесь чахнут, не в силах вытянуть воду из "мертвой" земли. Решение пришло не из лабораторий с дорогими реагентами, а с берегов уральских озер. Биологи УрФУ нашли способ превратить солончаки в плодородные поля с помощью обычных озерных микробов.
Природа уже изобрела лекарства от многих болезней, нам осталось лишь их достать. Уральские ученые выделили штаммы бактерий, которые в естественных условиях живут в специфических экосистемах. Теперь эти микроорганизмы станут основой для биоудобрений. Они не просто стимулируют рост, они "взламывают" алгоритм стресса у растений, позволяя им игнорировать агрессивную химическую среду.
"Использование естественных микроорганизмов — самый эффективный путь адаптации урожая к радикально меняющейся среде. Это куда безопаснее и целесообразнее, чем попытки химического выщелачивания солей, которые лишь временно маскируют проблему", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Ученые УрФУ поставили жесткий эксперимент. Высадили пшеницу в почву, где содержание солей превышает все допустимые нормы. Результаты, опубликованные в журнале Applied Microbiology and Biotechnology, оказались ошеломляющими. Раньше подобная очистка и восстановление экосистем требовали титанических усилий, теперь же достаточно обработки семян.
Бактерии работают точечно. Они купируют окислительный стресс — главный "убийца" клеток растения в солончаках. В результате пшеница наращивает мощную корневую систему с расширенной площадью впитывания. Минералы и вода начинают поступать в стебель, несмотря на солевой барьер.
|Показатель
|Без обработки
|Всхожесть в солончаках
|Критически низкая
|Развитие корней
|Подавленное
"Мы видим прямую зависимость: микробиом корневой зоны напрямую определяет выживаемость культуры в экстремальных условиях. Увеличение числа первичных корней благодаря бактериям — это буквально расширение пропускной способности биологического насоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Подобные разработки — это не просто стратегическая технология, а способ обеспечить продовольственную безопасность страны без истощения ресурсов земли. Биоудобрения работают как "апгрейд" для пшеницы, адаптируя её к меняющимся условиям среды без генной модификации.
"Специфика уральских озер создает уникальный пул бактерий с высокой стрессоустойчивостью. Именно такие штаммы оптимальны для работы в полевых условиях, где другие методы часто оказываются бесполезными", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru биолог Ольга Николаева.
Местные условия сформировали микроорганизмы с уникальными механизмами выживания, которые легко адаптируются к засоленным сельскохозяйственным почвам.
Нет, ученые используют естественные штаммы бактерий, что делает продукт экологически чистым и безопасным для человека.
Нет, они работают в симбиозе с полезными сельхозкультурами, не вызывая негативной реакции у окружающих экосистем.
Разработка находится на этапе научной публикации и полевых испытаний под эгидой Российского научного фонда, что приближает их к внедрению в производство.
