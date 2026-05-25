Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку

Бойцы отряда "Яким" бригады "БАРС-Курск" начали полевую проверку компактных комплексов акустического обнаружения беспилотников. Задача проста: превратить шум неба в четкий сигнал о приближающейся угрозе. Это не магия, а прикладная физика звука, где ИИ берет на себя роль опытного ухо-оператора, способного отличить стрекотание мотора дрона от городского гула или работы тяжелой техники.

Нейросеть против жужжания

Современный БПЛА — это не только картинка в объективе РЛС. Это специфический звуковой профиль. Система, проходящая испытания, использует глубокий анализ аудиопотока. В отличие от слухового восприятия человека, которое часто пасует перед сложным фоном, здесь в игру вступает искусственный интеллект. Модуль выделяет частотные характеристики двигателя, отсекая лишние децибелы.

"Машинное обучение позволяет фильтровать хаотичный шум. Для нейросети каждый тип винта — это уникальный акустический отпечаток, который невозможно подделать простым ускорением мотора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Экосистема слежения

Автономность — это хорошо, а связность — лучше. Разработчики закладывают возможность интеграции изделия в общую канву ситуационной осведомленности. Информация от датчиков звука дополняет данные РЛС. Это создает "слоеный пирог" защиты: если радар не видит "низколетящую цель" из-за особенностей рельефа или преград, акустические сенсоры бьют тревогу.

Характеристика Преимущество Энергопотребление Минимальное, работа от автономных АКБ Масса Портативные габариты

"Акустика не требует активного излучения в эфир, в отличие от радара. Вы буквально становитесь невидимым для средств радиоэлектронной борьбы противника, слушая его перемещения", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Главный вызов — это физика техногенного шума. Разработчикам предстоит научить модуль отделять "эхо" ветра в строениях от гула лопастей в условиях реального боя.

"Подобные инструменты позволяют нам видеть не глазами, а цифрой. Модернизация модуля на основе боевого опыта — это единственный путь адаптации к постоянно меняющимся тактикам врага", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о системах обнаружения

Можно ли заглушить акустический сенсор?

Технически — да, мощным направленным источником шума, но это демаскирует того, кто пытается это сделать.

Почему не используют только РЛС?

Радары дороги, потребляют много энергии и видят далеко не всё из-за особенностей кривизны горизонта и строений.

Как обновляется нейросеть?

Данные о новых типах БПЛА загружаются в базу, после чего модель дообучается на обновленных библиотеках шумов.

Насколько эффективен этот комплекс в городе?

Городской шум — основной враг, поэтому роль ИИ в селекции звуков здесь критическая.

